Argentina en Octavos de Final: Como una tormenta en el desierto

Llevando las buenas vibraciones a los octavos de final: Messi (desde la izquierda), Álvarez y Fernández. © dpa

Los fanáticos y futbolistas de Argentina están emocionados de lograr algo grande en Qatar:

Un estadio recién construido es como una casa recién terminada: solo el uso diario mostrará si todo puede soportar las tensiones. En este sentido, debe haber sido un sentimiento tranquilizador para los diseñadores del estadio “974” en el puerto de Doha que la noche del jueves no fue tranquila, pero todo estaba intacto. Cuando Argentina ingresó a los octavos de final de la Copa del Mundo, la manada de búfalos en la pradera estadounidense no podría haber causado un temblor mayor en los contenedores apilados uno encima del otro.

Cuando Alexis McAllister y Julián Álvarez lograron la superioridad descarada del bicampeón del mundo ante Polonia (2-0), el suelo tembló en los improvisados ​​edificios que los rodeaban. Robert Lewandowski y su once simplemente fueron superados por Lionel Messi y su equipo. La extravagancia del penalti fallado por Messi -tras una dudosa intervención del VAR- fue todo sonrisas. El hombre de 35 años, en particular, estaba de buen humor durante la entrevista posterior. La superestrella dijo que la victoria debería darle “confianza para el futuro”. “Hemos comenzado a hacer lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo, pero que no hemos podido hacer desde el comienzo de la Copa del Mundo por varias razones”.

Maradona pasó

Finalizada la eliminatoria ante Arabia Saudí, mañana (domingo 16:00 h) le espera los octavos de final ante Australia. Messi, que ha superado a Diego Maradona en sus 22 participaciones en la Copa del Mundo, sería un mal capitán si la “Albiceleste” no avisara a los de abajo. “Hemos visto recientemente que a nuestra costa cualquier oponente puede jugar bien contra ti y vencerte”. Pero, ¿qué deben hacer los australianos contra esta fuerza argentina?

Con un hombre pagado de fuentes qataríes en el Paris Saint-Germain, pueden barrer a los oponentes como una tormenta en el desierto. La sed de acción de Messi inspira a todo el equipo: el icono (publicitario), que brilla en todos los canales del Emirates, es el primero en calentar con brío, el último en mezclarse antes en el césped. Una postura (física) completamente alterada se documenta con números. Aunque ambos gigantes de la portería se fueron con las manos vacías, Messi ganó la comparación cara a cara contra Lewandowski. 7:0 tiros a puerta, 5:1 asistencias, 97:36 contactos de balón, 70:18 pases. Mientras que Messi ganó cada segunda entrada, Lewandowski perdió dos de tres.

A pesar de que ambos están vinculados con el actual y ex jefe del FC Barcelona, ​​​​lo poco que tienen que decirse se reveló en una exhibición en la que Lewandowski usó medios ilegales para librar una pelea defensiva contra Messi en las etapas finales. El número nueve de Polonia quiso disculparse por lo que en realidad fue un error inocuo, pero el número diez de Argentina no reaccionó. Todo apunta a que finalmente se separarán durante el fin de semana.

El entrenador toca el hormigón.

Es difícil imaginar que Lewandowski encuentre un mejor enfoque cuando llegue a Polonia para un choque eliminatorio contra Francia (sábado 16:00). El entrenador nacional Czeslaw Michniewicz sugiere una acción devastadora contra los campeones del mundo, con los mejores atacantes teniendo que ser malos en este sistema. “Habría metido cinco goles”, dijo el hormigonero en el banco de entrenamiento polaco, si su goleador hubiera jugado en la Argentina.

Lewandowski abrazó este pragmatismo. “Cuando juegas para Polonia, no puedes esperar que creemos muchas buenas oportunidades”, dijo el jugador de 34 años. Sin cantos estridentes, sin palpitaciones, la participación argentina en los días de partido desde la madrugada hasta la noche equivale a la prueba de esfuerzo de toda la red de metro.