Aquí se explica cómo lavar adecuadamente la ropa interior y con qué frecuencia reemplazarla.

Ya sean bragas, braguitas de moda o braguitas francesas: por supuesto, debes cambiarte la ropa interior todos los días para evitar olores desagradables e infecciones. Pero ¿cuánto tiempo guardas tu ropa interior antes de tirarla? Quizás demasiado. Aquí vienen los hechos concretos.

¿Con qué frecuencia se debe reemplazar la ropa interior?

Son nuestros fieles compañeros de cada día: la ropa interior. Todos tenemos nuestros modelos favoritos que aseguran un ajuste cómodo y materiales divertidos. La mayoría de las veces, la ropa interior sólo se reemplaza cuando el material se desgasta, cambia de forma o simplemente se deshace. Y aunque la mayoría de personas se cambian la ropa interior todos los días, muchos modelos quedan un poco viejos cuando finalmente nos deshacemos de ellos.

¿Qué tan limpia queda la ropa interior después del lavado?

Incluso si pones tu ropa interior en la lavadora después de usarla solo un día, las bacterias seguirán presentes en la tela. Más precisamente, se trata de la bacteria Escherichia coli. Forman parte de nuestra flora intestinal y son en parte responsables de la descomposición de carbohidratos y proteínas.

Bueno saber: Estudio microbiológico realizado por el Dr. Según Charles Gerba, en la ropa interior lavada se pueden encontrar hasta 0,1 gramos de heces y, en teoría, también bacterias E. coli. Pero no tienes que preocuparte por esta pequeña cantidad.

¿La ropa interior vieja puede poner en riesgo tu salud?

Incluso la ropa interior limpia y recién lavada suele contener alrededor de 0,1 gramos de heces; esto lo han demostrado varios estudios. Por ello, se recomienda desechar la ropa interior y sustituirla por una nueva cada seis a doce meses. El problema: las bacterias malas pueden provocar rápidamente infecciones, especialmente en heridas abiertas. Sin embargo, si no sientes ninguna molestia en tu zona íntima, puedes usar tu ropa interior por un período más prolongado. PERO: Toda la ropa interior tiene fecha de caducidad.

¿Cuándo deberías deshacerte de la ropa interior?

Reemplazar la ropa interior con relativa frecuencia no es especialmente sostenible y también puede generar costes: especialmente la ropa interior femenina suele costar mucho dinero. Pero los expertos responden muy claramente: si no tienes ningún problema de salud, no es necesario que te deshagas de la ropa interior después de seis a doce meses. Así podrás usar tu ropa interior favorita durante el tiempo que creas que te queda bien, siempre que cuides los textiles adecuadamente.

¿Cómo lavar correctamente la ropa interior?

Para lavar de forma más sostenible y ahorrar energía, se recomienda lavar la ropa interior a bajas temperaturas y con la menor cantidad de agua posible. Por este motivo, lavar la ropa interior a 30 grados con un buen detergente de color suele ser suficiente para limpiarla. Sin embargo, debes saber que las bajas temperaturas no son las ideales para la higiene. La ropa se lava de forma adecuada e higiénica sólo cuando la temperatura ronda los 60 grados y se lava con un detergente fuerte. De lo contrario, siempre quedará una cierta cantidad de bacterias en la ropa, independientemente de la ropa que se lave. ¿Tienes ropa interior blanca? Con nuestros consejos caseros para ropa blanca conseguimos que no se ponga amarilla. Si el tejido no soporta altas temperaturas o no se puede utilizar polvo (muy importante: consulta previamente los códigos de lavado), deberás utilizar detergente higiénico. Esto mata virus y hongos y la ropa se puede devolver de forma segura al armario después de secarse.

Bueno saber: En el caso de enfermedades infecciosas como infecciones por hongos, pie de atleta o norovirus, la ropa interior y todas las demás prendas deben lavarse por separado a 60 grados con un detergente fuerte. Por favor considere también su pijama. Aquí te revelamos con qué frecuencia debes lavar tu ropa de cama para mantenerla limpia. Además: Cuáles son los trucos sencillos que puedes utilizar para limpiar tu colchón e incluso quitar manchas de orina o sangre.

¿Se debe lavar la ropa interior después de la compra?

Desafortunadamente, la ropa interior recién comprada no está libre de gérmenes y bacterias. Es por eso que siempre debes lavarlos antes de usarlos por primera vez para estar seguro. Ya sea ropa interior o sujetadores: la lencería se prueba a menudo en las tiendas y ya ha pasado por muchas manos. Para asegurarse de que esté higiénicamente limpio, primero debe colocarlo en el tambor de lavado.

Limpia también tu lavadora periódicamente

Para prevenir bacterias y gérmenes en su lavadora, debe lavarla regularmente con ciclos superiores a 60 grados y usando un detergente fuerte. En su lugar, haga funcionar la lavadora vacía y use un detergente fuerte. Motivo: Los detergentes pesados ​​contienen lejía, que contiene compuestos que liberan oxígeno. Esto a su vez tiene un fuerte efecto antimicrobiano. Por el contrario, los detergentes líquidos no contienen lejía, incluidos los detergentes de color. TAMBIÉN IMPORTANTE: Después del lavado, deje la cámara de ventilación y dispensador abierta para que se seque. Hemos reunido aquí más buenos consejos para limpiar su lavadora.

Así se vuelve útil la ropa interior desechada

Si su ropa interior ya pasó su fecha de vencimiento, no necesariamente tiene que terminar en la basura. Los calzoncillos y calzoncillos viejos todavía se pueden usar como trapos por un tiempo. Suelen ser ideales para limpiar la bicicleta o los zapatos o para darle un nuevo brillo al cromo con un abrillantador.