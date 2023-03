Argentinos en Felbox Save World Cup – Fútbol

La Copa del Mundo en Qatar estuvo marcada por la controversia. Pero los jugadores argentinos de Baden-Württemberg lograron quitarle el amor por el fútbol, ​​dice Leon Sander de SWR Sport. Eres su momento de juego 2022.

Se escuchan fuertes tambores frente a la sala de fútbol sala. Entro y el ruido es ensordecedor. Hago cantos en español en lata. Uno de los campos de césped artificial de SoccerOlymp en Fellbach es azul cielo y blanco; Argentina está llena de fans. Estoy en Felbach para informar sobre la opinión pública de Argentina sobre la final de la Copa del Mundo de Argentina.

Aquí es donde los argentinos celebran su equipo, cultura y comunidad. Juntos traen su patria a Felbach. Para mí desafían el Mundial que compraron en Qatar, la gente se moría por eso, y para mí se convierten en el momento deportivo del año. Para mí, los argentinos en Felback representan el verdadero fútbol.













Football de verdad

Así es como lo digo: mientras viajaba a Felbach para la final de la Copa del Mundo, me encontré con mi compañero de cuarto indio, Harschel. A él y a mi compañero de cuarto japonés, Yuya, les gusta ver la cocina juntos; ambos son grandes fanáticos de Messi y quieren que Argentina gane el título. Le hablo de Felbach, está pensando en venir, pero es demasiado perezoso. Durante los descansos, le enviaba fotos del público y le preguntaba si no podían recuperarse. Tras el pitido final, una polonesa argentina recorre el pabellón de fútbol. Justo en el medio: un indio y un japonés gritando roncamente.

Actitudes latinoamericanas frente al cansancio mundialista

Como casi todos los fanáticos del fútbol, ​​las Copas del Mundo siempre han sido lo más importante para mí. Como casi todo aficionado al fútbol, ​​mis expectativas para este Mundial no eran casi nada. Tomando la situación en Qatar? ¡No hay otra manera! La selección alemana y el fútbol moderno también tienen la culpa. En consecuencia, seguí este partido con más indiferencia que nunca, hasta la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina y Croacia. Aquí es donde comienza mi momento deportivo del año.

Estaré en el estadio de fútbol de Felbach por primera vez después de la victoria de Argentina por 3-0 en la semifinal. El organizador Dominique Sessa me muestra lo que significa la hospitalidad en Argentina. Hace todo lo posible para asegurarse de que obtenga las mejores imágenes y responda a mis preguntas. En los descansos hasta me ofrece chorizopan y un bocadillo con chimichurri, chorizo ​​y salsa de hierbas. Dominique quiere que conozca la cultura de Argentina y lo que significa el fútbol para ellos.

“Es como Argentina”.

Después del partido, será aún más claro. Muchos argentinos quieren venir a entrevistarme. Francisco me pide que diga algo frente a la bandera que muestra a Messi y Maradona juntos. Dice que solo vino a Alemania y lo feliz que está de estar con sus compañeros en Fellbach: “No creo que haya nada de eso aquí. […] Es como Argentina”. Una cosa está clara: estaré en la final con SWR Sport.

La selección mantiene unida a Argentina

De antemano informaré más sobre la Albiceleste. Es el injerto social de una sociedad dividida. La línea entre ricos y pobres en Argentina es enorme, pero la selección conecta y ofrece comodidad. Y porque los jugadores vienen de diferentes partes del país y de diferentes estratos sociales. Lionel Messi proviene del sur más próspero, mientras que el portero del torneo, Emiliano Martínez, proviene de un entorno pobre cerca de Buenos Aires.

No hay diferencias en el fútbol en Fellbach. La puerta del estadio de fútbol está abierta a todos y la entrada es gratuita. Para la final, hay el doble de espectadores que antes: 500 argentinos, sus amigos, mis compañeros de cuarto y colegas de SWR que quieren ver las escenas por sí mismos. El ambiente es genial incluso antes de que comience el juego. Mi colega Marcos teme que reproducir el mensaje en vivo no funcione; No entendió su propia palabra.













Buenos Aires en Fellbach

¿Ya se puede rematar? Todavía no sé que llega mi momento deportivo del año. Continuará la mejor final del Mundial de mi carrera. Messi hace su magia y los argentinos juegan bien y se adelantan temprano. Todo vuelve a estar claro y Felbach ya está de fiesta en el descanso. Pero Francia no dio vuelta a ninguna parte justo antes del final. El tramo es una montaña rusa maníaco-depresiva. Por supuesto, es necesaria una tanda de penaltis. Cuando Gonzalo Montiel convirtió el penalti decisivo, nada lo detuvo. Los argentinos cantan, tocan y bailan como en Buenos Aires. Un hombre con una camiseta de Napoli Maradona se apoya en mi hombro y llora. Dominique Sessa me abraza y grita: “¡Somos campeones del mundo!”

Argentina no desconoció la situación mundialista. Cuando Gianni Infantino pisa el césped para la ceremonia de premiación, el estado de ánimo cambia de inmediato; El presidente de la FIFA despotrica sin piedad. No permitirán que la corrupción y la comercialización les quiten su tercer título mundial, la coronación de Messi y lo que significa para ellos. Tras la victoria de Messi en el Mundial, los jugadores argentinos vuelven a estar nerviosos. El darshan público se ha transformado en un festival folclórico. Frente a la pantalla, los argentinos interpretan bailes latinoamericanos sobre césped artificial mientras en la televisión se muestra de fondo la escena del crimen. Nuestra declaración termina cuando se entrega el expediente, pero me quedo. Quiero disfrutar un poco más del fútbol.