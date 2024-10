Aquí puedes ver el cometa en el cielo.

El 12 de octubre, el cometa, también conocido como “estrella de cola”, se acercará especialmente a la Tierra. Debido a los muchos gases volátiles que transportan el polvo, este puede volverse brillante o desintegrarse a su paso por el Sol. “Con un poco de suerte, podemos esperar un hermoso espectáculo en el cielo nocturno en la región de Hamburgo a partir del 13 de octubre aproximadamente, y en el sur del país quizás ya la noche anterior”, explica el astrofísico Björn Voss, director del Planetario de Hamburgo. “Si no tenemos suerte, “el cometa no será visible en absoluto”. En cualquier caso, conviene llevar unos prismáticos.

Low Venus proporciona un buen punto de partida para la investigación. “Al principio, el cometa estará a la derecha de Venus, se acercará a él y luego se elevará significativamente”, explica Vos, “pero no será tan brillante como nuestra estrella vespertina”. “Si no ves Venus, no encontrarás el Atlas Tsuchenshan”. El 20 de octubre estará a la izquierda de la estrella Arcturus en la constelación del Oso Guardián.