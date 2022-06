Guerra de las Malvinas: cuando los británicos derrotaron a la junta militar argentina

FPara el movimiento por la paz contemporáneo, este conflicto es el más absurdo de todos. Un país que odiaba la idea de que ya no poseía la mitad del mundo, en lugar de una potencia regional con unas pocas islas en el Atlántico Sur: este campo decía a grandes rasgos.

Ahora está claro cuán tonto es escuchar los consejos pacifistas en una guerra, pero no fueron solo los predicadores de la paz quienes desaconsejaron ir a la guerra en las Islas Malvinas en 1982. Con el debido respeto a los pastos raros que crecían allí, a pesar de los depósitos de petróleo, no hicieron ninguna contribución económica y podrían ser ignorados geopolíticamente.

Islas Malvinas Fuente: Infografía Mundo

Así, la guerra entre Argentina y el Reino Unido, que nunca había sido declarada oficialmente, se convirtió en un símbolo nacional, especialmente para los británicos. No es casualidad que el debate hasta el día de hoy esté indisolublemente ligado al nombre de Margaret Thatcher. Desde que se convirtió en primer ministro hace dos años, ha planeado desmantelar la tradición de la isla de la idea de que el socialismo democrático es posible.

Guiar a las personas que ejercen su influencia alrededor de la tierra cuando son desafiados es tan importante como al menos romper el poder de los sindicatos. Las guerras que tuvieron lugar lejos de casa también entraron en la historia de la prensa – por primera vez un pequeño periódico en la isla, “Sol”, siguió un rumbo nacionalista sin ningún impedimento.

Asistencia aérea: soldados nepaleses al servicio de los británicos volaron hacia el helicóptero Fuente: Image-Alliance / Mary Evans Por

Thatcher no predijo conflicto. Desde 1833, Gran Bretaña ha reclamado la propiedad del archipiélago del Atlántico Sur, así como también de Argentina. En la década de 1970, el tema de las Malvinas fue una fuente constante de amargos conflictos entre gobiernos, gobernados por una junta militar en América del Sur desde 1976, cuando cerca de 30.000 argentinos perdieron la vida por el terrorismo de Estado.

Así que no fue culpa de los británicos tomar a veces todas las habilidades diplomáticas para prevenir un conflicto armado. Bajo Thatcher la situación empeoró, pero los encargados del número 10 de Downing Street no tuvieron en cuenta el hecho de que el gobierno militar se intensificaría.

Sigue leyendo

Pero en la madrugada del 2 de abril de 1982, el gobierno bonaerense de Roberto Eduardo Viola creó los hechos. Cientos de soldados argentinos ocuparon el archipiélago y su principal ciudad, Stanley. Los británicos habían estacionado un total de 68 soldados allí, y resistieron ferozmente, pero tuvieron que rendirse a las 9:30 p.m. Un día después, los argentinos también capturaron el sur de Georgia, 1.400 kilómetros al este.

Los sudamericanos tomaron su victoria como una orden, y bajo ninguna circunstancia el jurado militar creyó en una reacción militar de Londres. Las fuerzas armadas opuestas estaban lejos, las islas eran insignificantes; además de eso, estaba la arrogancia de un régimen que no permitía las críticas y tenía una imagen poco realista de su propia fuerza.

Pronto se hizo evidente cuánto habían hecho mal los gobernantes sudamericanos. El público mundial no solo prestó mucha atención a lo que hacían sus fuerzas, sino que Margaret Thatcher también mostró por qué se la consideraba la “Dama de Hierro”: contrariamente a todos los intentos de su gabinete por encontrar una solución en la mesa de negociaciones. Ella insistió en no aceptar la agresión. Su objetivo es retirar militarmente lo que les ha quitado el Reino Unido.

Sin embargo, expertos en los océanos, los ingleses pronto se elevaron al mar. Fuente: Image-Alliance / Mary Evans Por

Al principio, los británicos obtuvieron algunas victorias diplomáticas. Francia suspendió las exportaciones de armas a Argentina el 3 de abril, seis días después de que la Unión Europea impusiera sanciones integrales. Entonces Estados Unidos se puso del lado de Gran Bretaña. Washington prometió apoyo logístico para que los británicos pudieran utilizar la base estadounidense en la Ascensión de las Islas Británicas, lo que sería crucial para proporcionar una base fiable para la planificación operativa.

Militarmente, los argentinos se destacaron, especialmente en el aire. Tenían 120 aviones de combate, incluidos 60 aviones de combate. Algunos estaban equipados con sofisticados misiles antibuque AM39. Había unos 80 motores en la costa sur de la Argentina continental, y los aeropuertos de las islas no podían utilizar todos los jets.

Tres batallones navales formaban la segunda línea defensiva, entre otros el portaaviones ARA “Veinticinco de Mayo” con sus bombarderos A-4 “Skyhawk”, el crucero ARA “General Belgrano” y dos. Destructores con misiles antibuque. También había fuerzas terrestres de unos 13.000 soldados directamente en las islas. Sin embargo, Buenos Aires quiso impedir que el enemigo desembarcara estacionando fuerzas aéreas y marítimas frente al archipiélago.

“¡Iban!”

Los británicos contrarrestaron esto con todas las fuerzas disponibles para una misión en el Atlántico Sur. Portaaviones HMS Hermes Despedido no como estaba planeado, pero corrió El 5 de abril el nuevo portaaviones se une al HMS “Invisible” Hacia la Ascensión. Siguieron tres submarinos y tropas. Detuvo los bombardeos, aviones de guerra y aviones de transporte británicos en Ascensión. En tierra, tres batallones de Royal Marines avanzarán el ataque. Fueron reforzados por paracaidistas, antiaéreos y servicios especiales de fuerzas especiales.

En Londres, dos revistas pequeñas, The Sun y Daily Mirror, crean el ambiente como nunca antes. El editor Rupert Murdoch escribió tanto como pudo sobre The Sun War; Como periódico de los trabajadores, la competencia todavía estaba firmemente en el camino hacia la paz. El periódico de Murdoch tituló: “¡Adentro vamos!” Cuando salió la primera ola de ataques a fines de abril, se le dio el título de “Sol” en letras gigantes, tres letras que muchos periodistas aún consideran la última línea de noticias. Breve resumen.

No se detuvo allí. El 2 de mayo se hundió el submarino británico HMS Conqueror General Belgrano, hundiendo a 323 argentinos. Kelvin McKenzie, editor en jefe de The Sun, se conformó con el siguiente titular corto: “¡Godzilla!” Gritó desde un lado. El editor Murdoch no apareció en persona en la oficina editorial. Solo en la última versión se pidió que el número de víctimas se redujera a la primera página.

Sigue leyendo

Unos días después, Kelvin McKenzie anunció que había destruido el equipo militar del enemigo como resultado de un partido de fútbol como “Gran Bretaña 6, Argentina 0”. Frente a tales trabajos, el Daily Mirror se quedó sin un editorial: “El Dr. Joseph Goebbels fue fiel a lo que la revista ‘Sun’ trata hoy”. Una sociedad como Gran Bretaña, que siempre ha estado orgullosa de su capacidad para llegar a un consenso, tuvo que aprender a manejar tonos tan duros.

“El sol” en sí mismo “¡Kotcha!” No hay nada de malo en eso tampoco. El hundimiento del barco afectó gravemente la moral del ejército argentino, que dejó todo el mar a los británicos. Así que sus fuerzas también tuvieron poco tiempo para dominar la tierra. Sin embargo, la lucha se prolongó durante un mes y medio. Los argentinos se defendieron principalmente del viento para que, a fines de mayo, Goose Green pudiera capturar el punto estratégico de los británicos, y el 14 de junio obtuvo el control de la principal ciudad de Stanley.

633 argentinos perdieron la vida en esta guerra y los británicos tuvieron que llorar por 258 muertos. Los expertos militares atribuyen la victoria británica a tres razones principales: en primer lugar, el apoyo de EE. UU.: tener una superpotencia detrás de uno supuso un gran impulso para la moral de los soldados. En segundo lugar, las tropas argentinas tenían problemas con el clima frío de las islas, que servían para calefacción. La suerte estaba en Londres: el clima a menudo cooperaba cuando lo necesitabas.

Los cascos de los soldados yacían en el campo de batalla de Goose Green el 14 de junio después de que Argentina se rindiera. Fuente: Image Alliance / DPA

Pero Gran Bretaña no quería saber mucho sobre los dos últimos puntos. No hace falta decir que el sol bañó la victoria con todas las trampas imaginables. Desde entonces, este artículo ha sido casi cierto: al menos antes del referéndum sobre si los británicos deberían permanecer en la UE, los autores hicieron todo lo posible para presentar a la Federación de Estados como una institución que amenaza a los británicos.

En 1982, ¡la bolsa de realidad virtual de Margaret Thatcher! El estado de ánimo se extendió por todo el Reino Unido. En Argentina, en cambio, la derrota tuvo un claro efecto positivo: tras años de gobierno militar, el país se desarrolló democráticamente.

Puedes encontrar “Historia mundial” en Facebook. Estamos felices por un deseo.