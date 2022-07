Las inundaciones aumentarán y disminuirán la superficie terrestre. El efecto del calentamiento global. Si la tendencia no se invierte, existe el riesgo de colapso. Foto: pxhere/ CC0

“¡Así que vivimos en otro planeta!” Los pioneros climáticos equivocados: “Hay una gran brecha”. “Creo que lo que han hecho algunos científicos es muy peligroso”. Leer en la página

El climatólogo Anderson dice: “Nos dirigimos hacia un calentamiento global catastrófico”. Pero los gobiernos continúan haciendo trampa cuando se trata de la protección del clima. Los científicos también están involucrados en el lavado verde. (parte uno)

Estamos en camino a un mundo que va a ser de tres a cuatro grados más cálido, dice el célebre investigador del clima Kevin Anderson del Centro Tyndale para la Investigación del Cambio Climático en el Reino Unido. Asesora a gobiernos y a Greta Thunberg en temas científicos.

kevin anderson Científico del clima y ex director del Centro Tyndale para la Investigación del Cambio Climático.



En una entrevista con David Goessmann de Telepolis, Anderson explica hacia dónde nos dirigimos si el rumbo no cambia de inmediato. Ningún país del mundo, especialmente los países industrializados, está en camino de obtener dos títulos, y mucho menos 1,5. Pero no son solo los gobiernos los que fallan y continúan haciendo trampa cuando se trata de la protección del clima. Varios climatólogos también son responsables de que la crisis no se tome en serio. Esto es “muy peligroso”. No queda mucho tiempo para cambiar de rumbo.

¿Hacia dónde nos dirigimos actualmente en términos de temperatura? ¿Cuál es el impacto de esto en el mundo y en nosotros?

Kevin Anderson: Es difícil decir hacia dónde vamos, pero creo que el calentamiento es de unos tres o cuatro grados centígrados este siglo. Si eso sucediera, estaríamos viviendo en un planeta diferente.

Echemos un vistazo al último informe del IPCC, 1.5 SAR. En él, se examinaron los efectos de 1,5 grados de calentamiento en el clima y se compararon con un escenario de 2 grados. A 1,5 grados, por ejemplo, alrededor de las tres cuartas partes de la Gran Barrera de Coral y otros corales tropicales se destruyen, dos grados en total.

Entonces, incluso con temperaturas más bajas y pequeñas diferencias, el impacto en los ecosistemas es enorme. ¿Cómo afectará esto a los insectos que polinizan nuestras plantas y nos ayudan a producir alimentos? También sufrirán graves daños, que es lo que ya está sucediendo. Así que tendremos grandes problemas en la producción de alimentos.

Las sequías y las inundaciones solo empeorarán las cosas. Los conflictos militares, tal como los estamos viendo en algunas partes del mundo, aumentarán y amenazarán la estabilidad de las sociedades, sus industrias y la agricultura de la que depende la gente. Se prevé que a medida que la temperatura suba de tres a cuatro grados, muchos de nuestros ecosistemas actuales colapsarán. Sin duda evolucionarán hacia nuevos ecosistemas durante largos períodos de tiempo.

Muchos de nuestros sistemas humanos no podrán manejar este nivel de cambio. Tres o cuatro grados en un millón de años no es un problema. Tres o cuatro grados en unos pocos miles de años tampoco es dramático. Tres o cuatro grados en cien años es un desastre. Debemos darnos cuenta de que nuestros sistemas humanos y ecológicos no pueden seguir el ritmo de este cambio.

Una y otra vez escuchamos grandes discursos de jefes de estado en cumbres climáticas o reuniones del G7. Pretenden salvar el mundo y proteger el clima. La realidad es un poco diferente. Cuéntanos sobre la realidad.

Kevin Anderson: Muchos líderes no se toman en serio el cambio climático ni se acercan a la acción política necesaria para cumplir los compromisos que han firmado.

La realidad hoy es la siguiente: si queremos cumplir con el Acuerdo de París, es decir, mantenernos muy por debajo de los 2°C e idealmente solo 1,5°, que se reiteró en la cumbre del G7 en mayo de este año, tenemos solo unos pocos años para reducir nuestras emisiones. . Para las partes más ricas del mundo, el consumo de energía de la industria, los edificios, el tráfico aéreo, los barcos o los automóviles debe ser completamente cero emisiones para 2030 o 2035 a más tardar para que pueda mantener la temperatura aumentando 1,5 grados.

Los países más pobres tienen un poco más de tiempo, en línea con las llamadas “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, el componente de equidad de los acuerdos climáticos. Sin embargo, solo tienen de 10 a 15 años como máximo para reducir sus emisiones a cero. Pero todavía no hay obligaciones que cumplan con los requisitos científicos. En cambio, uno escucha promesas elevadas, netas cero y sin sentido con respecto a los desafíos climáticos.