Un verdadero estadista que valoró la moralidad del pragmatismo – Plata

Lee todo lo que cambia el mundo. Buenos Argumentos – Gratis por 1 mes

Siga leyendo por 14 € al mes, o nada

Menores de 30 solo pagan 12€ al mes Prueba gratis ahora

bravo de 1976 al Canciller Cuzzetti. Creemos que el asesinato de sacerdotes y el vertido de 47 cadáveres en la calle en un día no conducen a una guerra rápida contra el terror. Cuzzetti respondió que después de su reunión con Kissinger, tuvo la impresión de que la principal preocupación de Estados Unidos no eran los derechos humanos, sino que el gobierno argentino estaba “lidiando demasiado rápido” con el terrorismo de izquierda. Archivos de la Defensa Nacional, un instituto de investigación en Washington (nsarchive.gwu.edu). Informes y documentos que los autores nunca esperaron que algún día se hicieran públicos. Algún “material clasificado” sobre Argentina ha sido acreditado a la administración de Barack Obama. En la primavera de 2016, 40 años después del golpe, el presidente del Partido Demócrata viajó a Buenos Aires. Estados Unidos dará a conocer los documentos a partir de ese momento, dijo. El gobierno de Estados Unidos fue “demasiado lento para hablar de derechos humanos” con Argentina. Obama visitó el memorial en el Parque de la Memoria de Buenos Aires, donde se pueden leer los nombres de más de 20.000 personas asesinadas por la dictadura militar. Al mismo tiempo, también se menciona el destino de miles de personas que se cree que desaparecieron A los ojos de las autoridades estadounidenses, a principios de la década de 1970, no solo la resolución de las guerras en Indochina, sino también el acercamiento a la China comunista. y los esfuerzos de desarme con la Unión Soviética estaban en el plan estratégico. Era una época de apoyo a gobiernos militares que usaban una crueldad indescriptible para gobernar en América Latina. El comunismo de traspatio debe parar. Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional y secretario de Estado republicano Richard Nixon (en el cargo de 1969 a 1974) y Gerald Ford (1974 a 1977) asumieron el cargo. Chile también fue visto como un caso problemático. El 4 de septiembre de 1970, una mayoría eligió allí como presidente al candidato socialista Salvador Allende. Una semana después, Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, hablaron por teléfono. “No vamos a dejar que Chile se vaya por el desagüe”, dijo Kissinger. “Estoy contigo”, dijo Helms. El presidente Nixon ordenó a la economía de Chile “gritar”.El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas del general Augusto Pinochet dieron un golpe de estado en Santiago. “Queremos ayudarlos, no socavarlos”, dijo Kissinger a cientos de víctimas de tortura tres años después. Pinochet “hizo un gran servicio a Occidente” con su golpe. En un memorando de noviembre de 1970 a Nixon, Kissinger resumió el “dilema de Chile”. Allende fue elegido legítimamente y encabeza “el primer gobierno marxista en llegar al poder a través de elecciones libres”. Sin duda, tendrá un impacto, “sentando un precedente para el resto del mundo”. Kissinger advirtió sobre un “impacto considerable en el equilibrio del mundo y nuestra posición”. Más de cuatro décadas después, en noviembre de 2015: la canciller Angela Merkel, el alcalde del SPD de Hamburgo, Olaf Scholz, y otros de rango y nombre en la República Federal. La ley estatal es en memoria del fallecido ex canciller Helmut Schmidt. Uno de los oradores fue Henry Kissinger. Habla de su viejo amigo en alemán. La amistad era profunda, pero nunca te acercaste a ‘tú’. Las creencias de Schmidt determinaron sus acciones. “La política sin conciencia lleva a los criminales”, explicó Kissinger. También: Él mismo ve la política como “acción práctica al servicio de fines morales”. Nadie llora por los torturados y asesinados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, una prisión secreta en Buenos Aires. O en memoria de la Guerra de Indochina, donde Kissinger participó personalmente en la planificación de ataques con bombas en Camboya en 1970 que resultaron en decenas de miles de víctimas. El semanario Die Zeit imprimió el discurso de Kissinger completo. Merkel saluda a Kissinger con “Querido, querido Henry Kissinger”. En 2020 recibió el Henry A. de la Academia Americana de Berlín. Kissinger recibió el premio y Frank-Walter Steinmeier lo recibió en 2022. El 27 de mayo, Heinz, nacido en Fürth en Franconia, huyó con sus padres de los nazis. América con sus padres, nacido el 27 de mayo Alfred Kissinger tiene 100 años. En su nueva patria, vio un ascenso en las administraciones de Nixon y Ford. Después de eso, Kissinger no ocupó ningún cargo importante. Pero él sabe cómo promocionarse a sí mismo a través de conferencias, libros y entrevistas como un estadista mayor que se preocupa por un orden internacional un tanto liberal que, en última instancia, no sirve solo a Estados Unidos. Al hombre con acento alemán nunca le faltó confianza: en una entrevista en su cumpleaños número 100, un reportero de CBS le preguntó si el presidente ruso, Vladimir Putin, lo llamaría. Quizás sí, dijo Kissinger. ¿Y el presidente chino, Xi Jinping? “Una buena oportunidad.” La actuación de Kissinger en Hamburgo en 2015 dio testimonio de recuerdos selectivos. La cultura líder del mundo occidental piensa en Mao Zedong principalmente en términos de su papel clave en el establecimiento de relaciones con China durante su vida y en la negociación de los acuerdos SALT de control de armas nucleares con la Unión Soviética. Otro aceptado, Henry Kissinger puede haber tenido el motivo de ser un buen servidor de los poderosos e influyentes. En la década de 1970, había un consenso occidental de que se debía aplastar el comunismo en América Latina. Se necesitaron bombas, napalm y el Agente Naranja en Vietnam del Sur para demostrar el poder estadounidense en el sudeste asiático en la década de 1960. En 1973, Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz por negociar el fin de la Guerra de Vietnam, aunque inicialmente apoyó esta acción militar con la administración Nixon. El socio negociador norvietnamita de Kissinger, Lu Duc Tho, también debe ser honrado. Él se negó. En junio de 1978, Kissinger, un ciudadano privado y aficionado al fútbol, ​​viajó a Argentina con su esposa e hijo para la Copa del Mundo. La final tuvo lugar en el Estadio Monumento, no lejos de las cámaras de tortura de la Escuela Superior de Máquina. A su llegada, Kissinger almorzó con el jefe de Estado, general Jorge Videla. Hablando brevemente de los derechos humanos, el embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro, informó a su jefe, Cyrus Vance, al presidente demócrata Jimmy Carter. Kissinger elogió las “acciones de Argentina” para “eliminar el terrorismo” y lamentó la incomprensión de la historia argentina por parte del público estadounidense. Muchos estadounidenses piensan que “Argentina es una bebida fría”.