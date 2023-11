“¿Qué deberían pensar los jugadores a continuación?”

Después de la siguiente actuación decepcionante de la selección alemana de fútbol, ​​Felix Magath no sabe por dónde empezar con sus críticas. “Está desaparecida en todas partes”, afirmó el entrenador tres veces campeón de la Bundesliga. cielo “Uno dice defensor, el otro dice delantero. El tercero habla con los centrales y el último se queja de que no tenemos seis. Y todos están en algún lugar en un momento”.

En particular, Magath criticó claramente la contratación de Kai Havertz, a quien Nagelsmann transformó de delantero en jugador ferroviario: “Hablamos de defensa, pero en lugar de eso ponemos a un delantero como defensor. ¿Qué deberían pensar entonces los jugadores? Creo que los jugadores “Están un poco confundidos. Porque lo que les dicen no se refleja en las decisiones”.

Teme que las estrellas de la DFB no entiendan las instrucciones tácticas de su entrenador: “Creo que es un problema para los jugadores lo que escuchan y lo que sucede después. Los jugadores no tienen clara su tarea y su posición. No se puede entrenar bien. Abruma a los jugadores”.

Magath también se hizo cargo de la Federación Alemana de Fútbol. “El principal problema es que la Federación Alemana de Fútbol no está preparada para realizar un análisis real. Nuestro ex seleccionador nacional dijo que asumiría la responsabilidad, pero luego se fue de vacaciones durante seis semanas. No lo creo”, dijo el ex seleccionado nacional. Jugador criticado. Hoy hay un análisis adecuado”.