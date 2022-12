Argentina celebra título mundialista: informe de Buenos Aires

“Nos lo merecemos. Después de todo Lionel Messi “, dice Diego, quien trae provisiones de cerveza con su amigo Sebastián durante el descanso del medio tiempo para secarse la garganta por la fiebre. Como muchos, ha decidido ver el partido en el noble barrio de Recoleta. “La caseta está llena, ya no podemos dejar entrar a nadie”, dice el portero Gig en el Club de la Pirra. -Reporta Off hace unos minutos. Sin embargo, la gente no estaba adentro, sino que se acomodaron frente a la barra del frente. hoja entre los aficionados caben.

Cerca del final del juego, solo había temblores en todas partes. Cada movimiento defensivo se celebra con entusiasmo. Argentina celebra cada balón que gana como un gol. Los minutos no pasan. De repente, gritos de horror impregnaron las calles desde las salas de estar. “No, no, ale peudo ser” (“No, no, no puede ser”), la gente grita su desesperación. El juego cambiará en segundos. Francia está de vuelta, una victoria ya asegurada corriendo como arena entre tus dedos. Ahora se mastican millones de uñas. Y luego viene el drama de las horas extras: Y una batalla de nervios en la tanda de penaltis. El resto es un gran aplauso.