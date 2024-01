Los jugadores alemanes de balonmano ganan por poco la prueba de la Eurocopa contra Portugal

A partir de: 4 de enero de 2024 a las 18:12

En la penúltima prueba antes de la Eurocopa en su país, la selección alemana de balonmano celebró su victoria sobre Portugal, pero reveló sus debilidades antes del inicio de la Eurocopa contra Suiza el 10 de enero.

El jueves (4 de enero de 2024), el equipo del seleccionador nacional Alfred Gislason logró una victoria por 34:33 (18:14) sobre Portugal en Flensburg. El equipo de DHB pudo contar principalmente con el portero Andreas Wolff y el mediapunta Yuri Knorr (6 goles), que dejaron su huella en el partido.

Calendario del Campeonato de Europa

Flecha correcta

A pesar de la victoria, el seleccionador nacional no quedó del todo satisfecho con la actuación. “Lo que me hace sentir muy insatisfecho es que perdemos la cuenta después del descanso y cometemos muchos errores. No fue la actuación defensiva y de porteros en la segunda mitad que imaginábamos”, analizó Gislason en la entrevista con Sportsshaw.

Lightning inicia rápidos contraataques

En ataque, el DHB estuvo ahí desde el principio. Gislason proporcionó un once inicial potencial para el equipo y los locales rápidamente ampliaron su ventaja, especialmente en el contraataque con Kastening (5 goles). Alemania se retiró con marcadores de 4:1 (minuto 5) y 9:5 (minuto 11). El recién llegado Martin Hahn del TSV Hannover-Burgdorf anotó su primer gol con el balón y puso el 10:5.

El mediapunta Knorr, de fuerte toque y pase, además del pivote Johannes Jola (5 goles), también confirmó el buen nivel ofensivo del equipo alemán.

Lideró por cuatro goles en la primera parte

Pero el seleccionador nacional Gislason no quedó del todo satisfecho con el trabajo defensivo de la primera parte. “Los lanzamientos fueron demasiado fáciles”, se quejó el islandés durante el tiempo muerto, y el experto en atletismo Dominik Klein también afirmó que cuando el marcador era 18:14 en la primera parte, “el equipo a veces estaba demasiado por detrás de sus oponentes”.

En la segunda vuelta, Gislason cambió un poco más las cosas y por momentos el equipo perdió el hilo. Los malos pases y los malos movimientos en defensa redujeron la diferencia a dos goles (22:20, min. 39).

No hay coherencia en defensa.

Cuando Alemania se adelantó dos veces, Portugal estaba a un gol de distancia (24:23, 43). Pero tras el final de la tanda de penaltis, la selección alemana volvió a ascender, gracias, entre otras cosas, al tercer gol de Hannes de cinco goles para llegar al 28:24 (47º puesto).

Sin embargo, en la prueba que el equipo denominó “Partido del Grupo A”, al final las cosas volvieron a ponerse tensas. En la fase final, Portugal volvió a estar a un gol y empató con un pase por la banda derecha, poniendo el marcador 33:33 (58º puesto). Pero el campeón mundial sub-21 Reinars Oskens anotó el 34:33 y el portero Wolff bloqueó el ataque final de los portugueses. Esto decidió la estrecha victoria.

Primero Portugal, luego Suiza

“Salvamos el último balón, ganamos el partido. Si lo hacemos en el Campeonato de Europa, llegaremos lejos”, dijo el portero Wolff con un guiño en el análisis de Sportsshaw.

El sábado (a partir de las 17:45 en directo en Sportschau.de) los dos equipos se enfrentarán de nuevo en Kiel en la última prueba de resistencia del Campeonato de Europa. Cuatro días después, la selección alemana inaugurará la Eurocopa en casa contra Suiza el 10 de enero (20:45 horas) ante unos 50.000 espectadores previstos.