Pierluigi Collina, presidente de la Junta de Arbitraje de la FIFA, dijo estar “encantado” con el nuevo centro, no solo por el desempeño de las instalaciones, sino también por su “atracción externa”. Massimo Busacca, jefe de arbitraje de la FIFA, lo comparó con un “Ferrari de verdad” y subrayó que un país tan interesado en el fútbol como Argentina “merece tener razón”. La Asociación del Fútbol Argentino permitió el uso de un árbitro asistente de video (VAR) luego de la inauguración del CTDA en el estadio Ezia de la capital porteña. CTDA, también conocido como el Edificio VOR (Sala de operaciones de video), se construyó a un costo de alrededor de $ 2 millones. Adelante del Programa de Desarrollo de la FIFA Montado, construido y equipado. Con una superficie de 900 metros cuadrados, este centro intelectual cuenta con siete salas VOR para uso VAR, además de un auditorio para clases de capacitación y oficinas para la gestión del arbitraje nacional en la Federación Argentina (AFA).

Además de Colina y Pusaka, los oradores en la ceremonia de apertura incluirán al Director Nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoi, Jair Bertoni, Director de la Subdivisión de Estados Unidos de la FIFA, y Claudio Tobia, Presidente y Programador Principal de la AFA. “Todo comenzó en 2019 cuando Tobías me contactó y me dijo que quería más soporte técnico para el fútbol argentino. En ese momento empezamos a ver cómo se usaba el VAR en todo el mundo. Miramos ligas con VAR central. fue la mejor solución “, dijo Beligoi. FIFA.com . El exárbitro internacional lamentó que la epidemia haya retrasado todo el proceso de formación, pero ahora, tras el acto inaugural de la FIFA y la IFAB y la VOR construyendo la certificación de 50 árbitros argentinos, el VAR se utilizará por primera vez en el fútbol masculino argentino. liga de fútbol en la jornada 8 del primer fin de semana de abril.

Beligoi no solo elogió el trabajo del equipo de desarrollo de AFA, sino que también elogió la “contribución sobresaliente” de la FIFA a la implementación del proyecto, “porque continúan apoyándonos, entienden nuestras necesidades específicas y las toman en cuenta”. Jair Bertoni insistió en lo contrario fifa.com, “Esta es una iniciativa importante porque la FIFA busca promover y utilizar el VAR a nivel mundial. Asegurando la financiación a través de”. Bertoni también destacó algunos aspectos del proyecto, como “un cableado de fibra óptica de alta calidad, que garantizará la conectividad entre los terrenos de la Premier League y la sede de la VSA en el país”. Señaló que el edificio sería “una base central de VAR para todos los partidos de fútbol profesional, inicialmente para el fútbol masculino y otras áreas en el futuro, incluido el fútbol femenino”. Algunas cifras sobre el proyecto

¿Qué impacto tendrá el uso del VAR en los árbitros argentinos? Kolina no tiene ninguna duda al respecto: “Muchos ya han trabajado en otras competiciones en este sistema. Puede ser un cambio para los nuevos árbitros, pero también se beneficiarán de esto. El VAR les hará la vida más fácil y dulce. Dales una protección extra”. “Estarán listos para la difícil e importante tarea de arbitrar el juego. Sin embargo, si algo no está claro, lo sabrán. Hay un sistema para apoyarlos”. Según Pusaka, “esto es muy necesario en un país con un gran interés en el fútbol. A veces es solo un centímetro para que un árbitro tome una decisión, y luego a menudo olvidamos que es un hombre. Después de que revisa la situación, el VAR le permitirá tomar la decisión correcta”. Néstor Pitana, quien arbitró tanto el partido inaugural como la final de la Copa Mundial de la FIFA 2018, está totalmente de acuerdo. “Básicamente, el árbitro maneja todo y toma decisiones en el campo. Este sistema es una copia de seguridad para él. El plan A es el plan B si no funciona. Si lo usas correctamente, es una herramienta. Es beneficioso para el fútbol y crea más transparencia”.