Debate de género: “El oficial homosexual se perdió un curso básico de biología”, dice Premio Nobel de Biología

DrEl biólogo y Premio Nobel de Medicina (1995, Desarrollo Embrionario) Christian Neslin Volhard ha participado en el debate sobre sexo y sexualidad. Ella le dijo a la revista que el sexo biológico es “solo femenino o masculino”, mientras que el sexo social (“sexo”) tiene un alcance.lo que sea” Lunes.

Allí también criticó duramente al comisionado del gobierno federal, Sven Lehmann, luego de que negara la realidad de la dicotomía sexual biológica en un artículo de WELT. “Es posible que el Sr. Lehmann se haya perdido el curso básico de biología”, dijo Noslin Volhard.

La contribución de Sven Lehmann se creó como respuesta a otra contribución WELT del psicólogo infantil Alexander Kortes, entre otros. El artículo presentó un cuerpo de evidencia y describió sus problemas para el tratamiento sin dinero en efectivo y la adopción de los argumentos de los activistas por parte de los políticos de izquierda a través del servicio público de radiodifusión. Como resultado, surgió una amplia discusión, en la que también participaron Lyman y el CEO de Axel Springer SE, a la que pertenece WELT.

Nüsslein-Volhard no solo comentó las declaraciones de Sven Lehmann, sino que también habló sobre la reforma de la legislación transgénero y de género que planea el Gobierno del Semáforo.

“El legislador no puede permitir en absoluto un cambio de sexo”

Cuando se le preguntó si Nüsslein-Volhard pensó que era correcto presentar Cuando los legisladores quieren permitir que las personas se sometan al llamado cambio de sexo, responden: “La legislatura no puede permitir ningún cambio de género. Sólo dice: De ahora en adelante, esta mujer puede pretender ser un hombre. viceversa. La base biológica no se puede cambiar en absoluto. “Y también en una sentencia de 2017 de la Corte Constitucional Federal sobre el tema de la transexualidad y el hermafroditismo, que afirmó que el sexo no puede ser “determinado o incluso producido únicamente sobre la base de características genéticas anatómicas y cromosómicas”. por factores sociales y psicológicos”, Nüsslein encontró palabras claras de Volhard.

Biología pionera: Nüsslein-Volhard en 1995 en su lugar de trabajo en el Instituto Max Planck Fuente: pa/dpa/Bernd Weissbrod

Ella dijo: “Esto es una tontería”. Cómo uno se siente puede ser cambiado por las condiciones sociales y psicológicas. Pero: “No sexo biológico. Eso es completamente indiscutible cuando la ciencia realmente se hace”, dijo Noslin Volhard.

Nüsslein-Volhard incluso calificó de “loco” el plan del gobierno federal de permitir que los jóvenes cambien ellos mismos su entrada de género a partir de los 14 años. “Muchas chicas se sienten tristes por la pubertad a los 14 años”, dijo. “Yo mismo lo sé. Yo tampoco era feliz a los 14 años y prefería ser un niño. Ni siquiera me permitían usar pantalones o cortarme el cabello en ese momento”, dijo el biólogo.

Noslin-Volhard también se indignó por un incidente en la Universidad Humboldt de Berlín que también ha sido noticia en las últimas semanas. Lo que significa es la cancelación a corto plazo por parte de la administración de la universidad de una conferencia de la bióloga Marie-Louise Volbrecht como parte del evento “Larga noche de la ciencia”, donde quería discutir los conceptos básicos del doble sexo biológico. La conferencia se canceló después de que activistas de izquierda protestaran por el proyecto y la universidad canceló la conferencia citando “preocupaciones de seguridad”.

Nüsslein-Volhard: “Básicamente, es inaceptable prohibir una conferencia porque cree que algo podría estar mal. Pero en este caso, el estudiante de doctorado quería explicar algo que está en todos los libros de texto. Esta combinación de sensibilidad y arrogancia moral combinada con la ignorancia es simplemente fatal”.