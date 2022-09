‘Muy positivo’: Usuarios de Steam totalmente satisfechos con Return to Monkey Island

Return to Monkey Island lanzó PC en Steam a tiempo anoche. Razón suficiente para resumir las opiniones de jugadores y probadores.

Esto es lo que dicen los jugadores de Steam

Los comentaristas anteriores de Steam están contentos: Después de más de 500 reseñas El veredicto es “muy positivo”. El índice de aprobación para regresar a Monkey Island es del 96 por ciento, lo que en realidad es incuestionable. Sin embargo, existen limitaciones para el canto. Por otro lado, hay usuarios de habla alemana que lamentan la falta de salidas de audio en alemán. Esto significa que Return to Monkey Island viene con salida de audio en inglés y subtítulos en alemán. Por otro lado, los críticos acérrimos del estilo gráfico no habrían sido golpeados en absoluto en este momento, y por lo tanto no tendrían una opinión.

Sin embargo, los desarrolladores de Terrible Toybox, especialmente Ron Gilbert, hicieron muchas cosas bien cuando miras las reseñas de los usuarios. Después de unos momentos, te sentirás como si estuvieras en Monkey Island en los años 90. “Puro sentimiento de Monkey Island desde el primer segundo”, escribió un usuario. Una vez que ingresas al juego, ni siquiera pensarás en los nuevos gráficos, según muchos usuarios. Incluso los escépticos ya no se desaniman por los dibujos animados desconocidos. Un usuario escribe: “Los gráficos son extrañamente como recuerdas una aventura de los 90, pero sin los gráficos de aventuras de los 90”. El usuario “critica” la solución integrada completa, porque no hay necesidad de horas de intentarlo; esto, por supuesto, también puede considerarse positivo. Por lo demás, es positivo que ahora los diálogos se puedan reescribir y leer y los controles sean muy rápidos de usar por su sencillez.

Esto es lo que dicen los críticos.

La mayoría de los críticos también están muy contentos de volver a Monkey Island. En la página del grupo de prueba Metacrítico The Adventure obtuvo un promedio del 88 por ciento de 22 reseñas. La “peor” prueba resultó en un 75 por ciento y la mejor en un 100 por ciento. Así que casi no hay valores atípicos a la baja. un paseo Becarios de juegos de computadora New Monkey Island obtiene un 80 por ciento de descuento. El éxtasis es un poco subestimado, pero Return to Monkey Island es “una aventura clásica y muy querida de apuntar y hacer clic que reflexiona sobre las virtudes antiguas, pero no se queda atrapada en el pasado”. La trama y los gags se podían ampliar, pero los acertijos estaban bien equilibrados. También se mencionó el final especial. en eurogamer Pareciendo iguales, aquí falta la “comedia audaz” de los juegos originales. Hay muchos momentos nostálgicos, pero 2022 simplemente no es tan legendario como lo fue entonces, lo que podría no haber sido posible.

¿Estás convencido de volver a Monkey Island? Utilice la función de comentarios y díganos lo que piensa. Debe iniciar sesión en PCGH.de o en Extreme Forum para comentar. Si aún no tienes una cuenta, puedes Considere registrarseLo cual trae muchas ventajas.