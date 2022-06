Argentina: Muerte por uso de cocaína adulterada | Estados Unidos actual | DW

Al menos 20 personas han sido asesinadas en Argentina por el consumo de cocaína. Un portavoz del gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que 74 personas de los suburbios de Buenos Aires estaban siendo tratadas en un hospital por envenenamiento.

“Nunca habíamos visto algo así”, dijo un funcionario al diario La Nación. “El número de pacientes continúa aumentando. Cada vez más personas en estado crítico son llevadas a los hospitales. Hay señales de personas que mueren en las calles y en el hogar, pero aún no se conoce el número”.

Alertas en la radio

Las autoridades utilizaron los medios de comunicación para instar a la gente a no consumir cocaína comprada recientemente. “Cualquiera que compre drogas en las últimas 24 horas, que las tire”, dijo a Telefay Sergio Bernie, ministro de Defensa de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades están “tratando de encontrar la toxina para eliminarla gradualmente”, dijo. Según Bernie, una docena de sospechosos fueron detenidos en el barrio pobre de Tres de Ferrero, al noroeste de la capital argentina. La mayoría de las víctimas parecen haber comprado cocaína al mismo traficante. La policía pudo asegurar los restos de la droga en una bolsa y una alcancía.

Cada vez son más las personas que acuden a los hospitales con cocaína adulterada

Convulsiones severas y bloqueo cardíaco

Las autoridades emitieron la advertencia el miércoles por la mañana, luego de informes de muertes relacionadas con envenenamiento y uso de cocaína en varios hospitales, según informes de prensa. Se dice que las víctimas, incluidos muchos hombres de entre 30 y 40 años, sufrieron convulsiones graves y ataques cardíacos repentinos. “Hay un componente importante que afecta el sistema nervioso central”, explicó Bernie.

La Fiscalía también dijo que una “sustancia altamente tóxica” vendida como cocaína estaba “en circulación”. Los analistas temen que el número de muertos pueda aumentar.

extensiones peligrosas

Según Bernie, la causa de la muerte no es la cocaína, sino los métodos utilizados para cortarla. “Todo traficante que compra cocaína la corta”, dijo el ministro. “Algunas personas hacen esto con sustancias no tóxicas como el almidón. Otros agregan alucinógenos. Si no se controlan, pueden descarriarse y perder el camino correcto”, agregó.

fabuloso / nob (afp, dpa, simio)