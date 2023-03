MXGP – Apertura de temporada en Argentina

El Campeonato Mundial de Motocross FIM MXGP 2023 comenzará este fin de semana en Villa La Angostura en Argentina.

La ciudad turística de Villa La Angostura en el lago Nahuel Huapi es una vez más el comienzo de su emocionante temporada de MXGP. El MXGP de la Patagonia es uno de los principales eventos del calendario de carreras de 2023, conocido por el hermoso paisaje al pie de los Andes, los hermosos bosques y lagos y la hospitalidad de la gente característica de la provincia de Neuquén.

¡El MXGP de la Patagonia se agregó al calendario MXGP por primera vez en 2015 y la hermosa pista de césped oscuro de Villa La Angostura albergará el MXGP y los pilotos más rápidos del mundo por séptima vez!

La temporada baja vio muchos cambios a medida que los ciclistas cambiaban de equipo y los equipos cambiaban de fabricante, ¡lo que hizo que la primera ronda fuera aún más emocionante! Desafortunadamente, tendremos que prescindir del campeón Tim Gajser. El piloto de HRC se está recuperando actualmente de una fractura de fémur sufrida en Argo.

“Por supuesto que estoy muy decepcionado de no poder correr en Argentina, pero eso es parte del juego. Ahora me estoy enfocando en ponerme en forma y volver a correr lo antes posible. Hasta ahora me estoy recuperando, Estoy mejorando cada día, definitivamente estoy en el camino correcto. Es demasiado pronto para dar una fecha exacta para el regreso, pero espero verlos a todos en las carreras pronto”.Entonces Gajser está en el curso de recuperación.

Horario MXGP Argentina (CET – Información no garantizada)

Sábado

14:45 – MX2 Prácticas libres 25 minutos

3:15 p. m. – MXGP OAT Práctica libre 25 minutos

4:10 p. m. – MXGP Wildcard Free/Práctica clasificatoria 20/25 minutos

17:20 – MX2 ​​práctica cronometrada 25 minutos

6:00 p. m. – MXGP OAT Práctica cronometrada 25 min

19:25 – Carrera Clasificatoria RAM 20 minutos + 2 vueltas

20:10 – Carrera Clasificatoria RAM 20 minutos + 2 vueltas

Domingo

14:25 – MX2 ​​calentamiento 15 minutos

14:45 – MXGP calentamiento 15 minutos

16:15 – Carrera 1 30 minutos + 2 vueltas

17:15 – Carrera 1 30 minutos + 2 vueltas

19:10 – Carrera 2 30 minutos + 2 vueltas

20:10 – Carrera 2 30 minutos + 2 vueltas

transmisión en vivo

En ese día MXGP-TV.com Podrás seguir las carreras en directo y en color. Una apuesta individual cuesta 17,99 EUR. Los fieles seguidores tienen un pase de temporada por 147,99 euros.

El pase de temporada te da acceso a:

Transmisión en vivo de todos los eventos MXGP 2023 y carreras a pedido

2023 EN VIVO Y BAJO DEMANDA MXGP/MX2 RAM Carreras clasificatorias o carreras clasificatorias de todos los eventos MXGP

Transmisión en vivo de 2023 y carreras de campeonato EMX y WMX el sábado y el domingo

3 días de transmisión en vivo y carreras a pedido del Monster Energy FIM Motocross of Nations 2023

Todo lo que hay detrás de Cat Video Magazines 2023 es exclusivo