Argentina: Renovadas protestas contra los planes de reforma de Millay

A partir de: 27 de diciembre de 2023 6:23 p.m.

Mientras las empresas y el mercado de valores parecen contentos, sindicatos y asociaciones sociales protestan en la capital argentina contra las radicales reformas de mercado del nuevo presidente Mili. Está considerando celebrar un referéndum.

“Quitar los decretos de emergencia” fue el grito de miles de manifestantes que acudieron al Palacio de Justicia de Buenos Aires. En particular, la CGT (Confederación General del Trabajo), el sindicato más grande del país, protesta contra el primer paquete de reformas radicales presentado la semana pasada por el nuevo presidente Javier Milei: se privatizarán empresas estatales, se debilitará la legislación laboral, se debilitarán las normas sanitarias y… se debería elevar la zona residencial. Los productos argentinos se pueden exportar sin restricciones y los inversores extranjeros pueden invertir en clubes de fútbol argentinos.

Ayer Milei anunció que no renovaría los contratos de más de 5.000 funcionarios. El vicepresidente sindical Pablo Moyano es militante. “¿Qué debemos decirles a los trabajadores si sabemos que los están degradando?” Dijo Moyano. “El gobierno de Miley es una vergüenza para los trabajadores. Lo demostró con el decreto de emergencia de ayer y lucharemos en las calles, en los tribunales y donde sea necesario para revocar estos decretos”.

“La gente entendió”

Las manifestaciones están sujetas a condiciones estrictas, que aparentemente se hacen cumplir: como se informó, el Ministro del Interior ya ha acusado a varios participantes en las manifestaciones de la semana pasada de acciones policiales.

A primera hora de la tarde, el Presidente Millay explicó sus primeras medidas de reforma en una larga entrevista y destacó lo que consideraba éxitos. Rechazó las acusaciones de que sus acciones eran antidemocráticas, ya que la constitución reservaba los decretos de emergencia para situaciones de guerra y desastres naturales. Ganó la segunda vuelta por once puntos porcentuales y los presidentes anteriores también gobernaron por decreto de emergencia. Si el Congreso rechaza sus propuestas, se celebrará un referéndum.

“¡Claro! Tienes que explicarme por qué el Congreso se opone a algo que es bueno para la gente. Tienes que explicármelo, porque la gente lo entiende muy bien. Los mandatos tienen más del 75 por ciento de aprobación”.

Durante la semana, las principales asociaciones empresariales apoyaron las reformas de Miley y sólo ocasionalmente criticaron sus métodos. Las acciones de empresas argentinas subieron en el país y en el exterior. Pero el economista conservador Roberto Cachanoski dice que es un mercado altamente especulativo. “Ahora que se han eliminado los controles de precios y la economía está desregulada, nos estamos moviendo hacia una economía de libre mercado, las empresas están ganando más dinero y las acciones cuestan menos, por lo que el precio de las acciones de Argentina era tan bajo que les quedaba mucho camino por recorrer”. arriba.”

La guerra cultural se intensifica

Sin embargo, el experto financiero Claudio Zukowsky se muestra escéptico de que este crecimiento llegue a la gente corriente. La sociedad argentina es “muy compleja”. El 50 por ciento de la gente no tiene acceso a cosas básicas. “Es pobreza estructural”, dice Zhukovsky. “Para que Argentina pueda crecer y le vaya bien. Uno puede estar contento de que el mercado de valores esté al alza o que a los empresarios les vaya bien”. Pero la gente no se da cuenta al principio, afirma el experto.

“Verá: no hay sistema de alcantarillado, no hay educación, etc. La falta de infraestructura es el peor problema para ellos. Y hay una comunidad que ha cambiado nuestro comportamiento electoral, pero no sé si eso sucederá. El último quitará.”

Por la noche, los principales sindicatos quieren discutir si convocar una huelga general. La guerra cultural declarada por el presidente Millay contra el socialismo se está intensificando.