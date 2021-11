Argentina: Reserva para personas trans

Estado: 21/08/2021 11:36 am

La cuota de transferencia del uno por ciento para funcionarios argentinos entra en vigencia de inmediato. La comunidad LGBTIQ está animando. En medio de la epidemia, la nación católica está desempeñando un papel pionero en la justicia de género.

Por Matthias Ebert, ARD Studio Rio de Janeiro

Orgullo Luana Lopez Reta Estaba escrito en su rostro cuando se mudó a su nuevo trabajo en Buenos Aires. Luana fue una de las primeras personas transgénero en beneficiarse de la nueva ley transgénero de Argentina. Un analista informático que se especializa en software Linux ha aceptado anteriormente varios trabajos independientes.







Ahora, por primera vez desde que se mudó al extranjero como transgénero, trabaja permanentemente en la oficina. “Debido a que tengo esta orientación, nunca pensé que podría hacer un trabajo regular como transgénero. Ahora soy feliz”.

Aunque Louana, de 55 años, nació hombre, se sintió extraño en su cuerpo desde una edad temprana. No quería salir mientras mamá estuviera viva. Fue solo después de su muerte que Luvana permitió que su cabello creciera, cambió su estilo de vestir y se casó con un hombre. Luana sabía que esto implicaba un estilo de vida descarado.

Las personas trans en la Argentina católica enfrentan reservas aún mayores. Especialmente en zonas rurales. A menudo, no pueden encontrar trabajo fuera de la prostitución. Según los estudios, el 95 por ciento de las personas transgénero no trabajan correctamente.

Un área de seguridad y normalidad que no esperaba: Luana López Rita se beneficiará del nuevo reparto. Foto: ARD Río de Janeiro

La ley ve una gran mayoría

La nueva ley de Argentina ahora asigna el uno por ciento de todos los trabajos de servicio público a personas transgénero. En total debería haber 2500 puestos de trabajo en todo el país. Se debe dar prioridad a las empresas privadas que emplean a personas transgénero en la adjudicación de contratos públicos. Recientemente, el Congreso aprobó la ley con una abrumadora mayoría.

Posteriormente, el presidente argentino Alberto Fernández me invitó a una gran rueda de prensa y presentó otro plan de su gobierno: la nueva cédula de identidad para los no binarios. En el futuro, si no todos los argentinos aspiran al trabajo de género, se puede mencionar “x” junto a “masculino” o “femenino”.

Argentina aplica la ley social más progresista en medio de epidemias en América del Sur. El presidente Fernández ha luchado por eso desde que asumió el cargo. También puede haber antecedentes personales: el bebé de Fernández ha surgido como no binario y quiere identificarlo en la nueva tarjeta de identificación.

Según él, el apoyo a la Trans-Cuota también tiene una dimensión personal: presidente argentino Fernández (centro)

Reforma en tiempos de crisis

Lo que la comunidad LGBTIQ agradece es que actualmente solo juega un papel de apoyo para muchos argentinos. Dado que la epidemia de corona en el Río de la Plata todavía tiene un gran impacto en la vida cotidiana: las fronteras con los países vecinos permanecen estrechas durante meses, la inflación sigue aumentando y la crisis económica provocada por la epidemia empeora. No se puede esperar una salida a la desgracia por ahora.

Sin embargo, para Luana López Rita, ahora prevalece la alegría del nuevo trabajo. Junto con otros entusiastas del trance, se sentó en su jardín y brindó por la nueva ley. Casi todo el mundo se ha visto afectado por el estigma hasta ahora. “Durante muchos años tuve que actuar de una manera que se adaptara a la comunidad mayoritaria”, dice Alexia Sekovia. “Las nuevas leyes están ayudando ahora y provocando cambios”.

El estilo de vida de Luana apenas comienza. La “F” ya se menciona en la tarjeta de identificación de la mujer. Para tener un cuerpo más femenino en el futuro, quiere comenzar la terapia hormonal pronto. Porque ella ha elegido el proceso de transgénero. El hecho de que ahora tenga un trabajo fijo en el Ministerio del Interior la anima a seguir su propio camino.