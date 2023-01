Argentina: Crecen las tensiones sociales | EE.UU. – Últimas noticias e información | DW

La tasa de inflación del mes anterior se dará a conocer en Argentina el jueves. No habrá noticias positivas luego de que el índice subiera un 6,7 por ciento en marzo y ganara un 16,1 por ciento en general en el primer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INDEC).

El mismo día llega a la Plaza de Mayo en el corazón de la capital argentina, Buenos Aires, la “Marcha contra el Empleo, los Salarios, el Hambre y la Miseria”. Fue organizada por el movimiento de desempleo Unidad Piquetera y será la culminación de las protestas que comenzaron este martes en diferentes puntos del país.

Protestas campesinas: Manifestación contra el presidente Alberto Fernández y su gobierno

La lucha vuelve a las calles mientras aumenta la pobreza; Eso fue un aumento del 43 por ciento en el tercer trimestre del año pasado, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. En 2017, alrededor del 28 por ciento de la población todavía vive por debajo del umbral de la pobreza.

El apoyo del gobierno no es suficiente

“Las organizaciones sociales que convocamos a esta manifestación, el gobierno, si no hay respuesta a la crisis estructural, al menos debe responder a la emergencia social”, dijo Silvia Saravia a DW. “Las respuestas hasta ahora no son suficientes. Necesitamos alimentos, necesitamos ayuda para iniciar negocios y generar ingresos”. Silvia Saravia es la coordinadora nacional de Barrios de Pi – Libres del Sur, una de las organizaciones sociales unidas en el movimiento piquetero. Tras las recientes protestas, el Gobierno ha anunciado dos medidas de alivio: cartillas de racionamiento y vales, insiste. “Pero como estos vales se los come la inflación, esperamos que todos en los barrios de clase trabajadora salgan a las calles de manera pacífica y organizada”.

“Hay un gran descontento social y económico no solo en los sectores populares, sino en muchos sectores de la sociedad”, señala el economista argentino Jorge Nero. “Las cosas no fueron bien durante la pandemia en 2020 y 2021, pero hubo menos protestas por la pandemia. Ahora siempre hay marchas y manifestaciones exigiendo cosas similares de diferentes sectores de la sociedad”, recordó.

La espiral de la inflación continúa

Según Nero, la inflación es el mayor problema subyacente. “En general, el mercado laboral se ha recuperado un poco en Argentina después de la pandemia. Pero hay un fenómeno de trabajadores pobres. Muchos ganan menos del precio de una canasta básica de alimentos. Eso se debe a la alta inflación”. El economista habla con DW sobre la “gimnasia inflacionaria que se viene dando desde hace años”. Y el crecimiento negativo se está acelerando. “Es claro que la situación internacional ha agravado mucho los problemas de Argentina”.

Los aumentos en los precios de los combustibles que han mantenido en crisis a la mayor parte del mundo también afectarán a Argentina, especialmente bajo la presión del Fondo Monetario Internacional para recortar los subsidios a la energía. Se espera que el Ministerio de Economía apruebe grandes aumentos en las tarifas de gas y electricidad que afectarán a toda la economía argentina.

Presión del Fondo Monetario Internacional – y protestas contra el FMI en Buenos Aires en marzo de 2022

Los precios de los alimentos ya han aumentado significativamente. La agencia de estadísticas INDEC reportó un aumento de 7,2 por ciento en los precios de los alimentos en marzo. Sylvia Saravia no quería aceptarlo. Argentina es “un país principalmente productor de alimentos. Todavía no se produce aquí, se vende como si fuera a importarse. Se estima que nuestro país produce alimentos para unos 400 millones de personas. Aquí tenemos 45 millones. destinado a alimentar a la población, y recién entonces se vende en el mercado mundial, nosotros estamos proponiendo vender”, insiste. “En un mundo donde los precios de los alimentos son ajustados, creemos que estos comerciantes obtendrán buenas ganancias. Pero aquí tenemos que poner a las personas primero”.

La polémica paraliza al gobierno

Según Neiro, el gobierno de Alberto Fernández está tratando de crear un “equilibrio” entre diferentes demandas, “lo cual no es fácil y no funciona bien”. Agregó: “La economía está paralizando al gobierno. Las proyecciones para este año son de 67 o 70 por ciento de inflación anual, mientras que hace dos o tres meses todavía estábamos pesimistas en 55 o 60 por ciento”.

El economista recuerda que se acercan las elecciones presidenciales del próximo año y el ejecutivo es consciente de la necesidad de ejecutar el rumbo correcto para obtener buenos resultados. Pero el gobierno está dividido.

Próximamente elecciones: Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Presidente Alberto Fernández

“Del gobierno, en especial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus partidarios, semanalmente, diría diariamente, la política económica, la dirección de la política exterior y otras cosas. Esta es una crítica pública a la presidenta. Resultados”. Según Jorge Nero, este es un problema grave que afecta la legitimidad política del gobierno y hace que la política sea impredecible.

Mientras tanto, la inseguridad y el descontento se extienden entre la gente. Las protestas vuelven a ser un medio de presión política. Silvia Saravia espera de 100.000 a 200.000 personas en la Plaza de Mayo. Hay muchos y grandes eventos en las provincias. Sin embargo, rechaza las comparaciones con el malestar social en países como Chile y Colombia. “Ahora lo vemos como algo diferente, porque en este caso las protestas las están haciendo organizaciones de larga data”.