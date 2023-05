Argentina: La inflación anual supera el 100 por ciento

El gobierno peronista de izquierda está haciendo serios esfuerzos para volver a controlar la situación. Se envían inspectores a los supermercados e hipermercados para verificar si los minoristas están inflando demasiado los precios. Los especuladores son los responsables de la alta inflación, se quejan el palacio presidencial y el Ministerio de Economía, que heredaron una gigantesca montaña de deuda del anterior gobierno económicamente liberal, y ahora una de las peores sequías de las últimas décadas ha destruido cosechas. Ingresos de divisas.

Ningún otro país fuera de los Estados Unidos tiene tantos billetes de dólar

Todo esto es cierto, pero sólo la mitad de la verdad. Argentina ha sufrido repetidamente de hiperinflación principalmente porque el país gastó más de lo que recibió durante décadas. La brecha se cierra tomando préstamos en el exterior o iniciando una imprenta. Después de la inflación y la desmonetización, nadie todavía confía en la moneda nacional, y mucho menos en los bancos. Quienes puedan convertir sus ahorros en dólares, preferiblemente en efectivo. Ningún otro país fuera de Estados Unidos tiene tantos billetes de dólar como Argentina.

Pero mientras los ciudadanos acumulan más y más facturas, el gobierno no tiene los dólares para pagar la deuda. Por eso hace años que hay un estricto control de divisas, 200 dólares per cápita y por mes, pero eso no es suficiente para muchos argentinos, y partes de la economía ahora operan en moneda estadounidense, no en pesos. Cualquiera que busque comprar una casa o un departamento en Buenos Aires paga en dólares y cobra en billetes gruesos que se cuentan en cuartos traseros especialmente decorados en los bancos. Para obtener tanto dinero a pesar de las restricciones cambiarias, el llamado mercado negro el dolar es azul. Si vas a un banco en Argentina, te salen unos 235 pesos por dólar ahora mismo. Pero si vas a una de las casas de cambio ilegales del centro de Buenos Aires, obtendrás el doble. Todo esto continúa alimentando la inflación.

Muchos argentinos estamos cansados ​​de tanto caos y crisis. Esa es otra razón por la que un candidato lidera las encuestas para las elecciones de octubre: Javier Millay, un liberal económico radical que sueña con desmantelar el banco central y promete reemplazar el peso por completo con el dólar.