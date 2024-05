Último partido con el Liverpool: el legado de Jurgen Klopp

DrEsta semana, un vídeo de unos aficionados haciendo un recorrido por Anfield Road se volvió viral. Desde lejos filmaron a Jürgen Klopp, solo en el jardín del estadio, en una pose contemplativa de despedida. Los fanáticos del video ya se estremecen cuando lo ven. Quizás Klopp hizo lo mismo en ese momento.

Después de ocho años y medio, 488 partidos, 303 victorias, 1.086 goles y ocho trofeos, una de las etapas como entrenador más importantes de la historia del fútbol moderno llegará a su fin el domingo con el partido entre el Liverpool Football Club y el Wolverhampton Wanderers. Klopp y su afición: Ambos equipos han confirmado en los últimos días que no están del todo preparados para este momento.

A primera vista, puede parecer que la conexión será algo mediocre. Recientemente, cuatro trofeos todavía estaban a su alcance y ahora el Liverpool debe conformarse con la Copa de la Liga que ganó en febrero.

En la importante Copa FA perdieron los cuartos de final ante su archirrival Manchester United, y en la Europa League terminaron contra el Atalanta Bergamo en la misma ronda, y en el torneo el impulso ha sido muy importante para los equipos de Klopp últimamente. . Desaparecido. Después de la tibia derrota en el derbi ante el Everton, Klopp dijo que los aficionados ingleses en Alemania cantarían ‘Queremos verte pelear’ en tales ocasiones, y que su manager tenía esa canción en los labios. “Mi equipo nunca escuchó eso. Nunca. ¿Cómo pudo suceder esto?” En escenas como estas queda claro que esta era realmente debe terminar.

Liverpool y Estados Unidos contra el principio del mundo

Pero al final, estos acontecimientos son poco más que notas a pie de página. ¿la costa? Cualquiera que suponga eso conoce mal este club y no tiene idea de lo que Jurgen Klopp ha hecho allí. Cuando empezó, no sólo el equipo no tuvo éxito, sino que la leyenda del Liverpool también parecía casi clínicamente muerta, y si se marchaba ahora, se uniría a la galería de los abuelos con Bob Paisley, el ‘entrenador’ de tres títulos de Copa de Europa, o con Kenny. Dalglish, el mejor jugador de la historia del club y más tarde también un entrenador de éxito.

Sí, algunos incluso equiparan al ‘alemán’ con el legendario Bill Shankly, quien no sólo definió el fútbol como más importante que la vida y la muerte, sino que, sobre todo, ayudó a moldear la cultura del Liverpool FC: social, emocional y generosa con la vida. Esfuerzo y juego en equipo, una familia muy unida, tan unida como la fuerza laboral industrial de la ciudad. ‘You’ll Never Walk Alone’: Fue Shankly quien introdujo la tan citada canción como himno de club en 1963, cuando Gerry & the Pacemakers tocaron el sencillo inédito en ese momento.

En 1974, Shankly se fue. Klopp se marcha exactamente después de medio siglo.

Así que será emotivo en Anfield, lo que ha quedado claro desde que se anunció su marcha a finales de enero. “El mundo exterior utilizará mi decisión para ponernos nerviosos y reírse de nosotros”, dijo en la mejor tradición Shankly. “Pero somos el Liverpool, hemos pasado juntos por momentos difíciles. ¡Hagamos que esto sea una fuerza!

El principio “nosotros contra el mundo” es más popular en el Liverpool que en el fútbol. Las actitudes antisistema impregnan la atmósfera en Anfield. Este es el club donde las banderas irlandesas se ondean con más frecuencia que las inglesas en referencia a los numerosos inmigrantes que cruzan el mar. El cual fue influenciado por los escoceses, Shankly y Dalglish a la vanguardia. En su momento más oscuro, fue ridiculizado por las autoridades de Su Majestad y el periódico sensacionalista Sun por el desastre del estadio de Hillsborough en el que murieron 97 personas en abril de 1989, y sólo 27 años después una comisión de investigación corrigió que los errores policiales fueron la causa del desastre. .

La autopercepción como representante de lo bueno, lo verdadero y lo auténtico en el fútbol no siempre está perfectamente equilibrada (no siempre se habla mucho de la tragedia de Heysel provocada por los hooligans del Liverpool que mataron a 39 personas en 1985), pero es increíblemente poderosa. . Klopp le dio su competencia y carisma. Incluso la “persona común y corriente” pudo hacer que la gente olvidara que el Liverpool había pertenecido durante mucho tiempo a un oscuro consorcio estadounidense que tenía tanto que ver con Shankly como Cristiano Ronaldo con Francisco de Asís. Pero Fenway Sports Group ni siquiera tuvo que soportar la hostilidad por mucho tiempo cuando temporalmente fue uno de los escapadas de la Premier League europea en 2021. Un vídeo casero sombrío del propietario John W. Henry fue suficiente para que el tímido inversor cayera cómodamente. detrás de la gloria de Klopp.

Especialmente en los primeros años, el alemán demostró su talento en la química futbolística, que ya era sorprendente en Dortmund. Hizo los mejores jugadores a partir de profesionales que a menudo eran los segundos mejores antes y después. En la Bundesliga, Klopp ha dejado fuera varias veces al Bayern de Múnich, quizás el club más fuerte de los últimos 20 años, con jugadores habituales como Kevin Grosskreutz, Neven Subotic y Jakub Blaszczykowski. En Liverpool se hizo cargo de un equipo irreconocible que no había ganado ninguno de los tres grandes trofeos en una década. Allí estaban Nuri Sahin y Lukasz Piszczek, llamados John Robertson, Joel Matip y Georginio Wijnaldum. Además, los pocos fichajes clave y costosos, como el ministro de Defensa, Virgil van Dijk, y el portero Alisson, han tenido un gran impacto.

Si no fuera por el brillante Manchester City de Pep Guardiola como rival, el equipo de Klopp habría logrado más en su mejor momento que un título de Liga de Campeones en 2019 y un primer campeonato en 30 años en 2020. Irónicamente, el Liverpool solo se vio obligado a permitir su demolición. cuando empezaron a gastar dinero como sus rivales. Desde 2020, con 298 millones de euros, ha registrado un saldo de transferencias más negativo que el eterno campeón City en el mismo período (281 millones). Una señal de que primero es necesario reconstruir algo. Klopp ha hablado del ‘Liverpool 2.0’, pero resulta tentador afirmar que este equipo adquirido ya no es el verdadero equipo de Klopp. Su fichaje clásico ha sido últimamente más evidente en los talentos integrados de los jóvenes talentos del club; Ellos fueron los que ganaron la competición de rotación de la Copa de la Liga.

Pero a alguien como Klopp nunca se le mide sólo por los trofeos, sino por las obras de arte en general. Los grandes clubes necesitan una gran historia, y más que un simple formador de equipos, él fue el arquitecto del club. Esto afectó a la moneda fuerte (juego, exploración, métodos de entrenamiento) pero también a la moneda blanda. Con su personalidad carismática y la importación de los rituales de los fanáticos alemanes, restableció la conexión entre los seguidores que siempre había sido tan importante para Shankly. A través del “fútbol heavy metal”, como escribió The Guardian, “tomó el estilo de juego inglés de hace 40 años, lo renovó, lo reorganizó y luego se lo volvió a vender a los ingleses”. Las derrotas no pueden quedarse fuera de escena. Klopp y Liverpool: era como una relación que no se recuerda ni por este largo viaje ni por el día de esta boda. Fue felicidad cada día, cada semana, cada partido.

Por supuesto, realizar una presentación siempre también consume energía. Una figura abrumadora como Klopp automáticamente pasa a ser el centro de atención, pero en Dortmund también contó con la ayuda de otros portavoces como Hans-Joachim “Aki” Watzke y Michael Zorc. No se esperaba nada de los dueños estadounidenses del Liverpool. Por otro lado, los entrenadores de la Premier League pueden trabajar sin más molestias que en cualquier otra liga importante. Según Guardiola, la presión sobre su club original, el Barcelona, ​​es “1.000 veces más difícil”. ¿Se atrevería Klopp a hacer algo así? Lo verás después de las vacaciones en la nueva casa en Mallorca.

Pero en Liverpool ha llegado el momento de decir adiós. No fue el mundo exterior lo que finalmente puso nervioso al entrenador de Klopp, ya que el sucesor de Arne Slott fue elegido sin muchas dudas del Feyenoord Rotterdam. Fue el propio equipo el que no pudo sacar nada al final de la temporada.

La prueba final vino de una derrota por 3-0 en casa ante Bérgamo, después de que la Liga de Campeones de la temporada pasada terminara con una derrota por 5-2 ante el Real Madrid en casa. Klopp devolvió el miedo a Anfield Road, especialmente en la mágica semifinal por 4-0 contra el Barcelona en 2019. Al final, volvieron a perder. El círculo se cierra.

“Me alegro de que se haya ido: es tan alto, tiene los dientes tan blancos”, se despidió su compañero del West Ham, David Moyes, con humor escocés. Pero Jurgen Klopp del Liverpool nunca irá a ninguna parte. Ciertamente no solo.