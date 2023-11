Así fue su primera rueda de prensa como conductor trabajando en los Alpes

(Motorsport-Total.com) – Mick Schumacher no ha ocultado que hubiera preferido seguir conduciendo en la Fórmula 1. Pero un año de descanso se está convirtiendo en un segundo año. Sin puertas abiertas para él en Williams ni en ningún otro equipo, el joven de 24 años pasará al Campeonato Mundial de Resistencia WEC en 2024 y competirá allí en los Alpes.

Mick Schumacher habló de su nuevo trabajo en Alpine en una reunión por Zoom

Es algo así como volver a las raíces familiares, porque mi padre Michael condujo el Campeonato Mundial de Deportes con Mercedes en 1990 y 1991. “Estar involucrado ahora es un factor muy interesante porque mi padre también lo hizo”, dice Schumacher Jr.

El jueves antes del Gran Premio de Abu Dabi, su nuevo empleador, Alpine, lo presentó al público durante una reunión de Zoom. Junto a él estaba sentado Ferdinand Habsburg, uno de sus futuros colegas, conocido en este país como un experto en Fórmula 1 entre sus colegas de la ORF.

Antes de que comenzara la sesión informativa alpina para todos los pilotos, Schumacher ya había realizado su propia sesión en alemán. Pero el interés fue tan grande a nivel internacional que unos minutos más tarde intervino la señora de la prensa en los Alpes y les pidió que hicieran preguntas también a los demás conductores, de lo contrario se sentirían excluidos.

La Super Fórmula y la IndyCars también eran opciones

Pero no había duda de que el interés estaba principalmente en Schumacher. Dijo que tiene tres opciones para 2024: Primero, “en el Este”, el Campeonato de Súper Fórmula en Japón, en el que Liam Lawson ha destacado positivamente este año. En segundo lugar, “en Occidente”, Indy Cars. Y tercero, el WEC. “Todas estas series tenían pros y contras”, afirma el alemán.

Al final, el factor decisivo fue que el programa WEC de Alpine Hypercar era más compatible con su contrato de pruebas de Fórmula 1 con Mercedes, que había firmado anteriormente. El director deportivo de Alpine, Bruno Famine, ya ha confirmado que Alpine tendrá que liberar a Schumacher si se une a uno de los pilotos habituales de Fórmula 1 de Mercedes.

“Para mí era importante poder mantener mi trabajo en la Fórmula 1, como piloto reserva. Por eso me veo finalmente dando mi mejor nivel en el Campeonato Mundial de Resistencia. Poder correr de nuevo, pero también poder manténgase en contacto. Para la Fórmula 1 “Siempre tuve claro que me quedaría en Europa”, afirma.

¿Por qué Alpine es compatible con Mercedes?

Sobre todo porque debes saber que Mercedes y Renault trabajan en estrecha colaboración. Lo que mucha gente no sabe: los motores Renault se encuentran en las clases Mercedes A, B y C. Estaba claro que el compromiso con una empresa colaboradora del equipo Mercedes no impediría la continuación de su contrato de piloto de pruebas.

Schumacher considera un “buen negocio” su posición como piloto reserva de Fórmula 1 en Mercedes y como piloto de Alpine en el WEC, una marca con su propio equipo de Fórmula 1. Aunque no cree que pronto pueda subirse al monoplaza de Fórmula 1 de Alpine como piloto de pruebas de Mercedes: “No creo que sea posible”.

Sin embargo, Schumacher espera recomendarse a tareas más altas con una buena actuación en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y, quién sabe, ¿tal vez algún día convertirse en compañero de equipo de su amigo Esteban Ocon en el coche francés de Fórmula 1? Será el mismo equipo que dirigió su padre, Michael, de 1991 a 1995.

Antes de decidirse a trasladarse a los Alpes, Schumacher pidió consejo a sus compañeros. Habló con Timo Glock y Dirk Muller y, por supuesto, también con su amigo Sebastian Vettel, “que sabe mucho sobre deportes de motor. Tenía claro que acudiría a él y le pediría su opinión”.

La edición por Sabine Kim no es un problema

Sin embargo, no tiene planes de liberarse de su manager Sabine Kim, como han sugerido recientemente varios comentaristas. Schumacher respondió rápida y sucintamente negativamente a la pregunta correspondiente y respondió diciendo que el Campeonato WEC era un gran desafío, algo sobre lo que nunca le habían preguntado.

No sería el primer joven piloto que en algún momento se libera de su entorno anterior para tomar el control de su carrera. Lewis Hamilton se separó de su padre, el gerente Anthony, después de unos años, e incluso en un momento le pidieron a Max Verstappen que trajera a su padre Jos como invitado, pero no como gerente.

Pero Schumacher parece encontrar estos temas irrelevantes. Para él sólo hay un objetivo en el futuro: “Quiero volver a la Fórmula 1 en algún momento. Por eso es bueno poder presentarme ahora en otra categoría”.

Sobre todo porque rara vez alguien se da cuenta de su trabajo como piloto de pruebas. Sí, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha elogiado repetidamente el trabajo de Schumacher, pero esto no ha sido tomado como una valoración imparcial en la pista. El equipo nunca ha dicho públicamente que McLaren estuviera muy contento después del test de Fórmula 1 de Schumacher.

Daum Schumacher realmente quiere correr

“Por eso ahora es importante para Schumacher volver a sentarse en el coche y demostrar que todavía puedo hacerlo. Y tengo que mantener vivo mi coche de carreras, en caso de que surja una situación en la que tenga que conducir, para poder entonces Salta. “En el auto y mira qué pasa”.

El WEC es el programa definitivo para Schumacher con ocho fechas de carrera, seis de las cuales coinciden con la Fórmula 1. Sólo hay una cosa que lamenta: “Hay una pista que extraño en el calendario del WEC, y es Suzuka. Es realmente muy especial con una Fórmula 1 coche.”

El WEC, por otro lado, representa un desafío completamente nuevo. Schumacher ahora conduce un techo, carreras que duran hasta 24 horas y comparte la cabina con dos compañeros de equipo que se turnan al volante (Ferdinand Habsburg de Austria y Paul-Loup Chatin de Francia).

Schumacher, que ya ha probado el Alpine Hypercar, dice que la diferencia con la Fórmula 1 es “enorme”: “Es un coche relativamente pesado. Estamos hablando de 1.030 kilogramos en lugar de 800 kilogramos. Y, por supuesto, con menos potencia. Pero el automovilismo es deportes de motor.” “La esencia de las carreras sigue siendo la misma: quieres ir rápido y ganar”.