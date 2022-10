Así lucía Anna Maria Verschi antes del Bushido

a: claire weiss

Anna Maria Vercchi ha cambiado mucho a lo largo de los años. Varias intervenciones cosméticas han jugado un papel en esto. Esta serie de fotos muestra a la esposa de Bushido a través de los años.

1/18 Anna-Maria Ferchichi 2003, 2005 y 2012 © dpa / Dieter Baganz & Imago / Wombati & Imago / Eventpress

2/18 Anna Maria Ferchichi es la hermana menor de Sarah Connor. Los dos todavía están muy cerca hoy. Aquí están en 2003 en el festival pop de Strandbad Berlin Wannsee. © dpa / Dieter Bagans

3/18 Antes de conocer a Anna Maria Bushido, ya estaba casada. En 2005, cuando solo tenía 23 años, se casó con el futbolista Pekka Lagerblom. El jugador profesional jugaba en la selección finlandesa en ese momento. © IMAGO / Wombati



4/18 Anna Maria trajo a su hijo Monterrey al matrimonio. Venía de una relación con Pravit Anantapongse, un ex bailarín de respaldo de su hermana Sarah Connor. © IMAGO / Eduard Bopp



5/18 Sin embargo, el matrimonio con Lagerblom duró solo cuatro años. © IMAGO / Wombati



6/18 Visualmente, Anna Maria (aquí en 2009) ha cambiado mucho a lo largo de los años. Entre otras cosas, se sometió a una cirugía en la nariz, se tensó los senos y se tensó los párpados. © imago / acciones y personas

7/18 Después de un corto tiempo, Anna Maria nuevamente comenzó a golpear la pelota. Se enamoró de Mesut Ozil, se mudó de Bremen a España por él, se convirtió al Islam y desde entonces se hace llamar Melek – Angel. © imago / sportfotodienst

8/18 Sin embargo, la relación solo duró un año. “Este tipo de vida simplemente no era la adecuada para mí. No me gustaba una vida así”, le dijo al periódico Bild tres semanas después. © imago/sportfotodienst

9/18 Anna Maria ha sido famosa en público durante mucho tiempo. Hizo su debut en televisión a principios de la década de 2000 en el programa de telerrealidad de su hermana Sarah and Mark in Love. © imago / sportfotodienst

10/18 La rapera Bushido Anna Maria se conoció en 2010 en una fiesta. Los dos estaban pasando una noche en la misma noche, pero no se detuvo allí. © Imago / Eventpress Herrmann

11/18 En 2012, Anna Maria quedó embarazada. Estaba esperando a su hija Alia con Bushido (nombre real Anis Ferchichi). © imago acciones y personas

18/12 Dos meses antes del nacimiento de su hija, Anna Maria y Bushido se casaron. Tomé su apodo Fershishi. © Eventpress Meik Foto vía www.imago-images.de

13/18 Anna Maria Ferchichi proviene de una familia numerosa. Tiene cuatro hermanas y tres hermanos. Aquí está ella con Lulu y Valentina. © Instagram / Anna-Maria Ferchichi

14/18 Con Bushido, Anna-Maria ya ha sobrevivido a algunos altibajos. Desde entonces, la pareja emigró a Dubai para escapar de la amenaza del clan Abu Shaker. En 2017, Bushido se separó de su socio comercial y exnovio Arafat Abu Shaker y testificó repetidamente en su contra en los tribunales hasta 2022. © Instagram / Anna-Maria Ferchichi

15/18 A finales de 2021, Anna Maria dio a luz a las trillizas Naima, Leonora y Amaya. Amaya experimentó complicaciones durante su embarazo, por lo que era más baja que sus trillizas. © Instagram / Anna-Maria Ferchichi

16/18 Mientras tanto, Anna Maria Verschi y Bushido tienen siete hijos juntos. Anna Maria es madre de ocho hijos. © dpa / Bushido

17/18 Bushi hizo una apasionada confesión de amor a Anna-Maria en Instagram en diciembre de 2021: “La única razón por la que estoy vivo de nuevo hoy es él y mi familia. Ella significa más para mí que cualquier otra cosa. A diferencia de muchos otros, estos no están vacíos palabras. Gracias. Por darme lo más preciado de la tierra. ¡Te amo y nunca me iré de tu lado, como si nunca te fueras del mío!” © Instagram/Bushido

18/18 Anna Maria Vrcicchi no oculta sus procedimientos de belleza. Ella le dijo a Gala: “He hecho mucho. […] Me levantaron los párpados cuando tenía 36 años, así que todo se suspendió un poco. Me operaron la nariz y los dientes, y eso fue para mi cara. “Los labios de Anna Maria han sido inyectados. © Captura de pantalla / RTL +

Anna Maria Verchichi (nativa de Lee, más tarde Lagerblum) se dio a conocer por primera vez a través de su hermana Sarah Connor. Su primera aparición en televisión fue en su serie documental “Sarah & Marc in Love”. En ese momento, Anna Maria todavía era rubia. Pero no fue solo el cambio de color de su cabello lo que convirtió a la esposa de Bushido en una nueva persona. Anna Maria Ferchichi ya tiene algunos procedimientos plásticos detrás. El hombre de 40 años no lo oculta. “Me gustan las tetas grandes, me gustan los dientes blancos. Me encanta, es gracioso para muchos”, dijo Anna Maria Verccichi en la Gala.

Por otro lado, los filtros son un tabú para Anna-Maria: “Sí, me operaré y luego me veré así. Pero nunca usaré un filtro porque es malo para mí. Porque no me veo así. eso y luego hago trampa”.

La influencer ahora es madre de ocho hijos. Por supuesto Los médicos recomendaron a Anna Maria Ferchichi que abortara durante su último embarazo. Fuentes utilizadas: welt.de, t-online.de, kurier.at