SUV Ferrari Purosangue: No pasa mucho en el componente

Ferrari parece tener una idea muy concreta de lo que quieren los clientes para el nuevo SUV Purosangue Deseos. En cuanto a los acentos y elementos decorativos, es probable que sea de carbono, ya que no se puede identificar nada más en el componente. Más: El aspecto de carbono es la opción predeterminada para los pasos de rueda, los umbrales y el interior. Cualquiera que rechace la “actualización interior de carbono” se encontrará en el entorno de laca negra piano, que también se puede instalar en un pequeño automóvil alemán. Estrategia de venta inteligente ¡Queridos Ferrari!





Colorido por dentro y por fuera

Donde puede desahogarse como cliente es el diseño colorido. No solo el panel de la carrocería, sino también el interior se puede diseñar de muchas maneras. Desde gris opaco hasta rojo brillante, incluso los italianos ofrecen una amplia gama de colores para una distancia de pies. En cuanto a los asientos, hay dos opciones en el catálogo: asientos estándar o la versión de estilo acolchado. En términos de forma, ambas variantes son iguales. Hasta ahora, esto es comprensible. Sin embargo, las opciones de diseño del techo provocan un ceño fruncido. Además del techo panorámico o, por supuesto, el techo de carbono, también existe una opción “sin techo”. ¿como ahora? El primer SUV de ferrari Entonces como descapotable? Después de todo, no es tan progresista. Alternativamente, “sin techo” significa “ningún diseño especial del techo” y, como consecuencia, un techo negro sin ventanas.





ferrari “sin limites”? Esto no significa una versión descapotable, sino la versión básica sin un diseño de techo especial.

Ferrari no enumera los sistemas de asistencia clásicos o las características de conveniencia que de otro modo se encontrarían en la configuración de los fabricantes. Solo tienes que saber qué forma parte de la gama estándar. Estos incluyen, por ejemplo, asientos calefactables y ajustables eléctricamente en la primera y segunda fila, control de crucero adaptativo, asistente de luz de carretera, sistema de aviso de cambio de carril, sistema de aviso de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de aparcamiento con cámara y, por primera vez en Ferrari, asistente de descenso. De todos modos, los clientes no tienen que cansarse de las transmisiones. El motor V12 de 6.5 litros de aspiración natural está afinado, al igual que la transmisión de doble embrague de ocho velocidades. En cuanto a los precios, Ferrari está menos preparado. Debe rondar los 400.000 euros Borosangwe Costo, pero no podemos decirle si es con o ‘sin límite’.





conclusión

Ferrari no da mucho espacio a los clientes de Purosangue en el componente, excepto por los colores. Aquí, la piel exterior e interior y el espacio para los pies se pueden colorear por separado. Solo el carbono está disponible para elementos decorativos. Las características de conveniencia y conectividad son parte de la gama estándar y no se pueden cambiar.