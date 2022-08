Covid-19: Estudio muestra cuánto Aersoloe libera para personas con Covid-19

22/08/2022, 20:18



Los investigadores examinaron sujetos mientras estaban infectados con corona. Alguien tosió 1000 veces más virus que otras personas con delta o alfa.

Si contrae el coronavirus de una persona infectada depende, por ejemplo, de la cantidad de partículas de virus que secreta. Según un nuevo estudio, las cantidades de virus que emiten las personas cuando hablan o acechan, entre otras cosas, son más altas para alfa, delta y omicron que para el tipo salvaje de coronavirus. En caso de infección, las personas vacunadas también liberan virus en el aire que respiran: la tos frecuente puede aumentar la liberación de gotitas finas, especialmente con la variante omicron.

Entre mediados de 2020 y principios de 2022, investigadores de la Universidad de Maryland evaluaron a un total de 93 personas para detectar una infección activa con el virus Covid-19. Los participantes debían completar un cuestionario sobre sus síntomas y el estado de vacunación. La infección de los sujetos fue provocada por las variantes alfa, delta u omicron. Todos los participantes ya habían sido vacunados con Delta y Omikron dos veces en el momento de la infección por COVID-19.

Las secreciones de virus son más altas en delta, alfa y omicron que en el tipo salvaje



Los científicos permitieron que las personas con corona cantaran y gritaran en un dispositivo cónico, durante media hora. Durante este período de tiempo, las personas también tenían que estornudar y toser. Una máquina conectada llamada “Salud II” recolectó las partículas. La máquina separa las gotas de los nebulizadores finos que tienen un diámetro de 5 micras o menos. Estos finos aerosoles también pueden escaparse de una mascarilla quirúrgica.

Incluso si los investigadores observaron solo a un pequeño número de personas, pudieron determinar que la propagación del virus fue mayor en las infecciones alfa, delta u omicron que en el tipo salvaje al comienzo de la epidemia.

“Esta investigación ha demostrado que las tres variantes que ganaron la carrera por la infección salen del cuerpo de manera más eficiente cuando las personas hablan o gritan que las primeras cepas de coronavirus”, dijo John Faulkins, ingeniero de salud pública de la Universidad Estatal de Colorado en Estado de Colorado. Fort Collins, contra la naturaleza. No participó en el estudio.

La cantidad de virus varía en las personas.



Los científicos no han podido probar ninguna diferencia entre las variables delta, omicron y alfa. Sin embargo, todas las personas con una variante delta u omicron ya han sido vacunadas. Entonces, los investigadores no saben si las personas no vacunadas que contraen una de las variantes liberan mayores cantidades del virus.

Los científicos afirman que la cantidad de virus exhalado varía mucho entre las personas, desde cantidades indetectables hasta “supercirculantes”. Una persona tosió casi 70 veces durante el estudio. Liberó la mayor cantidad de aerosol fino. Fueron 1000 veces superiores a los valores máximos encontrados para las variables alfa y delta.

“La gente debería presionar a los gobiernos para que inviertan en mejorar la calidad del aire interior a través de mejores sistemas de ventilación y filtración”, dijo a Nature la coautora del estudio, Kristen Coleman, que trabaja en la Universidad de Maryland, sobre los hallazgos del estudio.

Desarrollar nuevas variantes



Los investigadores notaron otro aspecto: la cantidad de virus que exhalaban las personas infectadas con Sars-CoV-2 era menor que la de la gripe. Esto indica que pueden evolucionar nuevas variantes que lleven más virus.

Un punto de crítica del estudio: los investigadores hicieron que los participantes cantaran y gritaran, pero también tosieran y estornudaran. Esto significa que las muestras no se pueden asignar a la vía aérea. El estudio ha sido publicado como borrador preliminar, por lo que aún no ha sido evaluado por expertos.

