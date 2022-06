Argentina: Los vegetarianos se rebelan contra la cultura y organización de la carne

D.No tenía oportunidad en la policía. Se defiende activamente y hace todo lo posible para liberarse de la estrecha caja de madera. Pero los hombres que tratan de sujetarlo con cuerdas son fuertes. Coucho luego usa un cuchillo Martin para cortar los testículos del animal joven. Los tira en un balde, que ya contiene unas pocas docenas.

Maldito trabajo, no para la anestesia del corazón. Para los criadores argentinos, este es un requisito previo esencial para la mejor calidad. A unas dos horas en auto desde Buenos Aires, el propietario de la Estancia “El Mirador”, Don Julio, de 76 años, dice: “Los animales se vuelven más poderosos y de mejor calidad”.

Argentina, hogar del filete de lomo perfecto, es uno de los mayores productores de carne del mundo. En 2020, el país exportó carne vacuna y piel por valor de 2.800 millones de euros. En ningún lugar se consume más carne que en Argentina. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo per cápita en 2019 será de 38 kilogramos por año y muy por delante de Estados Unidos, solo superado por 26 kilogramos por persona.

La “cultura de la carne” no ha sido cuestionada durante siglos. Pero eso está cambiando por algún tiempo.

Ganadería en Estancia “El Mirador” Fuente: Mariano Campetella

La división en la sociedad está funcionando correctamente: patrones de pensamiento urbano y rural, filosofías de vida de jóvenes y ancianos y, en su mayoría, mujeres y hombres. Expo-Rural, la tradicional feria agropecuaria de Buenos Aires – el primer conflicto fuerte.

En septiembre de 2019, en el último evento antes de la epidemia, los vegetarianos atacaron la exposición. El video del ataque a la cultura cárnica argentina se volvió viral, y luego manifestantes y simpatizantes sostuvieron acalorados debates en la televisión local.

Kulturkampf en las paredes de las casas

En la capital, las paredes de las casas reflejan la guerra cultural contra la carne. En el barrio de Palermo, a unos cientos de metros de la churrasquería “Don Julio”, Angela Merkel se detuvo en la cumbre del G-20 en 2018, y fue elegida como una de las mejores del mundo, y estallaron carteles: “Igualdad Vegetariana”. , Justicia Vegetariana”. Los activistas recorren las casas por la noche y envían mensajes en las persianas cerradas frente a los escaparates: “No maten animales, salven el mundo”.

“Hay un cambio en la conciencia de la gente en Argentina”, dice Malena Blanco, activista del grupo de derechos de los animales Voicot. Es uno de los rostros más famosos del movimiento vegetariano en su tierra natal. “La gente está empezando a comprender el vínculo entre el cambio climático, el bienestar animal, el acaparamiento de tierras por un lado y la forma en que vivimos por el otro”.

Alta costura en el trabajo Fuente: Mariano Campetella

Más personas pueden acceder a información e imágenes y, entre otras cosas, ver cómo se sacrifica un animal. Algo así deja huella: por eso los jóvenes cada vez se niegan más a comer carne.

Los activistas están preocupados no solo por el clima y el bienestar animal, sino por la reestructuración general de la economía argentina, con mayor justicia. “El enemigo es una organización cuya riqueza en este negocio es accesible solo a un pequeño segmento de la población”, dice Blanco.

Lejos de las discusiones de la comunidad urbana de Buenos Aires, Estancia “El Mirador” se enorgullece de su propia cultura de la carne. Mientras tanto, Don Julio prepara un clásico asado argentino, Asato.

Quema la leña recolectada durante una o dos horas, luego corta la carne de res recién cortada en trozos pequeños. Luego empuja los volcanes del árbol en llamas debajo de la carne.

Productos del agricultor argentino Don Julio Acado Fuente: Mariano Campetella

Sus hijos y primos se sientan en una mesa de madera en un jardín campestre construido en 1860. Siempre lo hacían en Argentina. ¿Debería estar mal? “El azado es bueno porque es una cultura familiar y hay que mantener viva esa tradición”, dice Don Julio. “Argentina lo necesita, y el mundo lo necesita”.

Después de todo, el país sudamericano tiene potencial para producir alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. Pero el actual gobierno, según el agricultor, está impidiendo que la agroindustria argentina crezca como lo hace en Brasil.

“Cada uno debe vivir como le plazca”

Gaucho Martín, que moldeó decenas de bovinos jóvenes esa mañana, pone la esperma en la parrilla. Siente que el movimiento vegetariano no está justificado. “Hay mujeres que se oponen abiertamente a comer carne, pero los animales usan cosméticos para su propia belleza”.

De hecho, la guerra cultural argentina contra la carne es también una guerra de género. Después de todo, la cría de animales es una ocupación masculina tradicional, pero el movimiento vegetariano lo llevan a cabo principalmente mujeres jóvenes.

Hay mucho espacio para el ganado. Fuente: Mariano Campetella

Don Julio y su familia no vieron una amenaza seria para el movimiento antivegetariano. Creen que la tradición del Azado está muy arraigada en el alma argentina. “Hay algunas personas a las que no les gusta la carne”, dice Don Julio. Y les entiende: “Cada uno debe vivir como cree que debe hacerlo. Nos encanta la carne. Si no lo haces, no lo hagas”.

Por ejemplo, en su Estancia y otros, deja claro que la producción es climáticamente neutra. No solo el vasto paisaje de Argentina estará libre de animales, sino que también habrá suficientes árboles para compensar los nocivos gases de efecto invernadero emitidos por el ganado. En general, en Argentina se consume más CO₂ del que se produce.

Si los argentinos eventualmente se vuelven vegetarianos, habrá alternativas. Juan Antonio, uno de los hijos de Don Julio, dice que lee que unos 40 millones de personas en China pueden ascender a la clase media cada año. “¿Te imaginas eso? Todos los años un grupo grande como la población de Argentina. Todos quieren comer nuestra carne.