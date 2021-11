Argentina dona un millón de dosis de vacuna

Buenos Aires. Argentina Oxford distribuye la vacuna Kovit-19 de AstraZeneca a países que necesitan alrededor de un millón de dosis. El canciller Santiago Kafiro y la ministra de Salud, Carla Vicotti, hicieron el anuncio en rueda de prensa. Con unas 500.000 y 450.000 latas, la mayoría van a Vietnam y Mozambique. La Organización de Estados del Caribe distribuye cerca de 50.000 latas a los estados insulares de Santa Lucía, Granada, San Vicente y Dominica. El gobierno ya está en conversaciones con países como Barbados, Nicaragua, Angola, Kenia y Filipinas para realizar más donaciones.

“Argentina fue receptora de donaciones de vacunas. Debido a nuestras reservas y cobertura de vacunas, ahora es posible que Argentina contribuya a esta organización solidaria y se done”, dijo Kafiro. En el transcurso de la epidemia, Argentina cuenta con más de siete millones de dosis de la vacuna AstraZeneca donadas desde países como Estados Unidos, México, Canadá y España, y actualmente tiene una dosis de vacuna de unos 89 millones.

El ministro de Salud, Visotti, agregó: “Estamos en un proceso positivo de reciprocidad y solidaridad porque mientras todos los países tengan acceso a las vacunas, no revertiremos la epidemia. La epidemia no ha terminado y todavía no hay un acceso justo a las vacunas. “Al mismo tiempo, pidió un aumento adicional en la tasa de vacunación porque sería decisivo en caso de una posible nueva ola. El año que viene.

El 25 de noviembre de este año, según el gobierno argentino, se administraron cerca de 67 millones de dosis de 19 vacunas. Más de 38 millones de personas (aproximadamente el 82 por ciento) de la población total han recibido su vacuna primaria y 29 millones (63 por ciento) ya han sido completamente vacunadas. También se ofrecen vacunas de terceros.

La situación epidémica en Argentina se encuentra actualmente en gran parte bajo control, lo que puede estar relacionado con el inicio del verano. Las últimas semanas han visto un promedio de alrededor de 1.300 nuevas infecciones en 24 horas. Esto es menos del cuatro por ciento del aumento que alcanzó el país a fines de mayo de este año. En ese momento, se registró un promedio de alrededor de 35,000 nuevas infecciones por día. El uso de camas de cuidados intensivos en todo el país es actualmente del 36 por ciento. En total, más de 116.000 personas en Argentina han muerto a causa del Gobierno 19 desde el brote.