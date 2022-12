Argentina – Entre el cielo, la tierra y los ciudadanos enojados – Copa del Mundo

El puente entre el legendario Maradona y el icónico Messi no solo se construyó musicalmente para darle a Argentina su tercer título mundialista. Pero la estrella mundial representa a un ciudadano enojado.

Lionel Messi no es ajeno al papel de conductor. Pero solo sucede en Qatar que él mismo inicia una canción de fútbol, ​​en la que es el protagonista. “Mi nariz argentina, Tierra de Diego y Lionel”. Siempre empieza así. “Nací en Argentina, en la tierra de Diego y Lionel”. Los siguientes versos se han convertido rápidamente en el himno nacional no oficial de un país que es más grande que la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Ganar el trofeo de oro después de 1978 y 1986 traería alegría, dignidad, orgullo y distracción, poniendo finalmente a Messi a la par con Maradona.

El santo nacional, fallecido hace dos años, sigue ahí, de lo contrario no habría habido tantas pancartas con su imagen en el partido de cuartos de final ante Holanda (4-3 de penalti). Es posible que la armada argentina les haya colgado en el Lusail Stadium el fin de semana, ya que la semifinal contra Croacia (martes, 8 p. m.) también se lleva a cabo en el templo de la bomba, que brilla dorado por fuera pero azul pálido por dentro de Argentina. Juega allí. En términos de ambiente, este estadio no oficial ya no tiene por qué rehuir las comparaciones con la “Bambonera” de Buenos Aires. No solo en Lusail, sino en todas partes en Doha, se puede escuchar a Fernando Romero cantando la letra de “Muchachos” de La Mosca en septiembre de 2021 durante las vacaciones argentinas. Ninguna versión caló tan rápido y tan hondo en la psique argentina.

Inventor, un simple hincha, rompió en llanto al ver las primeras imágenes de Messi cantando. Porque su canción transmite fuerza desde la grada hasta el suelo. Cualquiera que haya visto al capitán Messi saltar y cantar con pasión la noche del sábado, primero con sus compañeros, luego frente al arco, se dio cuenta de cómo la música ahora lo conecta todo. Cielo y tierra. Maradona y Messi. La estrella mundial misma describió el puente del ícono viviente a la leyenda muerta el sábado por la noche. “Diego nos menosprecia. Nos empuja a seguir adelante. Nos ayuda y esperamos que siga así hasta el final”.

Dijo el hombre de 35 años con voz tranquila en la conferencia de prensa. Ahora, el genio que atrapó a Gabriel Batistuda con su décimo gol en la Copa del Mundo contra Holanda puede igualar el récord de Lothar Matthäus con su 25° aparición en la Copa del Mundo contra los croatas. El agua corre por la piel tatuada. Incluso con el aire acondicionado funcionando a tope, nadie ha sido capaz de calmar los espíritus calientes antes. Incluso Messi, como lo hizo una vez Maradona, se enojó cuando sintió una conspiración. Ahora quiere ir a todas partes. Para quejas y protestas.

El enojado número diez de Argentina, que había hablado previamente sobre la ausencia defensiva de Messi, le dijo al entrenador de Bonds, Louis van Gaal, que no debería hablar demasiado. Por supuesto, era consciente del impacto que tendrían estas imágenes cuando se inclinó hacia Van Gaal para agrandar sus orejas con las manos. Se sintió disgustado con Woud Wekhorst, quien anotó un doblete e interrumpió una entrevista televisiva. “¿Qué estás mirando, idiota?” El enano vio a un gigante cuyo nombre desconocía: “El número 19 de ellos vino y de inmediato comenzó a moverse”. Y arremetió contra el árbitro Antonio Mateu Lahoz, quien le amonestó por lucir una camiseta de Newell’s Old Boys en honor a Maradona en el FC Barcelona en 2020.

Una estrella mundial como un ciudadano enojado. Sin embargo, el atractivo universal del personaje es simplemente demasiado grande para ignorarlo. A menudo, esa persona no debería pisar su papel como modelo a seguir, porque se siente como Les Majes. En general, no fue muy educado que Messi y sus compañeros intercalaran provocaciones mezcladas con odio y mezquindad. Protagonizaron las meteduras de pata el balón de Leandro Paredes en el banquillo holandés o las burlas de Nicolás Otamendi. Incluso un número récord de 17 tarjetas amarillas y una tarjeta amarilla-roja no pudo contener esta pelea de veneno y bilis. La FIFA ha anunciado ahora que abrirá investigaciones contra las asociaciones argentina y holandesa. Así es.

El drama hizo el resto mientras los inestables argentinos aguantaban una ventaja de 2-0. Por eso, Emiliano Martínez ocupó el papel de héroe. El talentoso portero, conocido por todos como ‘Tipu’, forzó su cuerpo para salvar a Virgil van Dijk y Steven Berghuis en una memorable tanda de penaltis de semifinales de la Copa América contra Colombia. Hace un año, el jugador de 30 años confundió a sus oponentes con malas palabras, que todos pueden entender con juegos de fantasmas. Esta vez no funcionó frente a una multitud ruidosa. El resultado fue el mismo. “Lo hicimos por 45 millones de argentinos”, dijo el ganador del partido Martínez. “A nuestro país le va muy mal económicamente. Poca alegría”.

Los países bajos: Knoppert – Madera, van Dijk, AK – Dumfries, de Roon (46º Koopmeiners), f. De Jong, Blind (64th L. De Jong) – Kakpo (113th Long) – Bergwijn (46th Berghuis), Depay (78. Wekhorst) . Argentina: mi. Martínez – Romero (78º pesela), Otamendi, li. Martinez (112 Di Maria) – Molina (106 Montiel), Fernandez, Aguna (78 Tagliafico) – De Paul (67 Desfiles), Mac Allister – Messi, Alvarez (82) la. Martínez). Puertas: 0: 1 Molina (35), 0: 2 Messi (73 / penalti), 1: 2 Wekhorst (83), 2: 2 Wekhorst (90 + 11). Árbitro: Laos (España). Audiencia: 88,235. Lanzamiento de penaltis: mi. Parada de Martinez van Dijk, 0-1 Messi, E. Martínez salva a Perquis, 0-2 Paredes, 1-2 Koopmeiners, 1-3 Monteil, 2-3 Wekhorst, Fernandez falla, 3-3 L. De Jong. , 3:4 La. Martínez. Amarillo: Timber, Wekhorst, Depay, Berghuis, van Dijk, Bergwijn / Aguna (2), Romero, Li. Martínez, Paredes, Messi, Otamendi, Montel (2), Bessella. Mejores jugadores: F. De Jong, Wekhorst / Romero, Messi.