Argentina de luto por Diego Armando Maradona | Mundo | DW

La Odisea del cadáver de Evida Perón, el “ángel de los pobres” del lado de su esposo y presidente argentino Juan Domingo Perón, duró 24 años. Su cuerpo estuvo originalmente en una oficina sindical en Buenos Aires en 1952, fue trasladado a Italia como Maria Magi y enterrado en Milán, luego trasladado a España, donde se mantuvo en una habitación durante algún tiempo antes de descansar en el cementerio. En 1976, Recolletta se llevó a cabo en Buenos Aires. A la larga, a Evita le amputaron uno de los dedos, le depilaron con cera copias de su cadáver y, según informes, los militares torturaron su cuerpo.

Cualquiera que piense que una historia así nunca volverá a suceder, conoce mal a Argentina. La ardiente afición de su último centro de entrenamiento, Gimnasia y Esgrima La Plata, quería robar el corazón de la leyenda del fútbol Diego Maradona. Cuando los oficiales de seguridad se dieron cuenta de esto, los seguidores fueron evacuados prematuramente y se extrajo el órgano para determinar la causa exacta de la muerte. Así dice el neurocientífico y periodista Nelson Castro: “Diego Maradona fue enterrado sin corazón”.

“Para la mayoría de los argentinos, Maradona, con todos sus defectos, es y será siempre un ídolo”. – Nelson Castro

Castro dice que el corazón de Maradona, después de mirar decenas de papeles, pesa medio kilo y representa bellamente toda la historia de su vida: por un lado, el corazón de un deportista que pesa 200 gramos más que el corazón de una persona común. Pero es muy difícil porque está muy dañado por la escasez y las enfermedades.

Maradona se enganchó cuando ganó el título mundial con Argentina

“La salud de Diego – La verdadera historia” es el título de un libro recientemente publicado en el que Castro enumera meticulosamente y por primera vez todas las dolencias de Maradona desde el comienzo de su carrera futbolística. Luego, a ojos del médico, revisó minuto a minuto los últimos minutos antes de morir de un infarto, con documentos médicos completos y confirmados. “Mucha gente se sorprende de cuántas y, después de todo, cuántas enfermedades graves realmente tuvo Maradona en su vida”, dijo Castro.

Ya en 1986, cuando Maradona llevó a Argentina al Mundial, mientras el mundo estaba de pie, Maradona se volvió adicto. Luego hubo exceso de alcohol, pérdida de control sobre la dieta y acoso sobre las relaciones sexuales. Una mujer cubana fue acusada recientemente de haber sido abusada y violada contra su voluntad cuando Maradona era menor de edad.

Maradona mata? Cuba Mavis Alvarez muestra una foto con Fidel Castro desde La Habana

¿Puede Maradona seguir vivo?

El estilo de vida de Maradona era uno que, según Castro, se destruiría a sí mismo. La otra fueron las circunstancias que rodearon su muerte. Se dice que Maradona luchó hasta la muerte durante doce horas, y la Fiscalía del Estado lo acusó de asesinato por no brindar asistencia al médico privado Leopoldo Luke, un psiquiatra y cinco enfermeras. Se enfrentan a entre ocho y 25 años de prisión. “No sé si alguien irá a la cárcel por la muerte de Maradona. Sé que los médicos cometieron grandes errores y le dieron a Maradona una última oportunidad de sobrevivir con insuficiencia cardíaca”, dice Castro.

Cuando Maradona tenía 14 años, su estrella aún no había ascendido cuando Nelson Castro fue uno de los primeros periodistas en entrevistarlo. Cuando los dos hablaron por última vez, recordó que el futbolista estaba enojado porque Castro había calumniado la majestad de enfrentar a Maradona por sus errores. “Si te atreves a criticar su comportamiento, Diego inmediatamente te vio como un adversario. Dijo que por su omnipotencia no debía obedecer las reglas. Pero dudo que Argentina aprenda de su profunda caída”.

Caso Maradona: errores médicos y enriquecimiento

La vida y muerte de Diego Armando Maradona da bastante sentido a una telenovela; De hecho, la historia de su vida acaba de ser filmada. Pero Maradona ya tenía el presagio de ser agregado a otra temporada: “Aunque me muera no puedo encontrar la paz. Me usan cuando estoy vivo, y encontrarán el momento para hacer esto cuando esté muerto”.

Uno de los actores principales es definitivamente Mario Patri. El abogado, periodista desde hace 20 años, fue jefe de gabinete del ministro de Defensa provincial en Buenos Aires y representa al hijo menor de Maradona, Diego Fernando, de ocho años. , En el juicio. Baudry dice: “¡Los que mataron a Diego Maradona deben pagar por sus crímenes!”

“Creo en la justicia, pero temo que la justicia argentina nos vuelva a engañar” – Mario Poutry

Si habla con Poutry por teléfono, el abogado se enojará más. Puede rezar la lista completa de errores cometidos por los médicos en los últimos años, sabe cómo lo enriqueció el círculo cercano de Maradona antes de morir, y cuenta su lucha diaria contra los molinos de viento del poder judicial argentino. “Si Diego puede ver esto, va a gritar que finalmente les devolverán el dinero robado a sus hijos”.

Recuerdos del “chico de oro”

El jueves, un año después de la muerte de Maradona, toda una nación volverá a llorar y recordará al hombre que representó a Argentina mejor que nadie por sus altibajos. A finales de octubre se suspendieron por un minuto todos los partidos de la primera liga de fútbol para conmemorar y celebrar a Maradona. En 10 minutos, por supuesto, su número de camiseta.

Diego Maradona está en todas partes después de la muerte, aquí en la pared de una casa en Nápoles

El Nápoles rendirá homenaje a Maradona de negro, que convirtió al club dos veces derrotado en campeón italiano y devolvió su orgullo al odiado North City. Está previsto un funeral, la inauguración de una estatua y una transmisión especial en la televisión italiana. En este día tan especial el diario “Il Mattino” titula lo que muchos en Argentina e Italia piensan: “¡Maradona está vivo!”.