Así de cerca está Robinhood de la bancarrota

miFue en enero pasado cuando los precios de las acciones de las empresas individuales se desplomaron. En ese momento, los pequeños inversores se unieron para superar a los vendedores en corto y hacer que sus apuestas rebotaran. El ejemplo más notable de esto fue la serie de juegos para PC Gamestop: el precio se disparó a $ 350 desde poco menos de $ 20 hace unos días, solo para colapsar nuevamente después de eso. Muchos compradores a menudo no compraban papeles de los bancos, pero estaban activos con los llamados nuevos corredores, y sobre todo con Robinhood. Pero fue demasiado para la bolsa de valores de EE. UU., que también prohibió la negociación de algunas acciones. Los antecedentes no estaban claros en ese momento y también me aseguré de que el Congreso de los Estados Unidos tratara el asunto. Ahora, los legisladores demócratas han publicado un informe cuidadoso que muestra cuán cerca está el colapso de Robinhood, con consecuencias inesperadas para los mercados bursátiles.

Para comprender cómo sucedió esto, debe observar la historia de Robinhood: la compañía fue pionera en el campo del comercio de acciones sin comisiones, y su modelo comercial se basa en el llamado Pay-for-Order-Flow (PFOF). Robinhood no se comercializa a sí mismo, sino que vende los pedidos de sus clientes a los llamados creadores de mercado, que compiten para cumplir con esos pedidos. Esto hizo posible que Robinhood y muchos otros después de ellos nuevo bróker Pueden ofrecer sus servicios a precios muy bajos o incluso gratis, no solo en América sino también en Europa. Por ejemplo, el famoso proveedor alemán es Trade Republic, que ha tenido éxito con un modelo comercial similar en Alemania, pero está luchando contra una regulación más estricta por parte de la Comisión Europea. De cualquier manera, no ha sido un problema desde entonces negociar acciones de forma rápida y económica. Esto también ha abierto el comercio de acciones a una gama más amplia de personas.