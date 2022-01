Argentina tendría que prescindir del seleccionador nacional

Buenos Aires. Debido a la prueba de corona positiva, la selección argentina tendrá que prescindir de su seleccionador nacional Lionel Scaloni en el próximo partido de la eliminatoria mundialista.

“Quiero dejar claro que estoy bien. Me he recuperado pero el test PCR sigue siendo positivo”, dijo el técnico. “Ese es el problema. Realmente estoy en condiciones de estar en el juego, pero no me dejan entrar a Chile”.

El capitán Lionel Messi no participó en el partido del jueves en Calama, Chile. El delantero estrella se infectó con el virus corona mientras estaba de vacaciones en Argentina a fines del año pasado. La recuperación tomó más tiempo de lo esperado y el jugador de 34 años se perdió varios partidos de su club. Al igual que Brasil, Argentina ya se clasificó para la Copa del Mundo en Qatar a finales de este año.

© dpa-infocom, dpa: 220127-99-867507 / 2