Salvajes rumores sobre Max Eberle: la respuesta de Salihamidzic a Australia en el Bayern

Bayern Munich apenas había terminado su mala temporada con un buen final cuando se supo que el club se estaba separando del presidente del club, Oliver Kahn, y del director deportivo, Hasan Salihamidzic. Bosnia está triste y se despide emocionada.

Hasan Salihamidzic ha expresado su pesar por dejar el cargo de director deportivo del Bayern de Múnich, poseedor del récord alemán. Salihamidzic dijo después de que Bayern Munich lograra su undécimo título consecutivo con una victoria por 2-1 (1-0) sobre 1 FC Colonia.

El CEO Oliver Kahn tiene que ir con Salihamidžić. El poderoso Consejo de Vigilancia ya lo había decidido el viernes. El entrenador Thomas Tuchel fue informado, pero el equipo no. Después de todo, los jugadores deben concentrarse en la búsqueda del título para interceptar al Borussia Dortmund.

“El estado emocional no es fácil”

Salihamidzic subrayó: “Le dije a los jugadores: estoy orgulloso de este equipo que tiene calidad, carácter, fuerza y ​​voluntad. No es una situación fácil para mí emocionalmente. Sin embargo, les deseo a todos lo mejor, todo el éxito”. Quería “agradecer mucho al equipo por el increíble viaje que hemos recorrido juntos. Seis títulos en seis años, un buen número. El Bayern está por encima de todo”. Quería “seguir siendo amigo del FC Bayern”.

Salihamidzic también agradeció al ex entrenador Julian Nagelsmann, a quien él y Kahn decidieron dejar después de que el Bayern empatara 2-1 con el Bayer Leverkusen en la jornada 25. “Yo también lo felicito, así es como debe ser. También es importante que él sepa que lo apreciamos”, dijo Salihamidzic. Mucho, y es un muy buen entrenador”. Quería enviarle a Nagelsmann un ‘Hola’, ‘Es un buen hombre’.

“Fue el peor día de mi vida”.

Mientras tanto, Khan encontró menos letras equilibradas. Según su comunicado, tenía “prohibido” asistir al último partido de la temporada. “¡Estoy tan orgulloso de ti y de este logro! Me gustaría celebrarlo contigo”, tuiteó el jugador de 53 años, quien fue despedido como director ejecutivo de Munich, al equipo el sábado por el torneo. “Pero desafortunadamente no puedo estar contigo hoy porque el club me prohibió. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡No solo seremos campeones de Alemania por duodécima vez! ¡Celebremos!”. Más tarde, Khan volvió a criticar al club por excluirlo de las festividades del torneo. “Fue el peor día de mi vida, por estar lejos de la fiesta con los chicos”, le dijo a Sky 90.

Según informes constantes de los medios, el director deportivo del RB Leipzig, Max Eberl, es ahora un candidato para suceder a Salihamidžić. Sky informó el sábado que ya hubo una conversación entre los responsables del club y Eberle la semana pasada. El periódico “Bild” también informó que Eberle fue un caso en Munich. El jugador de 49 años solo asumió el cargo en Leipzig en diciembre después de renunciar al Borussia Monchengladbach en enero de 2022, alegando agotamiento. Eberle ya ha sido considerado candidato en el Bayern de Múnich en el pasado.