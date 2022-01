ARD: ¿Karen Miusga o Marietta Slomka? Desafortunado nombre con “Tagesthemen” – TV

La desagradable situación con “Tagegestin” en ARD.

El lunes por la noche, un interlocutor destacado cometió un error vergonzoso: ¡el ex embajador alemán en Washington y Londres Wolfgang Ischinger (75 años) se dirigió a la mediadora Karen Miusga (52) con el nombre equivocado!

En el segmento temático sobre la política exterior agresiva de Rusia, moderó al entrevistador, mencionó su experiencia diplomática y finalmente le dio la bienvenida con las palabras: “Buenas noches, señor Ischinger”.

Pero él respondió: “Buenas noches, señora Slomka”.

¡Disculpe, ex embajador!

El presentador de “Tagesthemen”, Miosga, hizo una pausa debido a que se mezcló con la mujer de ZDF, Marietta Slomka (52), corrigió: “Mi nombre es Miosga. Hola, Sr. Ischinger, agrega con una sonrisa:” No haga eso “.

Puedes escuchar un ligero gruñido de Ischinger, y Miosga está sonriendo de nuevo. todo revisado? ¡número!



Marita Slomka (52 años) no presenta “Tagesthemen” en ARD, sino que presenta “heute magazine” en ZDFFoto: ZDF y Klaus Weddig



El presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich continúa hablando en su nombre. Minutos después, cuando se le preguntó sobre la versión rusa, dijo que la expansión de la OTAN hacia el este iría en contra de promesas anteriores: “Sí, señora Slomka, esto es solo información errónea”.

Tras lo cual Ischinger volvió a decir: “No debemos olvidar una cosa, señora Slomka (…)”.

El ex embajador claramente estaba en la película equivocada. Luego se disculpó a través de Twitter: “Lo sé, lo sé. No debería pasar. De hecho, ni siquiera si solo ves la cámara pero no a la persona de enfrente y el tono solo te hace entender vagamente las preguntas. Lo siento querida Sra. ¡Musega! ¡Lo siento mucho!”