Scholes cancela recepción honoraria para Miley y pide armonía social

De: Laura May y Jens Kiffmeier

Un anarcocapitalista en movimiento: el presidente argentino Javier Millay visita Alemania. Después de las protestas, Scholz mantuvo la recepción pequeña.

Actualizado el 23 de junio a las 7:55 p. m.: Reunión del Presidente Federal Olaf Scholes Y el líder libertario argentino Javier Millay duró sólo una hora. Cancelada conferencia de prensa conjunta, recepción con honores militares. Según el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, Scholz pidió la preservación de la armonía social y la cohesión social en medio de las duras medidas de austeridad del presidente argentino. Scholz desestimó las críticas al encuentro: “Alemania y Argentina mantienen buenas relaciones desde hace décadas. Definitivamente me reuniré allí con el presidente elegido democráticamente”, afirmó.

Sin embargo, el ultraliberal Millay no creía en los sistemas de seguridad social ni en la redistribución. En su opinión, los impuestos son un robo y cree que los esfuerzos por la justicia social siempre conducirán a más injusticia. “El gobierno es el problema, no la solución”, fue uno de sus mantras. Frente a la sede del gobierno, varias decenas de manifestantes protestaron contra la visita con pancartas que decían “Fuera Milei” y “Argentina no está en venta”.

Ya llegó a Alemania el sábado… Hamburgo En presencia de la política de AfD Beatrix von Storch y Hans-Georg Massen, líder de la conservadora de derecha Unión de Valores, el liberal Friedrich August von Hayek recibió la medalla de la sociedad por sus reformas radicales de mercado. “Se está sacando al capitalismo de la defensiva”, dijo Stephen Cooths, presidente de la Asociación de Economistas, en su discurso de aceptación.

Primer informe, 22 de junio de 2024: BERLÍN – Apareció en la campaña electoral con una motosierra aullando, llamó “ratas” a los parlamentarios desagradables y acusó de “casta” al establishment político: Javier Millay. El presidente de Argentina, que se describe a sí mismo como un “anarcocapitalista”, visita Alemania. El domingo (23 de junio) será recibido por el Canciller Olaf Scholes (SPD) será recibido en la Cancillería de Berlín.

Polémico viaje a Alemania: Scholz se reúne con el presidente argentino Javier Mili

Pero el público no prestará mucha atención a la visita de Argentina a Alemania. Porque el Gobierno central ha cancelado la recepción brindada al presidente Javier Mili. La decisión se produjo después de un intenso debate dentro del gobierno federal en medio de crecientes críticas de la sociedad civil y los grupos políticos alemanes.

Miley, un controvertido político argentino, es conocido por sus opiniones extremas y su retórica polarizadora. Su visita prevista a Alemania tenía como objetivo inicial mejorar las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación económica. Argentina tiene muchas materias primas, como el litio, que Alemania necesita con urgencia. Además, las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, la asociación económica sudamericana, se han estancado.

Mili visita Alemania: el mini-Trump explora cuestiones económicas con Scholes

Sin embargo, con Scholes y Millay se encuentran dos políticos completamente diferentes: aquí el pragmático silencioso, allí el excéntrico ruidoso, como la agencia de noticias. dpa Informado con antelación. Antes de Scholz, sólo un puñado de jefes de Estado y de Gobierno recibieron a Milei: él asumió el cargo hace seis meses: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el jefe de gobierno de Italia. Georgia Meloney, el presidente de El Salvador, Nayeb Bukele, y el Papa Francisco como Jefe de Estado del Vaticano. Ya ha estado en Estados Unidos varias veces, pero sin reunirse en la Casa Blanca. En cambio, se reunió con el jefe de Tesla, Elon Musk, y con el expresidente Donald Trump, con quienes a menudo se le compara.

En este contexto, el anuncio de la visita a Alemania provocó un considerable descontento en diversos sectores de la sociedad alemana. Se organizaron manifestaciones y protestas para protestar por las opiniones y posturas políticas de Miley.

Lucha contra la dignidad: Sociedad Hayek entrega medalla a Mili

Mili ya había llegado a Alemania el sábado por la tarde. En Hamburgo, en presencia de la política de AfD, Beatrix von Storch, y del líder de la derechista Unión de Valores Conservadores, Hans-Georg Massen, recibió la medalla de la Sociedad Friedrich August von Hayek. Cientos de personas se reunieron frente a la sala de conferencias para dos manifestaciones de protesta. Un portavoz de los medios de comunicación de la policía dijo que 360 ​​personas participaron en la manifestación en su punto máximo. Los organizadores cancelaron prematuramente una segunda concentración frente al hotel.

La Sociedad de La Haya justificó honrar a Millay al comienzo de su visita a Alemania afirmando que Millay era un “reformador ambicioso” en el espíritu de Friedrich August von Hayek. Con su “plan económico y sociopolítico independiente” abordaría los “grandes problemas” de Argentina, como “la corrupción, la economía estatal, el endeudamiento excesivo y el colapso de la moneda”. Sin embargo, se dice que se abstuvo de utilizar palabras duras en su discurso de aceptación. Vaso.

La terapia de shock antiinflacionaria también provoca protestas contra Miley en Argentina

Miley, que ha estado en el poder desde diciembre del año pasado, ha recomendado una “terapia de choque” para que Argentina impulse la economía de la nación sudamericana, combatiendo la creciente inflación. Devaluó el peso argentino y recortó severamente los subsidios gubernamentales. Sus políticas provocaron protestas masivas. (jkf/dpa)