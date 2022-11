Argentina tendrá que esperar hasta el final del partido Polonia México para seguir con confianza

Argentina ganó el Grupo C, mientras que Polonia avanzó a los octavos de final. Mientras tanto, también ha llegado la tarjeta amarilla.

De repente, en el minuto 68, este grupo C estaba muy salvaje. De repente Polonia y México estaban empatados en puntos y goles, empatados 0-0 en el cara a cara, solo el número de tarjetas amarillas era bajo, y mientras Polonia era baja, México decidió perderse los octavos de final. Mientras que Argentina se clasificó para los octavos de final como campeones de grupo con una victoria por 2-0 (0-0) sobre Polonia, Polonia también celebró el empate 2-1 de Arabia Saudita contra México en tiempo de descuento, a pesar de las tarjetas amarillas.

Se puede ver una tendencia

En el día y medio anterior, un observador neutral pudo hacer una observación positiva sobre la situación inicial antes de los terceros juegos en los respectivos grupos: el equipo que estaba bajo una presión relativamente alta tuvo los mayores esfuerzos de ataque. Senegal necesita ganar su juego para avanzar a los octavos de final, al igual que Estados Unidos. En cada caso, el enfoque ofensivo fue recompensado. Túnez no pudo hacer eso el miércoles por la noche, pero los norteafricanos quedaron eliminados de la competencia con una victoria por 1-0 sobre los campeones del mundo, Francia.

El objetivo de la vida: el ex Hearthner Leckie envió a Australia a los octavos de final

Argentina maniobró para ganar su último partido de la ronda inaugural contra Polonia para evitar ser sorprendida por segunda vez por Arabia Saudita, que tuvo que jugar contra México en un partido paralelo, debido a su derrota inicial contra Arabia Saudita. Esta vez fue eliminado de la competencia. Con una victoria, estaba claro, la mejor constelación posible, la victoria en el Grupo C, estaría asegurada por nuestros propios medios. Así que Argentina y su superestrella Lionel Messi hicieron lo mismo que Senegal, los estadounidenses y los tunecinos y se lanzaron al ataque desde el principio. Los polacos empujaron con fuerza en dirección al área penal, mientras confiaban en convertir momentos y contraataques a través de su superestrella Robert Lewandowski.

La mayor parte de los primeros 45 minutos del partido transcurrieron en el campo polaco, con un índice de posesión del 70 por ciento. Poco a poco, los jugadores argentinos fueron acercándose al área del portero polaco Wojciech Szczesny, quien se convirtió cada vez más en el centro de atención. Ya sea en el primer disparo de Messi (10′) o en el duro esfuerzo de Ángel Di María (33′), Szczesny estuvo allí, primero convirtiendo un penalti en el minuto 38. Después de un centro, la cabeza de Messi quedó demasiado cerca del balón y el puño del portero polaco se quedó raso en la cara del argentino. Este ligero toque fue suficiente para señalar el punto de penalti luego de que el árbitro Danny Maciel revisara las imágenes del video. Como en el partido contra Arabia Saudí, Wojciech Szczesny se impuso en el duelo de lanzadores y porteros. Entonces, nada cambió en la situación de la mesa, pero nada se relajó, ya que el marcador estaba 0-0 en ambos lugares al descanso.

¿Qatar como Kazán? ¿Está teniendo el equipo de la DFB un déjà vu?

Tras el cambio de bando, las dianas caen

Después del cambio de páginas, la imagen debería cambiar rápidamente. Con 54 segundos por jugar, Alexis MacAllister logró lo que sus compañeros de Argentina no lograron en la primera ronda: vencer a Wojciech Szczesny. Por más que se estiró el portero polaco, esta vez no pudo rematar al ángulo inferior izquierdo. Los mexicanos también demostraron ser rápidos para comenzar, ya que tomaron una ventaja de 1-0 a menos de dos minutos de juego a través de Henry Martin, antes de que Luis Chávez (52°) hiciera el 2-0 poco después. No cambia el hecho de que Argentina y Polonia avanzarán a los octavos de final. Pero: el tercer gol de México eventualmente habría llegado a Polonia.

Unos minutos hicieron que las cosas estuvieran ahora más abiertas en ambos campos. Polonia falló el empate después de una jugada a balón parado, Messi hizo el 2-0 en el otro extremo y México fue adjudicado 3-0 después de ser declarado fuera de juego. Pero los polacos no pudieron compensar su deslucida actuación de la primera mitad. Por supuesto, Argentina fue recompensada con un segundo gol y un lugar en los octavos de final. Los campeones sudamericanos defensores organizaron bien a la oposición alrededor de su área de penalti, encontrando espacio a través de pases de Enzo Fernández y Julián Álvarez. Vale la pena mirar el Huevo usado como 2-0.

Fue en el minuto 68, descrito anteriormente, que las tarjetas amarillas decidirían el destino futuro de Polonia y México en este Mundial de Qatar. Hubiera quedado así hasta el pitido final entre Argentina y Polonia, pero Arabia Saudí anotó en el descuento para darle un repaso a Polonia.