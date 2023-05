Bayern Munich: Jamal Musiala se corona campeón: una victoria tardía es suficiente para el campeonato

La posición de partida antes de esta final era clara: el destino del Bayern en la carrera por el título ya no estaba en sus manos, para poner en peligro al BVB, que estaba dos puntos por delante, el BVB tenía que ganar y fallar. Kingsley Coman (octavo) introdujo temprano a Dejan Ljubicic (81) con una sanción de mano provocada por Serge Gnabry que puso momentáneamente en shock a Múnich – Musiala, sustituido cuatro minutos antes, aseguró entonces el final emocionalmente feliz de una temporada que había sido completamente jodida hasta entonces.

En la carrera final, el Bayern de Múnich evitó su primera temporada sin título en once años, pero todavía se habló mucho antes de la reunión del consejo de supervisión del martes. En particular, el director ejecutivo Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic fueron objeto de fuertes críticas. Los medios ya han contratado al ex director financiero Jean-Christian Drezen para que interprete a un posible sucesor de Kahn. El propio Khan no estuvo en Colonia el sábado, oficialmente debido a un resfriado.

A pesar de todas las especulaciones y el ruido de fondo, el Bayern comenzó la final concentrado. Thomas Müller ganó el balón en su banderín de córner y Leroy Sane lo jugó. Koeman aprovechó sus pases con un tiro de esquina.

El equipo de Köln no dejó que eso les arruinara el ánimo: el descenso ya era seguro y se despidió de sus capitanes Jonas Hector (fin de carrera) y Timo Horn (contrato por expirar), que mientras tanto habían sido relegados al segundo puesto. Antes de partir, una avioneta sobrevoló la plaza con una pancarta en honor a Héctor.

Jugaba feliz al fútbol de club y buscaba el camino a seguir. En los pocos momentos en que los visitantes marcaron el ritmo, el Colonia tuvo problemas: Müller (19) golpeó el poste, pero no hubo señales del dominio del Bayern. Y, sin embargo, la afición visitante vitoreó: se celebró la ventaja del Mainz, así como el supuesto 2-0 de Leroy Sane (45), que no se contó para la mano.

Por detrás, el Bayern de Múnich evitó correr riesgos y apostó por el dominio por la posesión. Bajo la presión del Colonia, repetidamente hicieron malos pases y errores de precisión. El cabezazo de Ljubicic lo paró brillantemente Jan Sommer (min 60), Salihamidzic caminó de un lado a otro en la grada de honor.

Colonia jugó agresivamente a veces y redujo al Bayern en su propia mitad: Koeman & Co desperdiciaron los pocos ataques miserablemente antes de que Musiala le diera la suerte al Bayern después de un empate.

