Argentina: Hombre dispara a vicepresidente – Intento de asesinato

Sinopsis: La ex jefa de Estado y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ha sido amenazada con un arma frente a su casa en Buenos Aires. Un hombre apuntó con un arma a un político. Sin embargo, no se disparó un solo tiro, por lo que Kirchner resultó ileso. La policía arrestó al presunto asesino. El presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, habló de un intento de magnicidio. Solo una falla técnica impidió que el hombre de 69 años golpeara a Kirchner. El hombre es descrito como un brasileño de 35 años. No se sabe nada sobre su motivo. Kirchner enfrenta actualmente cargos de corrupción. Los fiscales solicitaron recientemente una sentencia de doce años de prisión y una inhabilitación de por vida para cargos públicos. El mismo Kirchner ha negado las acusaciones, hablando de un proceso motivado políticamente. Un gran número de simpatizantes del Vicepresidente acampan actualmente frente a su apartamento. Más