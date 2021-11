El Papa se preocupa por el aumento de la pobreza en Argentina | DOMRADIO.DE

El Papa Francisco ha expresado su preocupación por el aumento de la pobreza en su país de origen, Argentina. En un mensaje de video a los jueces argentinos, criticó el hecho de que la mayoría sufre de pobreza, mientras que la mayor parte del dinero va a unos pocos.

“El perímetro está creciendo, el centro de la riqueza se está reduciendo. En otras palabras, la mayoría del dinero y las oportunidades van a unos pocos, y la mayoría sufre de pobreza”, dijo el Papa en un mensaje de video a los jueces argentinos. . La noticia fue publicada por el diario argentino “La Nación”.

La infección por corona aumenta la desigualdad

La pobreza es un claro indicador de la injusticia generalizada en la distribución, agregó Francis. La epidemia de Govt-19 “exacerbó el horrible escenario social”. Pidió a los jueces que no olviden nunca que no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza y “la justicia con injusticia es mínima”.

La ocasión de su mensaje fue un encuentro virtual en Argentina en el que los representantes argentinos del Comité Panamericano de Derechos Sociales y los franciscanos intercambiaron opiniones sobre doctrina.