“Return to Monkey Island” en la prueba: género antiguo, magia nueva

Un resumen rápido para los que tienen prisa: ¿es divertido volver a Monkey Island? sí. ¿Es ‘Monkey Island 6’ también divertido sin jugar a sus predecesores? definitivamente. ¿La profundidad del rompecabezas y la jugabilidad están a la altura de sus predecesores? hasta aquí. ¿Ron Gilbert realmente resolvió el problema de la rampa de ‘Monkey Island 2’? No. ¿Es este realmente el final de la serie? Podría ser, pero no tiene por qué serlo.

Han pasado 13 años desde el último Monkey Island y 32 años desde el primer juego. La historia del joven Jebrush Thripwood, que se encuentra con el fantasma del pirata Letchuck en su camino hacia el trabajo de sus sueños como pirata, fue idea de Ron Gilbert, con la ayuda de Dave Grossman y Tim Shafer.

Las dos primeras aventuras en Monkey Island son lo más destacado del género. Después de eso, Gilbert dejó el estudio de desarrollo de LucasArts; Los juegos 3 a 5 se crearon con un aporte mínimo del inventor en el mejor de los casos. Gilbert y Grossman están de regreso para liderar la quinta entrega ahora lanzada. El editor Devolver Digital y la licencia de Disney dieron a los desarrolladores carta blanca para la historia y la ejecución.

No le des oportunidad a las tormentas sucias

Durante dos años, un equipo de 25 personas desarrolló en silencio la segunda parte. Gracias al secreto constante, Gilbert y Grossman & Co han podido mantener las espaldas despejadas para no verse abrumados por las solicitudes y sugerencias bien intencionadas de los fans. Han hecho su trabajo consistentemente y ahora están aquí, primero para Windows/Steam y Nintendo Switch.

Sigue las primeras imágenes del habitual Scream: ¿Qué aspecto tiene de repente Guybrush? Luego vino el primer tráiler del juego: Espera, ¿no hay verbos? sacrilegio. Hace nueve años, Ron Gilbert obtuvo automáticamente uno Recortó una lista mostrando cómo imaginaba una nueva aventura en “Monkey Island”: Como un juego antiguo con un aspecto dividido, sin tutoriales ni sugerencias en el juego. Nada de esto resultó ser “regreso a la isla de los monos”.

Gilbert ha estado insistiendo durante meses en que “Return to Monkey Island” es… número Aventura retra. Los desarrolladores no quieren decir que el sexto juego deje atrás a sus predecesores; al contrario: los gráficos y la jugabilidad se han actualizado fundamentalmente. Por otro lado, la ejecución amorosa, el alto nivel de los rompecabezas y muchos gags son muy antiguos.

respeto por el pasado

Aunque la trama en realidad relaciona Como prometí hace años, directo al final de “Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge”. Pero eso no significa que “Return to Monkey Island” ignore todas las demás partes. Por el contrario: al ingresar “Álbum de recortes” en el menú principal, se obtiene un resumen de juegos anteriores con “instantáneas”, fotos y recuerdos de aventuras pasadas en los que se puede hacer clic.

imagen 1 De 6

¡Un auténtico duelo de piratas! El principal argumento con palabras.

(Foto: Hayes en línea)

Los cineastas han encontrado una forma ingeniosa de lidiar con el equipaje que inevitablemente lleva una historia de 32 años. Por otro lado, la trama continúa en “Monkey Island 2”, pero también toma elementos de las partes 3 a 5. Para no estar sujeto a la trayectoria de estos juegos, Gilbert, Grossman & Co. Sobre la narración hábil con ese espacio de interpretación en el caso de los antepasados.

Juego contemporáneo, rompecabezas desafiantes.

Return to Monkey Island ofrece una vez más la posibilidad de elegir entre dos niveles de dificultad: fácil y difícil. Además, “Writer Cut” se puede activar en “Texto e idioma”: “Más confusión, ritmo de narración más lento”. Has jugado a Writer’s Cut en modo difícil: si es Monkey Island, hazlo a tope.

Los primeros pasos en el juego son muy fáciles. Al pasar el cursor sobre un punto de acceso, un objeto con el que el héroe puede interactuar, aparecerá una información sobre herramientas, que hará clic con el botón izquierdo y derecho. Al hablar con otros personajes, el juego ofrece entre dos y seis opciones que se ramifican en diferentes diálogos.

En algún momento, una sonrisa segura de sí mismo da paso al primer ceño fruncido: solo entonces queda claro que el primer cuarto de hora fue solo un tutorial bien escondido para mostrar cómo funciona el juego y sus posibilidades. Entonces, si desea quejarse del nivel de dificultad al principio, debe tener paciencia: será lo suficientemente difícil, y cómo.

A diferencia de otras aventuras, los acertijos aquí no consisten simplemente en “fusionar un objeto del inventario con un objeto en la escena”: muchos objetos encontrados requieren que los mires primero antes de poder ingresar al inventario. Algunos objetos solo se desbloquean después de que Guybrush haya completado con éxito los diálogos con otros personajes. Para resolver algunas tareas tienes que pensar fuera de la caja – afortunadamente no tan malo como el rompecabezas con la bomba en “Monkey Island 2”, Que Gilbert y Grossman todavía lamentan disolver hasta el día de hoy..

Precioso en imagen y sonido

Todos los actores de voz de los juegos anteriores de Monkey Island han regresado para este juego, con una notable excepción. Dominic Armato es Guybrush Threepwood nuevamente, Alexandra Boyd le da voz a Eileen y Denny Delek es el sarcástico Murray. Por otro lado, el villano LeChuck tiene una nueva voz: Earl Bowen se retiró hace cinco años, pero Jess Harnell también hace su parte.

Como es habitual con “Monkey Island” solo hay una versión en inglés, pero tiene una traducción al alemán. Los gráficos del juego son alemanes, donde eso tiene sentido: todavía se llama “Mêlée Island”, pero “Stan’s Used Ship Bazaar”. Los compositores de siempre también están de vuelta.

La banda sonora de “Return to Monkey Island” suena genial y refresca las ideas interactivas de sus predecesores. Una breve inmersión prehistórica en el juego: “Monkey Island 2” fue el primer juego con una banda sonora interactiva, en la que la música se adaptaba sincrónica y fluidamente al juego. Lo que dominó casi todos los juegos hoy en día fue revolucionario en ese momento.

También en “Monkey Island 6”, los compositores aprovechan al máximo las capacidades de adaptación dinámica de la música: cuando Guybrush cruza el Scumm Bar, las guitarras eléctricas suenan en la mezcla en el momento en que ciertos personajes aparecen en la imagen. Si Guybrush vuelve a dar unos pasos hacia la izquierda, las guitarras vuelven a desaparecer del arreglo.

Gráficamente hablando, la aventura está constantemente en 2D. Entonces, cuando Guybrush cambia la dirección de caminar en una escena, el juego cambia de personaje en lugar de rotar un modelo 3D. Pero esto no significa que todas las escenas sean planas. Definitivamente hay una perspectiva allí: cuando Guybrush camina hacia atrás en una escena, el personaje se vuelve más pequeño en consecuencia.

Cepillo versátil

Para los veteranos de “Monkey Island”, el estilo gráfico utilizado ya era molesto cuando se publicaron los primeros videos. Sin embargo, Guybrush ha cambiado el aspecto seis veces (!) en los últimos cinco juegos, desde montones de píxeles hasta animación y 3D en tiempo real. El nuevo cambio de dirección solo parece lógico: mantener una de las apariencias anteriores podría causar el mismo resentimiento.

El diseño gráfico proviene de Rex Crowle y recuerda su estilo anterior “Knights and Bikes”, solo que aquí se implementa de manera más coherente. Definitivamente se pueden reconocer personajes y ubicaciones conocidas de juegos anteriores. La animación facial se ve un poco extraña para algunos personajes secundarios. Por ejemplo, los piratas en Scumm Bar se envuelven la cabeza como goma cuando hablan. Pero esto ciertamente puede considerarse un estilo; Ciertamente no puedes acusar a “Return to Monkey Island” de falta de amor.