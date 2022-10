Así hacen Roland & Kathrin “In All Friendship”

25 años katherine y roland en “En toda amistad” Amigos, pero ahora había tanto alboroto, ¡porque los dos se volvieron aún más! Durante semanas, han estado luchando con sus sentimientos incipientes el uno por el otro, sopesando los pros y los contras de si realmente querían llevar su relación a un nuevo nivel, pero hasta ahora solo lo han hecho consigo mismos. En el episodio final, “Momentos”, eso cambió: ¡se besaron!

En toda amistad: un beso de Katherine y Roland

Catherine y Roland se acercan. Foto: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernicke

A lo largo del episodio, los dos han estado coqueteando y haciendo vagas referencias. Incluso Catherine, que anteriormente se debatía entre Darren y Roland, parecía considerar cada vez más a su buena amiga como una nueva pareja. Cuando Catherine y Roland se encontraron en la clínica y la felicitaron en el jardín, el médico aprovechó la oportunidad y explicó: “¡Realmente me vendría bien más ayuda allí!”.

Para su sorpresa, aceptó a Roland y apareció un poco más tarde en el campo. Una vez más, hubo una escaramuza entre los dos, ¡así que Roland finalmente reunió el coraje y besó a Catherine! “No puedo creerlo ahora”, dijo entonces, medio incrédula, medio sonriendo con picardía. “Es demasiado tarde”, respondió Roland y la besó de nuevo…

Katherine & Roland: ¡Así continúan los veteranos de In All Friendship!

Sin embargo, en un episodio posterior, “Pasado y futuro”, los dos no parecen del todo convencidos con la idea de intentar una relación. Independientemente uno del otro, quieren recibir el consejo de Martín, pero esto no sucede porque las conversaciones se desarrollan de manera diferente.

Finalmente, Catherine y Roland se encuentran en el vestuario. Para no hacer la situación más desagradable de lo que ya es, Catherine manifestó sus temores: “El beso fue lindo. Pero…”, comenzó, pero fue interrumpida por Roland: “Tienes miedo de que nos vayamos a cometer un error.”

“¿No? No quiero arriesgar nuestra amistad bajo ninguna circunstancia”, explica Catherine, medio aliviada y medio sorprendida de que Roland sienta lo mismo. “Bien. Entonces todo sigue como está…” dice Catherine con firmeza, y entonces Roland atormenta un “Hm-mh” que no está nada emocionado.

¡El nuevo sueño en Sachsenklinik parece haber terminado antes de lo esperado! ¿O tal vez no? Más tarde fueron llamados a la oficina de Martín. Antes de que llegara el jefe de la clínica, Catherine y Roland admitieron que querían hablar con Martin sobre su beso. Pero como solo fue un beso y no se repetirá, no necesitan más consejos de Martin, dice Catherine, antes de que Roland la bese de nuevo, ¡y Martin entra por la puerta!

No escucha nada de sus amigos, quienes, por supuesto, se separaron de inmediato. ¿Qué crees que dirá Martin una vez que sepa la verdad sobre ambos? Porque, obviamente, Catherine y Roland no pueden contener la pasión que sienten el uno por el otro después de todo…

