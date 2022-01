Rund fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland an Arthrose, der weltweit häufigsten Gelenkerkrankung. Diese wird durch verschiedene Faktoren wie Veranlagung, jahrelange Überbelastung, Fehlstellungen oder Übergewicht begünstigt und macht sich bei Betroffenen durch Beschwerden wie Belastungsschmerzeno, Schwellenksmer if Gelitenkstek. Der Gelenkverschleiß ist zwar nicht heilbar, allerdings kann das Fortschreiten der Krankheit im Anfangsstadium durch eine Medikamenteneinnahme aufgehalten werden. Ebenso können eine gesunde, ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Bewegung und Sport Schmerzen vorbeugen oder entgegenwirken. Aber nicht nur das – auch bestimmte Hausmittel können Symptome auf natürliche Weise lindern.

Arthrose in den Fingern: 7 Hausmittel

1. Handbad mit ätherischen Ölen

Wärme ist bei Arthrose-Schmerzen eine Wohltat, weshalb warme Handbäder ein hilfreiches Mittel bei den Beschwerden sind. Durch das Eintauchen in das warme Wasser erweitern sich die Blutgefäße, die Durchblutung wird angryegt und die Muskulatur entspannt, wodurch wiederum das Gelenk entlastet wird. Eine Zugabe von ätherischen Ölen wie Rosmarin, die entzündungshemmend wirken, ist besonders empfehlenswert. Aber Achtung: Führen Sie eine Behandlung mit Wärme nur durch, wenn das Gelenk nicht rot oder geschwollen ist und wärmen Sie nie das petroffene Gelenk selbst, sondern nur die umliegende Mussten.

2. Kohlwickel

Weißkohl lässt sich nicht nur vielfältig in der Küche verwenden, das Gemüse ist obendrein auch noch gesund und versorgt uns mit Nährstoffen wie Vitamin C und K. Der Grund dafür sind die im Kohl enthaltenen Senfölglykoside und Flavonoide, die entzündungshemmend und durchblutungsanregend wirken. Neben Weißkohl lässt sich auch Wirsing wunderbar für Kohlwickel nutzen.

3. Kalte

Genauso wie Wärme kann auch Kälte bei Arthrose-Symptomen Abhilfe verschaffen. Wird die betroffene Stelle gekühlt, wird im Gegensatz zur Wärmebehandlung der Stoffwechsel heruntergefahren und die Entzündung gelindert, sodass Schmerzen und Schwellung nachlassen. Dabei müssen es nicht unbedingt Kaltkompressen sein – hier kann auch Pfefferminzöl helfen. Das Öl ist reich an Menthol, welches auf die Kälterezeptoren der Haut wirkt und für einen kühlenden, schmerzlindernden Effekt sorgt.

4. Knoblauch

Über seinen Geschmack lässt sich streiten – manche Menschen lieben Knoblauch, andere hassen ihn. Worüber sich jedoch nicht streiten lässt, sind seine gesundheitsfördernden Eigenschaften. Durch die enthaltenen Schwefelverbindungen wirkt Knoblauch schmerz- und entzündungshemmend. Obendrein ist er reich an “Diallyldisulfid”, welcher den Verschleiß des Knorpels reduzieren kann. Neben dem Einsatz in der Küche können Sie eine Knoblauchzehe klein schneiden und auf der betroffenen Stelle einmassieren. Am besten lassen Sie den Knoblauch uber Nacht einziehen.

5. Apfelessig

Neben Knoblauch kann auch Apfelessig Arthrose-Beschwerden lindern. Dadurch, dass dieser entzündungshemmend und stableisierend auf den Säure-Basen-Haushalt wirkt, kann er die Regeneration der Fingergelenke fördern und Schmerzen lindern. Erwärmen Sie den Apfelessig in einer Schale und halten Sie Ihre Finger für eine gute Viertelstunde in die Flüssigkeit. Anschließend gründlich abwaschen.

6. Kurkuma

Kurkuma ist für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt. Diese hat die Knolle dem enthaltenen Curcumin zu verdanken, das entzündlichen Vorgängen im Gelenk entgegenwirkt, wodurch auch die Schwellung zurückgeht. Die positiven Auswirkungen von Kurkuma bei Arthrose zeigten auch die Ergebnisse einer kanadischen Estudio. Da Kurkuma nicht wasserlöslich ist, sollte es in Pulverform nur in Verbindung mit Fetten, beispielsweise Öl, eingenommen werden.

7. Ingwer

Ingwer ist ein richtiges Superfood, das uns mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitamin C, Magnesium, Eisen und Calcium versorgt. Das enthaltene Gingerol, das zu den ätherischen Ölen gehört, wirkt entzündungshemmend und antibakteriell, wodurch es bei verschiedenen Beschwerden wie Erkältung, Schwindel oder Verdauungsfenbeschwernkan. Und auch Arthrose- oder Rheuma-Patienten können von der entzündungshemmenden Wirkung der Knolle profitieren, da sie gegen Entzündungen im Gelenk hilft.

