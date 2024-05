Después de la victoria sobre Polonia: el equipo de Deeb se acerca a los cuartos de final del Mundial

A partir de: 18 de mayo de 2024 a las 23:17

Con una tercera victoria consecutiva, Alemania, subcampeona del mundo, casi asegura su pase a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo en la República Checa. Después de dos aplastantes victorias, el equipo del seleccionador nacional Harold Kreis luchó por imponerse el sábado (18 de mayo de 2024) por 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) a la recién ascendida Polonia y se vio obligado a retorcerse una vez más en la final. minutos.

Alexander Ihle del Dusseldorf (minuto 26), el máximo goleador de la liga nacional de hockey John Jason Petrka (minuto 36 y 57) y Yassin Ehles del Munich (minuto 45) marcaron los goles del equipo alemán en Ostrava. Patrick Wojda (54) y Filip Komorski (56) marcaron un gol tardío para el último equipo del grupo dos y volvieron a hacer que el enfrentamiento fuera emocionante.

“Cuando los polacos hicieron ambas cosas, ganaron mucho impulso”. JJ Petrca dijo después del partido a Sports Show, “También por parte de los aficionados polacos. Por eso teníamos que mantenernos bien en la zona D, tener paciencia y aprovechar las oportunidades que tuvimos”.

Stachowiak y Szuber contra su país de nacimiento

El partido fue especialmente emotivo para Wojciech Stachowiak y Maximilian Zuber, que jugaron contra su país natal. Cada uno tenía su propio club de fans: las familias que habían hecho el corto viaje a través de la frontera, a sólo diez kilómetros de distancia, los apoyaban en las gradas.

Después de recibir tres partidos consecutivos nhlEl portero Philipp Grubauer se tomó un descanso y Matthias Niederberger, del Munich, uno de los jugadores destacados en el golpe de plata del año pasado, tuvo su segunda oportunidad desde el principio. Una vez más, Chris no ha cambiado nada en cuanto a las líneas de ataque y las parejas defensivas. Después de 16:3 goles en partidos anteriores, no había ninguna razón para ello.

Sin embargo, Alemania no comenzó tan fuerte como lo hizo en la victoria por 8-1 sobre Letonia y la victoria por 8-2 sobre Kazajstán. Al principio, el portero del Friburgo, David Zabolotny, no tuvo mucho que hacer. La selección polaca, que contaba con el apoyo de unos 4.000 compatriotas, fue más peligrosa de cara a la portería. La selección del DEB jugó demasiado complicado y no estuvo lo suficientemente orientado a objetivos. Incluso el poderoso juego de poder que antes no funcionó en el primer intento.

Más presión en el segundo trimestre

En el segundo tiempo, el cuadro regional aumentó la presión y se adelantó con el primer gol del torneo. Pero el nudo aún no se ha roto: no ha salido nada del segundo juego de poder. Los polacos luego ayudaron cuando el defensa Krystian Dziubinski dejó caer su palo cuando Ehlysz tuvo la oportunidad de anotar: Petrka convirtió el penalti para su cuarto gol del torneo.

Pareció que Elise puso el freno unos minutos más tarde, en el último tercio, anotando su gol número 30 con la selección. Pero Polonia volvió a acercarse antes de que Petrka anotara el gol número 28 de Alemania en la ronda de clasificación; la última vez que un equipo del DEB anotó más en la fase de grupos fue en 1992.

Al final de la ronda preliminar, la selección alemana de hockey sobre hielo (DEB) se enfrentará a Francia el martes (12:20 horas).