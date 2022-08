Así es como se trata eficazmente la psoriasis

Psoriasis: las cosas más importantes de un vistazo

La psoriasis, también conocida como psoriasis, es una enfermedad inflamatoria no infecciosa.

Suelen presentarse con lesiones cutáneas rojas y escamosas que pueden picar intensamente.

La psoriasis aún no ha sido tratada.

Los síntomas se pueden aliviar con varios tratamientos.

¿Qué es exactamente la psoriasis? Tenemos los hechos y te contamos sobre las estrellas que sufren de psoriasis. © Asia Vision



¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis, que tiene el nombre científico de “psoriasis”, es una enfermedad de la piel crónica, hereditaria y no contagiosa. Por lo general, viene en lotes activados por disparadores. Cuando hay un aumento del volumen epidérmico, el proceso de renovación de la piel se prolifera en exceso: en lugar de renovarse en 28 días como una piel sana, este proceso se acorta a tan solo 4 o 5 días. Las nuevas células de la piel se forman muy rápidamente, y las células muertas de la piel no pueden desprenderse tan rápido y yacen en escamas sobre la piel. Las manchas pueden extenderse por todo el cuerpo o cubrir grandes partes del cuerpo. La psoriasis ocurre independientemente de la edad, pero con mayor frecuencia aparece por primera vez en la segunda etapa de la vida. De acuerdo con estas etapas de edad, se hace una distinción entre el tipo 1 y el tipo 2.

psoriasis tipo 1 Aparece por primera vez antes de los 40 años, a menudo entre los 15 y los 25 años. La causa de la psoriasis del primer tipo suele ser una predisposición genética, el curso es bastante difícil y tiende a muchas recaídas. Alrededor del 75 por ciento de los afectados tienen el tipo 1.

psoriasis tipo 2 Ocurre por primera vez después de los 40 años, generalmente entre los 50 y los 60 años. La forma no se hereda y es bastante estable, sin una tendencia significativa a la recaída. Afecta a alrededor del 25 por ciento de los infectados.

Psoriasis: diferentes tipos de psoriasis

Hay diferentes tipos de psoriasis, y es la forma más común. psoriasis vulgarLo que afecta alrededor del 80 por ciento de los casos. A veces la psoriasis ocurre en los pliegues de la piel, esta forma se llama Psoriasis inversa especificado. Cambios en la piel en el área de la ingle, las nalgas, debajo de las axilas, en el área genital o en mujeres, debajo o entre los senos. La piel no muestra escamas pero está algo húmeda. en psoriasis pustulosa También se forman ampollas llenas de pus en la piel, pero no son contagiosas. en Artritis psoriásica Ocurren como resultado de la psoriasis en la piel y la inflamación crónica adicional de las articulaciones, los tendones y la columna vertebral. Esto ocurre especialmente en niños y adolescentes. psoriasis en gotas Sobre las erupciones agudas y extensas ocupadas por pápulas punteadas. Por lo general, ocurre como resultado de una infección estreptocócica y puede curarse por completo después de algunas semanas o meses.

Psoriasis: estas son las causas de la enfermedad

Las causas de la psoriasis no se han investigado de manera concluyente. Lo cierto es que la predisposición al desarrollo de la psoriasis ya está en el genoma, pero la manifestación en cuestión no se hereda. No todas las personas con esta afección desarrollan la enfermedad. Por otro lado, también es posible que los padres no tengan psoriasis, pero que aparezca en un niño normal. Sin embargo, la enfermedad solo estalla cuando entran en juego factores desencadenantes y una predisposición genética. Los factores estimulantes bloquean el sistema inmunitario y provocan una inflamación típica de la piel.

En los codos, las manos y más: puede leer sobre los tipos de psoriasis aquí. © Piyapong Thong Charoen



Desencadenantes típicos de la psoriasis

infecciones Como sarampión, resfriados, infección por VIH o infección crónica.

Como sarampión, resfriados, infección por VIH o infección crónica. estrés mental Por presiones familiares, sociales u ocupacionales

Por presiones familiares, sociales u ocupacionales cambios hormonales Como la pubertad, el embarazo o la menopausia.

Como la pubertad, el embarazo o la menopausia. lesiones en la piel Tales como cortes, quemaduras, quemaduras solares, rascado severo

Tales como cortes, quemaduras, quemaduras solares, rascado severo Algunas medicinas por ejemplo, betabloqueantes, inhibidores de la ECA, sales de litio, medicamentos para la malaria o el reumatismo

por ejemplo, betabloqueantes, inhibidores de la ECA, sales de litio, medicamentos para la malaria o el reumatismo Consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Psoriasis: estos son los síntomas

Los parches de psoriasis comunes están bien delineados, son rojizos y ligeramente elevados en la piel. Está cubierto de placa, una capa brillante de color blanco plateado de la epidermis que se desprende fácilmente de la piel. Las placas suelen aparecer simétricamente en ambos lados del cuerpo, preferentemente en los codos, rodillas, manos y pies. La psoriasis en el cuero cabelludo o la cara también es común. Los tamaños de las placas varían, desde 1 hasta más de 10 centímetros de diámetro. A veces, las áreas afectadas de la piel pican mucho y luego se irritan y pica.

¡El cuidado lo es todo y el fin de todo! Aquí puede averiguar qué ayuda con la psoriasis y cómo puede prevenir la enfermedad de la piel. © Evan Palvan



Psoriasis: Así se hace el diagnóstico

La psoriasis leve se puede confundir con una infección por hongos o psoriasis, pero estas afecciones se pueden descartar con un análisis de sangre o una muestra de tejido. La psoriasis se puede identificar claramente por el llamado “rocío sangriento”, que es un sangrado en forma de mancha que se produce cuando el médico afloja las costras y la membrana delgada que se encuentra debajo. El examen también evalúa la gravedad de la psoriasis según el grado de afectación de la piel. Menos del 5 por ciento de la piel desarrolla psoriasis leve, del 5 al 10 por ciento en psoriasis moderada y más del 10 por ciento en psoriasis severa. Si la psoriasis está en el cuero cabelludo, las manos, las uñas, los pies o partes sensibles del cuerpo, o si la calidad de vida se ve gravemente afectada, casi siempre se trata de una psoriasis moderada o grave.

Psoriasis: cómo tratarla

La psoriasis es una enfermedad autoinmune que no se puede curar pero se puede curar. Con el tratamiento adecuado, los síntomas pueden aliviarse, las placas sanan más rápido, las etapas agudas de la enfermedad pueden acortarse y evitarse en la medida de lo posible nuevos brotes. El tratamiento tiene como objetivo aliviar y curar los síntomas, acortar la fase aguda de la enfermedad y evitar nuevos brotes. Hay muchas opciones de tratamiento que se pueden usar individualmente, en combinación o alternativamente.

Diagnóstico de psoriasis: ¿qué ayuda aquí y a qué debe prestar atención? Tenemos las respuestas. © PhysX



Tratamiento básico para el cuidado de la piel.

El tratamiento primario es el cuidado intensivo de la piel con ungüentos hidratantes, cremas, lociones, aceites de baño y baños de aceite. Estos medicamentos deben usarse constantemente, es decir, también durante los momentos libres de síntomas, porque mantienen la elasticidad de la piel y alivian la picazón. También existen ungüentos o cremas que contienen urea o ácido salicílico, que pueden ayudar con la descamación de la piel.

Medicamentos para la aplicación

Puede controlar la psoriasis menor con un medicamento de aplicación. Las cremas, ungüentos, lociones o espumas que contienen cortisona como ingrediente activo o análogos de la vitamina D3 tienen un fuerte efecto antiinflamatorio y pueden combatir eficazmente la inflamación aguda. Sin embargo, los corticosteroides no deben usarse diariamente durante un período prolongado, ya que esto puede dañar la piel a largo plazo.

Hay medicamentos, cremas y más; puede encontrar formas que ayudan como tratamiento para la psoriasis aquí. © Estudio Prostock



La fototerapia previene la inflamación

Al irradiar las placas con luz ultravioleta (UV), se puede prevenir la inflamación de la piel y ralentizar la división celular. La piel puede volverse más sensible a la luz usando medicamentos especiales, de modo que se puedan lograr buenos resultados, especialmente con formas moderadas y severas de psoriasis. La fototerapia se usa a menudo cuando los síntomas no mejoran con ungüentos de cortisona.

Oral

El tratamiento sistémico se realiza mediante fármacos orales y parenterales. Los medicamentos se dirigen específicamente al sistema inmunitario y suprimen la respuesta inmunitaria. Solo se toman si la apariencia de la piel no ha mejorado significativamente con cremas de cortisona o fototerapia. Los diversos ingredientes activos funcionan bien y rápidamente, pero pueden tener efectos secundarios graves. Por lo tanto, los beneficios y riesgos se sopesan individualmente y su médico establece un tratamiento sistémico adecuado.

Preste atención a una dieta equilibrada y, sobre todo, a una dieta saludable, pero también a cualquier intolerancia. © Aleksandar Nakic



Psoriasis: ¿es posible la prevención?

Dado que la psoriasis es una enfermedad genética, no hay medidas que pueda tomar para prevenir la psoriasis. Pero un estilo de vida adaptable puede reducir la probabilidad de recaídas y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida. Para ello, es importante conocer los factores desencadenantes y evitarlos. Porque qué motivador te emociona personalmente es completamente diferente de persona a persona. Por lo tanto, trate de vigilar de cerca las situaciones en las que se exacerban los síntomas de la psoriasis. No existe una dieta especialmente recomendada para la psoriasis, porque aquí también cada uno debe averiguar por sí mismo qué alimentos empeoran los síntomas.

vida con psoriasis

Si tiene psoriasis, sabe que vivir con la enfermedad puede ser muy difícil. El complejo cuidado diario de la piel y los tratamientos repetitivos consumen mucho tiempo y, a veces, son difíciles de conciliar con otros compromisos. Además, hay una picazón que te impide dormir por la noche y te hace sentir cansada y agotada durante el día. ¡Apreciamos mucho que las estrellas famosas también admitan abiertamente su enfermedad y alienten así a otras personas afectadas!