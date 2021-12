Campeonato Sudamericano – Argentina venció a Paraguay en el partido de fútbol de la Copa América

Ya en el minuto 9, Alejandro Gómez marcó con un pase de Ángel Di María para Argentina ante Paraguay el martes (22.06.2021). El segundo gol de Lionel Messi no se concedió poco antes del final de la primera parte debido a su posición de fuera de juego. En la segunda mitad Paraguay mostró más iniciativa que Argentina, pero no pudo igualar. Al ganar el tercer juego “Albiceleste“Ya me he clasificado para los cuartos de final.

Chile es más seguro

Uruguay y Chile habían empatado previamente 1-1 en Cuba. Eduardo Vargas anotó en el minuto 25 con un disparo de Ben Bretton para darle la ventaja a Chile. Luis Suárez empató en el minuto 66 con un tiro de esquina. El resto del partido lo dominó el equipo del técnico Oscar Tabares, pero no encontraron salida ante la defensa chilena.

Chile avanzó a cuartos de final con empate Copa de Estados Unidos Ya protegido. Uruguay anotó el primer punto del partido y tendrá que volver a anotar el jueves ante Bolivia.

Un punto caliente de la corona en Brasil

El torneo de la Copa América comenzó hace una semana. Debido a la retirada de Argentina de los anfitriones debido a la segunda ola corona, el torneo continental sudamericano se trasladó a Brasil con poca antelación. La asociación sudamericana de fútbol Conmepol se incendió más tarde porque Brasil todavía era un punto de acceso para la corona.

Brasil, el segundo país más grande del mundo después de Estados Unidos, se ha visto afectado por más de medio millón de coronas desde el pasado fin de semana.



