A mediados de noviembre, aún no había comenzado el Mundial de fútbol de Qatar, y solo los optimistas más atrevidos creían en el cuento de hadas del fútbol argentino, cuando le preguntaron a Argentina qué quería: la victoria de la ‘Albiceleste’ con el capitán. ¿Lionel Messi o el fin de la inflación, que en octubre fue del 88 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado en Argentina? Los encuestados no tuvieron que pensar mucho: nueve de cada diez argentinos preferirían el fin de la devaluación de la moneda para la Copa del Mundo.

Campamento de protesta en Plaza de Mayo frente al Palacio de Gobierno en Buenos Aires

Algunos de ellos pueden votar diferente ahora, porque la victoria de Qatar no reducirá la inflación, pero olvídenlo, al menos por unos días. Cuando los héroes de la Copa del Mundo de Qatar y el mejor futbolista del mundo sostienen el trofeo de oro en las calles de Buenos Aires, la gente no tiene que pensar en pagar cuotas en el supermercado por un tiempo para encontrar qué champú comprar. Les va mejor atesorando y sobre todo tiene sentido vender el coche. De todas formas, no perdieron el humor negro en el Río de la Plata: en las redes sociales circula la duda de si el trofeo de oro hace tiempo que se platea por culpa de la inflación.

Olvídate del escote profundo por un tiempo

El título va a un país donde una de cada dos personas vive por debajo del umbral de la pobreza, no solo lamentando los altos precios. El país está profundamente dividido socialmente entre los partidarios del gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri. Por unos días, sin embargo, las diferencias quedaron en el olvido, y simpatizantes y detractores del gobierno se vistieron con la camiseta celeste y blanca.

“Ahora se abrazan porque nadie le pregunta al otro si es ‘kirchnerista’ o ‘macrista’. Cuando hay partidos no se trata de clase social, no se trata de género, no se trata de ideologías o posiciones políticas”, dice Pablo. Alapurces. En ese momento de victoria, las diferencias se hacen a un lado momentáneamente.

“El fútbol nunca ha mejorado ni empeorado la imagen de un gobierno” – Pablo Alabarchez

Sociólogo y filósofo, estudia la relación entre el fútbol y la sociedad. Su libro “¿Morir por Messi? El fútbol y la invención de la Nación Argentina” es un éxito de ventas en las librerías argentinas. Su tesis: el “Mesías” mismo, el estatus que Messi tiene en su país de origen desde el domingo, solo puede darle al país un pequeño respiro. En Argentina, que ha sido un campeón mundial en declive económico durante décadas, las celebraciones seguramente serán seguidas por una dura resaca de la vida cotidiana. “No hay un efecto positivo duradero del fútbol en la política o la sociedad”.

La junta quería sumar puntos en su país de origen con la Copa del Mundo de 1978

En el pasado, los gobernantes argentinos hicieron todo lo posible por instrumentalizar el fútbol y usarlo para ellos. En 1978, el presidente de la Junta, Jorge Videla, entregó el trofeo al capitán Daniel Pasarella después de derrotar a Holanda en la final de la Copa del Mundo en su tierra natal. Los militares esperaban impulsar la imagen internacional mientras secuestraban, torturaban y arrojaban vivos a los enemigos desde aviones sobre el Atlántico.

Ocho años después, Diego Armando Maradona aseguró cierta recuperación del trauma de perder la Guerra de las Malvinas en 1982. Argentina eliminó a Inglaterra de los cuartos de final de la Copa del Mundo con un siglo y un gol de “Mano de Dios”. En las fan arcs de Argentina, los conflictos por el archipiélago en el Atlántico Sur son parte del folclore del estadio hasta el día de hoy. En Qatar, los aficionados corearon con entusiasmo en cada uno de los siete partidos: “Si no saltas, eres inglés”.

“El fútbol es muy potente en Argentina, ganar el Mundial de 1986 ya nos marcó”, dice el politólogo Gustavo Marangoni. “Todos los argentinos lo recordamos, pero el presidente Raúl Alfonsín recibió al equipo campeón del mundo en Palacio de Gobierno, pero no lo hizo. Quiero celebrar con ella en el balcón. Deportes. No quiero obtener ninguna ganancia política de la victoria”.

La vicepresidenta Kirchner está polarizando a la comunidad

La victoria de la Copa del Mundo ayudó poco al primer presidente elegido democráticamente desde la dictadura militar: un año después, su partido perdió una elección intermedia y en 1989 Alphonsín se vio obligado a renunciar después de 15 huelgas generales e inflación. ¿Y hoy? Dos meses antes de que la “Albiceleste” partiera hacia Qatar, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue víctima de un atentado. Hace dos semanas fue condenado a seis años de prisión por un caso de corrupción. Mientras los oponentes de Argentina celebraban su victoria en los octavos de final sobre Australia, los partidarios de Kirchner, por otro lado, sintieron un golpe, Argentina tan polarizada.

“Estamos a menos de un año completo de las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 2023 y el fútbol no va a asegurar que argentinos de diferentes partidos se abracen. Incluso durante el Mundial hubo protestas sociales en el trabajo y frente al Oscar. Wilde dijo una vez: “Si somos felices, siempre seremos buenos, pero este efecto de la Copa del Mundo no durará mucho”, dice Marangoni.

Una victoria en la Copa del Mundo es buena para la confianza

Pero al menos Messi, Di María y De Paul abrazaron la psiquis argentina por unas semanas. Especialmente un ungüento para los “portinos” que tienen fama de considerarse superiores a la gente de provincias y otros sudamericanos. Dios Argentina, en Buenos Aires, dicen que el Papa es de todos modos, y ahora, después de Diego Armando Maradona, tienen oficialmente a Lionel Messi como el mejor jugador de fútbol del mundo en la forma de Lionel Messi.

“El deporte es como nuestro pasaporte argentino” – Gustavo Marangoni

El politólogo Gustavo Marangoni dice: “Para los argentinos, el fútbol nos demuestra que somos competitivos y que podemos vencer a los grandes. Por eso, cada Mundial siempre es más importante para la autoestima de Argentina que el deporte. Podemos pelearnos por la política, pero siempre juega la selección, todos somos argentinos”.