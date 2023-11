Franziska Preuss en una entrevista de pretemporada en Östersund: “Sólo necesitaba distancia, un descanso”

Después de que su temporada terminó a principios del invierno pasado, Franziska Preuss, de 29 años, primero buscó alejarse del mundo del biatlón y viajó a Tailandia durante dos semanas.

En el entrevista eurosport El campeón del mundo de relevos de 2015 habla de perderse el Mundial en casa en Oberhof, de sus problemas de salud al límite y de que de repente siente que tenía que empezar a prepararse de nuevo en un equipo potencial después de diez años en el Mundial.

“No es fácil cuando estás fuera de acción durante casi una temporada entera”, dijo Preuss antes del inicio de la Copa del Mundo en Östersund, Suecia. “No es un hecho que las cosas vuelvan a la normalidad desde el principio”. comienzo.” , el sábado (en directo por Eurosport 1 y en Descubrir+ ) Expectativas.

Señora Preuss, usted es desde este invierno una veterana del equipo atlético alemán. ¿Cómo te gusta este papel?

Franziska Preuss: Para ser honesto, no me importa. A mis 29 años ya no me siento viejo. Aparte de Selina Guotian, los demás miembros del equipo son sólo tres o cuatro años más jóvenes que yo.

El miembro de mayor edad del equipo es Dennis Hermann Wik, que nació en marzo. Terminó su carrera a los 34 años.. ¿Ha visto ya alguna foto de su victoria al sprint en el Campeonato Mundial de febrero en Oberhof?

Prusia: La temporada pasada estuve completamente fuera del mundo del biatlón desde finales de enero. Después de eso no vi ni una sola carrera de biatlón. Sólo necesito algo de distancia, cortado. Así que sería mentira si dijera que lo vi. Desactivé mi cuenta de Instagram hasta mayo, cuando comencé de nuevo los entrenamientos. Y fue realmente genial sin las redes sociales.

Después de que decidí no participar en el Mundial por motivos de saludPoco después reservé un vuelo a Tailandia. Durante las peleas por el título en Oberhof estuve físicamente muy lejos. ¿Te acompañó tu compañero Simon Shimp?

Prusia: No, volé solo. Las cosas no le iban bien en cuanto a trabajo, exámenes y estudios. Pero sólo quería escaparme y fue una gran experiencia afrontarlo por mi cuenta. Llevarse bien consigo mismo durante dos semanas en una situación como esa. También soy alguien que puede estar solo fácilmente. READ Borussia Dortmund: Erling Haaland ataca a los líderes de la Bundesliga en vivo por TV - Bundesliga

Franziska Preuss Crédito de la imagen: Getty Images

¿Cómo se sintió cuando dijo: “Entonces me voy” durante el Mundial en casa, que fue el momento más destacado de su carrera?

Prusia: La cancelación del Mundial en Oberhof no fue nada malo para mí. Por supuesto, el Mundial fue en Alemania. Pero Oberhof no es mi hogar. Todo ha sido un proceso en el que he notado desde el verano que algo anda mal con mi cuerpo y simplemente se está rebelando. Así que en enero fue casi difícil admitirme a mí mismo que ya no funcionaba físicamente. La cancelación del Mundial tuvo una importancia secundaria. La prioridad era hacer lo correcto para mí y mi cuerpo y no seguir dañando nada. En algún momento, el cuerpo se bloquea por completo.

Por supuesto, esto no te deja ileso si siempre estás atrapado en casa debido a una enfermedad.

¿Qué importancia tuvo para su futura carrera la cancelación del Mundial de Oberhof?

Prusia: Fue una decisión a largo plazo y al final me dije: si tomo la decisión correcta ahora, tal vez tenga otra oportunidad de volver al biatlón. La decisión de cancelar la temporada fue también una decisión de volver a hacer huelga.

¿Alguna vez has pensado en terminar tu carrera a los 28?

Prusia: Sí. Por supuesto, esto no te deja ileso si siempre estás atrapado en casa debido a una enfermedad. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo sigue siendo saludable. En enero, después de cancelar la temporada, me di cuenta del agujero en el que había caído físicamente. Porque puedo dejar que suceda. Antes de eso, trabajaba constantemente contra ello mentalmente y reprimí la sensación de estar abrumado. Se me han caído muchas cosas. No hice ningún ejercicio durante unos dos meses porque no tenía ningún exceso de energía. Entonces me di cuenta de que era una buena idea recortar ahora. READ Video en vivo de F1: Verstappen rechaza las órdenes del equipo

Franziska Preuß celebra el título de campeona en 2023 Fuente de la imagen: imago

Y cuando llegó el corte, ¿cómo te sentiste?

Prusia: Al menos siempre se sintió bien. Y en el deporte creo que eso lo significa todo. Si no discutes contigo mismo. Este no era el caso. Esto significa: la decisión fue 100% correcta.

¿Cómo fue para ti no formar parte del plantel mundialista por primera vez en muchos años, pero comenzar de nuevo en el plantel esperado?

Prusia: Por supuesto, esta situación no fue fácil para mí. Cuando me enteré en mayo, lo acepté. Pero en lo que respecta a las cualificaciones internas, noté lo nervioso que estaba. Siempre lo tuve claro: o podía volver a llegar a la cima. Pero si ya no funciona, tendré que pensarlo todo otra vez. Me sentí aliviado porque después de pasar dos semanas en octubre con mal tiempo y sin poder entrenar, ahora tenía la oportunidad de participar en la Copa del Mundo en Östersund. Creo que he ganado un poco de confianza después de diez años en el Mundial.

No es un hecho que las cosas vayan a ir mal desde el principio.

El director deportivo del DSV, Felix Peterling, no tiene ninguna duda de que en Franziska Preuß todavía hay mucha clase mundial. ¿Cuánta clase mundial te queda?

Prusia: (Sonríe discretamente) Por supuesto, también espero poder volver a donde estaba antes en términos de rendimiento. Definitivamente esa fue mi motivación durante todo el año. En septiembre en el campeonato alemán (con tres títulos para el Priusnota roja.) Pude mostrar lo que todavía había dentro de mí. READ Leclerc apunta a su segunda victoria en Monza después de 2019

¿Qué objetivos tienes para esta temporada?

Prusia: No es fácil cuando estás casi una temporada entera fuera de acción. Ya lo viví en 2017. No es seguro que las cosas vayan a ir mal desde el principio. Adopta una rutina, escucha a tu cuerpo y recarga energías después de cada carrera, y luego veré qué hace falta. Siempre establezco mis objetivos sólo cuando sé lo que es realista.

Dado que la temporada terminó temprano, pudiste celebrar tu cumpleaños número 29 en casa con amigos por primera vez en más de una década en marzo. ¿Te atreves a predecir dónde celebrarás tu 30 cumpleaños?

Prusia: (Risas) Si todo va según lo planeado, tal vez lo celebre en el aeropuerto. A veces no puedes elegir. Pero fue agradable celebrarlo con amigos este año.

Después de la reciente crisis de salud en su carrera, ¿está pensando actualmente en año tras año o ya está pensando en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026?

Prusia: De año en año.

Y si las cosas van muy mal, ¿también podrías decir: “Lo dejo”?

Prusia: Sí, esto podría ser cierto.