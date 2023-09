Así piensa Uschi Glass sobre el sexo

tz estrellas

La estrella del pop Hino explotó en la televisión y se enojó por el sexo. En el Oktoberfest, la actriz Uschi Glass también habló sobre este tema y expresó a IPPEN.MEDIA su postura al respecto.

Múnich – Uschi Glass (79 años) es considerado una leyenda del cine alemán. Ha estado en el mundo de la actuación durante unos 60 años y ha sido una parte integral de la industria desde su éxito en la película “Winnetou” en 1966. Desde entonces, ha visto muchos cambios. Entre otras cosas, ahora se habla abiertamente de género. Sobre el Oktoberfest en Múnich Uschi llevó a Glas a la conversación. IPPEN.MEDIA La posición al respecto.

“No me gusta”: O’Shea Glass no se acostumbra al sexo

mientras La estrella de ‘The Bergdoktor’, Hans Siegel, de 54 años, se enfadó hace unas semanas por la prohibición del sexo en las escuelasEl cantante pop Hino, de 84 años, se ha hecho recientemente un nombre por criticar el género en la televisión y dijo intencionadamente en Breakfast TV el sábado 1: “Se están cagando hasta los huesos”. IPPEN.MEDIA O’Shea conoció a Glass en el Oktoberfest de Múnich y le preguntó: ¿Qué opinas del género?

En el IPPEN.MEDIAEn una entrevista en el marco del Oktoberfest femenino de Mercedes-Benz, Uschi Glas dijo con franqueza: “No soy partidario del género. Evidentemente. Creo que esto distorsiona el idioma alemán (nota del editor: palabra bávara que significa “distorsionado”). ‘)”.

Hay un límite sobre quién puede recibir un Premio Bambi honorario. “Si escribes ‘queridos amigos’, está bien. Pero queridos amigos, siempre pienso: ‘Por el amor de Dios, ahora está en problemas’. Pero no, no fue como colgar, así debe ser. Así que No soy de los que dicen “Así. Creo que es posible hacerlo un poco diferente”.Ella explicó.

O’Shea Glass: su vida privada Además de su exitosa carrera, también han sucedido muchas cosas en la vida personal de O’Shea Glass. De 1966 a 1970, la actriz vivió con el productor de cine Bobby Arnold. El bávaro mantuvo una relación con Max Graf Lamberg de 1971 a 1973 antes de casarse con Bernd Tiwag en 1981. Del matrimonio nacieron tres hijos: Benjamin Tiwag (* 1976), productor de cine, y Alexander Christoph Tiwag (* 1982), abogado. . Julia Tiwag (* 1986) apareció de niña en la serie de televisión “Christine the Vet” junto a su madre. Sin embargo, después de unos 22 años, el matrimonio con Bernd Tewag fracasó. El 22 de octubre de 2005, Uschi Glass volvió al altar y desde entonces se casó con el consultor de gestión Dieter Herrmann. Los dos se conocieron en un torneo de golf.

A Uschi Glass le encanta el Oktoberfest: “Vivo en Múnich desde hace 100 años”

Uschi Glas no acaba de acostumbrarse al sexo, pero le encanta aún más. En general, la madre de tres hijos es una gran fanática del Oktoberfest. “Vivo en Múnich desde hace 100 años y el Oktoberfest forma parte de ello. […] Soy fanático del almuerzo del Oktoberfest. Creo que es realmente agradable tener buen clima. No hay nada más lindo que ir al Oktoberfest, comer pollo y volver a casa IPPEN.MEDIA.

Algunas celebridades ya han expresado su enojo por el sexo. La actriz Uschi Glass también se pronunció en una entrevista con IPPEN.MEDIA sobre el tema © foto Alliance/dpa/Felix Hörhager

Uschi Glas también estuvo en buena compañía en el Oktoberfest. Las celebridades acuden en masa al Oktoberfest durante días. Pero la estrella del pop Florian Silbereisen (42 años) llegó tan tarde que casi se pierde el saque inicial. Fuentes utilizadas: IPPEN.MEDIA Entrevista con Uschi Glas en el Oktoberfest femenino de Mercedes-Benz el 20 de septiembre