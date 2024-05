Las sanciones y la guerra en Ucrania están arruinando el negocio del gas de Putin

Página principal un trabajo

El ataque a Ucrania y las sanciones occidentales empujan a la crisis al gigante energético ruso Gazprom. A Putin le quedan pocas opciones.

MOSCÚ – Malas noticias para la economía rusa: una importante fuente de ingresos corre el riesgo de colapsar. Para Vladimir Putin, los negocios de gas constituyen una fuente indispensable de dinero para aumentar sus fondos de guerra. Pero la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales están reduciendo sus ingresos: el gigante energético Gazprom no ha registrado ganancias por primera vez desde 1999 y está en números rojos, con consecuencias devastadoras para Moscú.

En el segundo año de la guerra de agresión contra Ucrania, la empresa energética rusa Gazprom registró unas pérdidas netas de unos 629 mil millones de rublos (equivalentes a 6,4 mil millones de euros). Según informes de los medios rusos, esta es la primera pérdida neta registrada por Gazprom desde 1999. La enorme recesión puede explicarse por una disminución en los volúmenes de suministro de gas a Europa.

En protesta contra las sanciones occidentales, el propio Moscú detuvo en gran medida las entregas de armas en el verano de 2022. En consecuencia, Handelsblatt Anteriormente, sólo un tercio de la producción de Gazprom iba a Europa. Sin embargo, con esta cantidad el grupo obtuvo dos tercios de sus beneficios. Además, los países europeos están teniendo más éxito a la hora de encontrar fuentes alternativas de gas. Según datos de la Unión Europea, la participación de Rusia en las importaciones europeas de gas disminuyó del 40 por ciento en 2021 al ocho por ciento en 2023. Tiempos financieros.

El estancamiento del negocio del gas provoca una disminución de los ingresos de la economía rusa

Los expertos creen que la economía rusa no podrá, a largo plazo, alcanzar el nivel de acuerdos de gas que Putin concluyó antes de la guerra de Ucrania. El semanario escribió que Gazprom no está en condiciones de obtener beneficios El economista. En 2021, Gazprom exportó más de 174 mil millones de metros cúbicos de gas natural a países europeos. En 2023, los envíos de gas natural de Gazprom a Europa ascendieron a sólo 28,3 mil millones de metros cúbicos, según cálculos de la agencia de noticias. Reuters Oferta (a partir de enero de 2024). Según Andrey Klebach, economista jefe del banco estatal ruso de crédito Vneshekonobank (VEB), no es realista recuperar los volúmenes de exportación perdidos en los próximos diez años.

Si la economía rusa quiere compensar la caída de las exportaciones de gas, hay voces fuertes El economista Hay dos opciones: una expansión masiva de los gasoductos o un aumento de las exportaciones de GNL. Pero aumentar las exportaciones de GNL en particular sería un proyecto muy ambicioso.

GNL según Respuesta– Revista política una pantalla Y ahora para el Kremlin no son menos importantes los ingresos residuales de las entregas de los oleoductos. Actualmente, los expertos estiman que el volumen de GNL transportado hacia y a través de Europa asciende a aproximadamente doce mil millones de euros al año. Putin incluso quiere triplicar el volumen de negocios en los próximos años.

Putin debe impulsar las exportaciones de gas en beneficio de la economía rusa, pero ¿lo logrará?

Sin embargo, es difícil decir si Putin logrará expandir su negocio de gas. El proyecto LNG 2 de Putin se estancó debido a las sanciones Noatek, el mayor productor de GNL de Rusia, se vio obligado a detener temporalmente la producción de su proyecto Arctic LNG 2. Además Hay demandas, incluso del Ministro de Economía, Robert Habeck (Verdes), de sanciones al GNL ruso. Aumenta el volumen. Esto podría volver a restringir significativamente el negocio de GNL de Putin.

El futuro de la economía rusa parece sombrío a medida que las exportaciones de gas siguen disminuyendo. Después de todo, Rusia es uno de los mayores exportadores de gas del mundo. No hay duda de que Putin depende económicamente de las ganancias del comercio de gas ruso y gas natural licuado.