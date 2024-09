Argentina: “Si Miley triunfa con su actitud, cambiará el mundo”

Bagús: Primero, Miley anunció antes de las elecciones qué camino quería tomar. Ha anunciado recortes masivos, medidas de austeridad y privatizaciones, que inicialmente requirieron sacrificios por parte de la gente. Dijo que al principio será muy difícil, pero esta crisis, a diferencia de la anterior, esta vez dará sus frutos cuando termine. Entonces habrá luz al final del túnel. Miley logró cambiar el ánimo en la sociedad argentina porque muchos sintieron que las cosas no podían seguir como antes.

Mundo: ¿Cómo valora sus primeros meses en el cargo?

Bagús: Evitar la inflación fue un gran éxito. La inflación mensual ha bajado del 25 por ciento al cuatro por ciento. El presupuesto estatal genera superávit por primera vez en años. Recientemente, la tasa de pobreza también cayó ligeramente por primera vez en meses. El gasto público se ha recortado en un 35 por ciento en términos reales sin que estalle una revolución. Por ejemplo, esto se logró reduciendo el número de ministerios de 22 a nueve. Imagínese lo que sucedería en Alemania si el gobierno recortara el gasto presupuestario en un 35 por ciento. Miley ha anunciado y explicado claramente su doloroso camino de antemano. Los argentinos entendieron este camino. Por eso su índice de aprobación sigue siendo alto cuando asumió el cargo.

Mundo: ¿Cuál es el peligro de este curso?

Bagús: La pregunta, por supuesto, es qué sucede cuando no hay luz al final del túnel. Si no se produce la mejora económica esperada. Ahora el peronismo opositor lo sabe: si Miley gana, será el fin de la voluntad de poder por mucho tiempo. Los partidos de la oposición están haciendo todo lo posible para que no se produzcan victorias económicas. Pero si Miley gana, será un punto de inflexión. Posteriormente esta ruta se hará popular también en otros países. Por eso es tan grande la reacción contra él en los medios liberales de izquierda y en la política de izquierda, porque cuestiona y desafía su autoridad. Para mí, la elección de un libertario como presidente por primera vez tiene un significado político global.