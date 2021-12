Argentina: se dice que la base de datos de identificación ha sido pirateada

Una persona no identificada hackeó el registro personal de Argentina y, según su propia información, proporcionó a todos los ciudadanos del país nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, sexo y diversos datos de identificación. El Ministerio del Interior reconoció la entrada ilegal hace unos días, pero prometió pegar menos de dos docenas de registros.

Sin embargo, la persona desconocida afirma tener una base de datos completa, pero sin decir cuántas de las aproximadamente 45 millones de personas que viven en América del Sur están incluidas, según la revista en línea The Record. Los datos están actualmente a la venta en foros en línea relevantes.

Gobierno de Argentina Acordado el 13 de octubreUna contraseña robada proporcionó acceso no autorizado al Registro Nacional de Personas (Renaper). El Registro explica que no solo los datos de las tarjetas de identificación se almacenan digitalmente, sino que otras autoridades también pueden acceder a la base de datos. Unos días antes de la admisión del gobierno, la cuenta de Twitter @AnibalLeaks, ahora bloqueada, filtró datos personales confidenciales de decenas de personas, incluidas celebridades. El Comité de Seguridad de TI confirmó que las imágenes publicadas en ese momento se recuperaron de la base de datos. No más intrusiones no autorizadas. Se ha presentado la acusación.

La persona detrás del hackeo es contraria a la garantía del gobierno de que este es el fin del asunto. Contra el récord. En consecuencia, todavía tiene acceso a los datos y lo ha demostrado enviando el número de identificación solicitado. “Quizás en unos días lo haré [die Daten] Fue publicado por uno o dos millones de personas “, agregó. Sin embargo, confirmó que los datos de acceso habían sido robados a empleados gubernamentales descuidados.

Según The Record, poco después de que se publicaran los datos de las celebridades, un foro de piratería ofreció enviar cualquier dato argentino. Hay todos los datos para crear una identificación incorrecta.



(mho)