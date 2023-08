Caminar por caminos panorámicos, observar la vida silvestre y acampar bajo las estrellas: el nuevo y ampliado Parque Patagonia Argentina invita a sus visitantes a estas experiencias naturales únicas para experimentar la belleza salvaje de América del Sur en todo su esplendor.

Financiado y respaldado por la organización benéfica privada Freyja Foundation y su organización patrocinada Rewilding Argentina, el parque de 180 000 hectáreas está abierto a los entusiastas de la aventura que desean explorar los terrenos, sumergirse en el paisaje espectacular y observar las especies en peligro de extinción que viven en el área. De nuevo.

El programa de rewilding es una parte fundamental del parque. Se ha creado una gran reserva de reconstrucción de alrededor de 60.000 hectáreas en la que, con la ayuda de recientes descubrimientos de expertos, especies autóctonas como el puma, el guanaco y la cuila han podido reasentarse en la zona.

Para completar la experiencia, se han construido nuevos campamentos y se han desarrollado un total de 100 km de senderos especialmente para que los visitantes caminen durante el día y acampen bajo las estrellas por la noche.

(Experiencia) Desierto en el Parque Patagonia Argentina

Financiado por la Fundación Freyja

diciembre 2022 – A partir de diciembre, los viajeros que buscan experiencias únicas al aire libre están invitados a experimentar la naturaleza en el Parque Patagonia de Argentina. Los esfuerzos de reconstrucción a gran escala, con senderos y refugios completamente nuevos, transforman el parque en el mejor destino de observación de vida silvestre al aire libre de América del Sur para 2023 y más allá.

El Parque Patagonia Argentina es más que un destino turístico. Fue restaurado por la organización benéfica privada Freyja Foundation y su beneficiario y socio implementador, Rewilding Argentina, para inspirar la conexión con la naturaleza y el interés por el aire libre. Los visitantes quedan hipnotizados por las vistas ilimitadas de los pastizales patagónicos, enmarcados por majestuosos cañones tallados en maravillas geológicas y rodeados de vida silvestre nativa.

El parque abarca más de 180.000 hectáreas desde Portal Canadón Pinturas en Argentina hasta Portal La Ascensión en la frontera con Chile. Gracias a los esfuerzos de revitalización natural, el parque se ha convertido una vez más en el hogar del depredador más grande de la Patagonia, el puma, y ​​del herbívoro más grande de la región, el guanaco. En caminatas de primera clase, campamentos, excursiones y senderos asombrosamente anchos, los viajeros se encuentran con especies animales en peligro de extinción que han sido reintroducidas con éxito años después de haber sido desplazadas por la ganadería.

Colecciona recuerdos para toda la vida.

Canadón Pinturas en el Parque Patagonia de Argentina es uno de los destinos fuera de lo común más deseables de América del Sur. Hay más de ochenta sitios arqueológicos con arte rupestre antiguo que muestran la vida de la fauna indígena y los antiguos cazadores-recolectores. Una visita a la Cueva de los Manos, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con huellas de manos de 9.000 años de antigüedad, completa el recorrido por el Parque de la Patagonia Argentina.

A partir de abril de 2023, un impresionante nuevo planetario y centro de interpretación abrirá sus puertas a los visitantes, dotado por la fallecida científica y filántropa argentina Elsa Rosenwasser Fehr. Aquí los visitantes pueden explorar el cielo nocturno, guiados por astrónomos a través de impresionantes proyecciones y videos.

Los aventureros pueden explorar 10 nuevas rutas de última generación en Portal Canada Binduras. La más corta es de 1,6 millas (2,6 km) y se puede completar en menos de una hora, mientras que la ruta más larga de 11 millas (18 km) requiere seis horas para los excursionistas experimentados. El parque está abierto todo el año. Se recomienda una visita durante las temporadas de verano y primavera de noviembre a marzo, cuando las temperaturas diurnas oscilan entre los 10 y los 30 grados centígrados.

Acampar bajo las estrellas y en lo profundo de los cañones

El alojamiento económico está disponible en todo el parque para todo tipo de viajeros. En Portal Canadón Pinturas, el parque ofrece tres nuevos campings donde los visitantes pueden dormir bajo las estrellas. La Confluencia ofrece una noche gratis en un cañón. En La Señalada, los aficionados a la acampada pueden pernoctar por tan solo AR$ 1000 (aprox. 6 €) por persona. Camping El Moller ofrece una chimenea de piedra para cocinar y bañarse por solo AR$ 2000 por persona por noche.

El recién renovado eco-lodge La Posta de los Toldos, que funciona con energía solar, cuenta con nueve habitaciones y un restaurante donde los huéspedes pueden disfrutar de la auténtica cocina patagónica. Muy cerca se encuentra un observatorio astrológico cuyo personal estará encantado de compartir historias con los huéspedes e interpretar el cielo nocturno. La Posta de los Toldos cierra todos los años durante el invierno en abril, y los campings están abiertos todo el año.

Revisión de la conservación de la naturaleza

Junto con Patagonia Park Argentina, la Fundación Freja, Rewilding Argentina y la Fundación Wise* comparten el sueño común de comprender y proteger los procesos ecológicos originales de América del Sur. Más de 60.000 hectáreas del parque sirven principalmente como reserva de reconstrucción. El programa de reintroducción a gran escala utiliza los conocimientos y la experiencia científica más recientes para reintroducir especies clave como el puma, el guanaco, el rhesus menor, la vizcacha lobo, la nutria, el rascón de Magallanes, el gato pampeano del sur y el venado andino del sur en peligro de extinción. Con un poco de suerte, los visitantes pueden ver algunos de estos animales mientras caminan por los terrenos.

Alentando a los jóvenes conservacionistas

Como parte de una misión compartida para inspirar a los niños a convertirse en la próxima generación de conservacionistas, la Fundación Freja creó y financió el Programa Jóvenes Exploradores, a cargo de Rewilding Argentina para jóvenes exploradores. Los Exploradores es una experiencia de naturaleza con mochila de tres días para niños de 10 a 13 años. ancianos de las comunidades locales. El programa incluye caminatas, campamentos, avistamiento y observación de vida silvestre, clases de biología y observación de estrellas, lo que brinda a los niños una mayor conciencia de los desafíos ambientales y una apreciación más profunda de la flora y la fauna locales.

visita al parque

Hay tres entradas al parque: Portal La Ascensión, Portal Canadón Pinturas y Portal El Chaco. Por vía aérea, los viajeros deben tomar un vuelo doméstico desde Buenos Aires a Comodoro Rivadavia. Desde el Aeropuerto Comodoro Rivadavia se puede llegar al parque en cinco horas y media en auto o en bus en las líneas 26 y 40.

Es hora de disfrutar del desierto. Para planificar el viaje de su vida, visite: parquepatagoniaargentina.org

Acerca del Parque Patagonia Argentina

Patagonia Park Argentina es el resultado de un sueño compartido de comunidades locales, agencias gubernamentales y organizaciones de conservación para crear un modelo de conservación donde la vida silvestre y los humanos convivan en paz a través de la protección, restauración y disfrute de los ecosistemas naturales. Ellos son .

El proyecto está liderado por el trabajo en el parque de Rewilding Argentina, apoyado por subvenciones de la Fundación Freja y la Fundación Wise*. El proyecto de reconstrucción es responsable de la reintroducción de ocho especies: el venado andino del sur, el puma, el guanaco, el rascón de Magallanes, el ñandú menor, la vizcacha, la nutria y el gato de las pampas, en peligro de extinción. Pronto, Rewilding Argentina planea expandir estos esfuerzos para reintroducir el cóndor andino como una novena especie nativa.

Sobre la Fundación Freyja

La Fundación Freyja es una organización privada sin fines de lucro dedicada a apoyar soluciones de conservación escalables y sostenibles para proteger los espacios naturales salvajes y combatir la crisis climática. Desarrolla soluciones financieras innovadoras y proyectos que protegen y restauran permanentemente los corredores ecológicos amenazados y dañados y fortalecen las comunidades locales.

En 2018, la Fundación Freyja se asoció con la Fundación Wise y los apoyó en el desarrollo del Parque Patagonia Argentina. Desde el comienzo del proyecto, la Fundación Freyja ha desarrollado una estrecha asociación con Rewilding Argentina para financiar el proyecto de reintroducción. Además, Freyja promueve y supervisa la construcción y el diseño de infraestructura pública y un programa de educación para jóvenes voluntarios como socio implementador de Rewilding Argentina.

* Sobre la Fundación Vice

Desde 2012, Hansjörg Wyss y la Fundación Wyss* se han asociado con Rewilding Argentina para proteger permanentemente 160.000 hectáreas de valores naturales y arqueológicos en y alrededor de la meseta del lago de Buenos Aires. prado. La mayor parte de la tierra comprada ya ha sido entregada a la Administración de Parques Nacionales de Argentina para apoyar el establecimiento del Parque Patagonia; Parte del terreno adquirido fue donado a la Provincia de Santa Cruz para establecer el Parque Provincial Cueva de los Manos.

Acerca de Reconstrucción de Argentina

Rewilding Argentina es una organización sin fines de lucro fundada en 2010 por conservacionistas y activistas argentinos. Rewilding Argentina surgió de Tompkins Conservation.

En 2014, con el apoyo de organizaciones y filántropos, Rewilding Argentina ayudó a fundar el Parque Patagonia Argentina y luego donó la primera entrada al parque, Portal La Ascensión, a la Administración del Parque Nacional. Desde 2018, grupos trabajan con la Fundación Freja para rehabilitar el estero Canadón Pinturas.

Acerca de Fundación Freyja & Rewilding Argentina

La Fundación Freyja juega un papel único en el Parque Patagonia, ya que supervisa la planificación e implementación de la infraestructura pública con los más altos estándares internacionales. Estos incluyen senderos para caminatas, campamentos, concesiones locales, baños, zonas para excursiones de un día, puentes y paseos marítimos. La Fundación Freyja trabaja con su socio operativo Rewilding Argentina para mejorar la planificación y la experiencia del visitante.

La Fundación Freyja actualmente está desarrollando y financiando un Programa gratuito de Jóvenes Exploradores (Los Exploradores) que tiene como objetivo enseñar a los jóvenes locales sobre los espacios naturales y fomentar una conexión más profunda con la naturaleza. El objetivo del proyecto es desarrollar la próxima generación de administradores locales del Parque Patagonia Argentina. El programa juvenil al aire libre es organizado por Rewilding Argentina y supervisado por la Fundación Freja.

Sobre Elsa Rosenwasser Fehr

En 2021, Elsa Rosenwasser Fehr, científica y filántropa, otorgó a Rewilding Argentina una subvención para construir un centro de interpretación y un planetario en el Parque Patagonia de Argentina. El centro explorará la geografía y evolución de las especies animales en la Patagonia, la crisis de la biodiversidad, la reconstrucción y la economía de la naturaleza como estrategia para restaurar ecosistemas y crear una economía regenerativa.

